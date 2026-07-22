Tout comme Thomas Tuchel, le FC Barcelone a dû, cet été, choisir entre Marcus Rashford et Gordon, et, à l’instar du sélectionneur anglais, le club a finalement opté pour ce dernier. On peut se demander si ce choix était le bon pour les Blaugrana.

Gordon est plus jeune que Rashford, mais il a coûté plus de deux fois plus cher, alors qu’il n’est pas vraiment un meilleur joueur. Cela dit, l’attaquant anglais s’est suffisamment illustré lors de la Coupe du monde pour laisser penser qu’il possède la vitesse et la polyvalence nécessaires afin d’avoir un impact similaire à celui de Rashford au Barça, ce dernier ayant inscrit 14 buts et délivré autant de passes décisives pour la cause catalane la saison dernière.

Reste que le Barça doit encore combler un vide offensif, Robert Lewandowski ayant conclu son passage prolifique en Espagne. Le plan A de Deco se nomme Alvarez, mais il faudrait aligner une somme proche du record mondial juste pour que l’Atlético de Madrid daigne négocier.

Par conséquent, le club étudie des pistes moins onéreuses, même si un profil comme Eli Junior Kroupi, également suivi par Tottenham, avoisinerait tout de même les 100 millions de livres sterling, bonus compris. Ne soyez donc pas surpris de voir le Barça fouiller dans les bonnes affaires, d’autant que le héros espagnol de la Coupe du monde, Ferran Torres, pourrait lui aussi partir prochainement : il ne lui reste qu’un an de contrat et il semble très peu probable qu’il le prolonge.

Au milieu de terrain, le Barça dispose d’un effectif dense et pourrait même chercher à réaliser une plus-value en vendant Marc Casado ; les fonds ainsi récoltés serviraient probablement à recruter un défenseur central de premier plan pour épauler le prodige Pau Cubarsi, ou éventuellement un nouveau latéral.

Note : D