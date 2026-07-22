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Le point mercato : GOAL note les 10 clubs européens les plus riches selon leurs transferts estivaux à mi-parcours, alors que la pré-saison débute

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Le monde du football s’accélère. À peine la Coupe du monde achevée, toutes les regards se tournent déjà vers le marché des transferts. Plusieurs opérations majeures devraient être officialisées d’ici quelques jours, à l’image du choc Morgan Rogers, passé d’Aston Villa à Chelsea pour 117 millions de livres sterling.

Depuis l’ouverture du mercato estival mi-juin, plusieurs transferts onéreux ont déjà été officialisés, notamment ceux des coéquipiers de Rogers en sélection anglaise : Elliot Anderson vers Manchester City et Anthony Gordon vers le FC Barcelone, pour des indemnités record.

À six semaines de la clôture du mercato, où en sont les cadors européens ? Qui a déjà bouclé l’essentiel de ses opérations ? Et qui doit encore se renforcer avant le 1^(er) septembre ?

Ci-dessous, GOAL passe en revue les transferts déjà effectués par les 10 premiers clubs du classement Deloitte Football Money League 2026 et identifie les secteurs où ils doivent encore se renforcer.

  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Arsenal

    Arsenal a bougé cet été. Le prêt de Piero Hincapie, en provenance du Bayer Leverkusen, a été transformé en transfert définitif pour la somme de 34,5 millions de livres sterling, tandis qu’Illan Meslier a rejoint le club gratuitement afin de renforcer l’effectif des gardiens. Plusieurs joueurs ont également quitté le club, dont Leandro Trossard, transféré à Besiktas pour 17 millions de livres sterling, tandis que Christos Tzolis, en provenance du Club Bruges, devrait bientôt le remplacer dans l’effectif.

    Pourtant, les supporters d’Arsenal s’impatientent. Ils espéraient un transfert phare à ce stade, mais le club a refusé de céder aux exigences financières d’Aston Villa pour Rogers, et il a également renoncé à Bruno Guimaraes, dont Newcastle réclamait une somme à neuf chiffres.

    Même si Julian Alvarez, que Mikel Arteta apprécie particulièrement, a manifesté son envie de quitter l’Atlético de Madrid, l’Argentin pencherait plutôt pour un départ vers le Barça. Les Colchoneros seraient pourtant plus enclins à le céder à Londres, mais à un prix toujours astronomique.

    Champions d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans, les Gunners refusent de payer le prix fort pour leurs cibles.

    L’avenir reste incertain, mais une chose est sûre : Arsenal a besoin d’un milieu de terrain dominant et habile balle au pied, d’un ailier gauche de haut niveau et de renforts de qualité en défense centrale après la blessure de William Saliba.

    Note : D-

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Barcelone

    Tout comme Thomas Tuchel, le FC Barcelone a dû, cet été, choisir entre Marcus Rashford et Gordon, et, à l’instar du sélectionneur anglais, le club a finalement opté pour ce dernier. On peut se demander si ce choix était le bon pour les Blaugrana.

    Gordon est plus jeune que Rashford, mais il a coûté plus de deux fois plus cher, alors qu’il n’est pas vraiment un meilleur joueur. Cela dit, l’attaquant anglais s’est suffisamment illustré lors de la Coupe du monde pour laisser penser qu’il possède la vitesse et la polyvalence nécessaires afin d’avoir un impact similaire à celui de Rashford au Barça, ce dernier ayant inscrit 14 buts et délivré autant de passes décisives pour la cause catalane la saison dernière.

    Reste que le Barça doit encore combler un vide offensif, Robert Lewandowski ayant conclu son passage prolifique en Espagne. Le plan A de Deco se nomme Alvarez, mais il faudrait aligner une somme proche du record mondial juste pour que l’Atlético de Madrid daigne négocier.

    Par conséquent, le club étudie des pistes moins onéreuses, même si un profil comme Eli Junior Kroupi, également suivi par Tottenham, avoisinerait tout de même les 100 millions de livres sterling, bonus compris. Ne soyez donc pas surpris de voir le Barça fouiller dans les bonnes affaires, d’autant que le héros espagnol de la Coupe du monde, Ferran Torres, pourrait lui aussi partir prochainement : il ne lui reste qu’un an de contrat et il semble très peu probable qu’il le prolonge.

    Au milieu de terrain, le Barça dispose d’un effectif dense et pourrait même chercher à réaliser une plus-value en vendant Marc Casado ; les fonds ainsi récoltés serviraient probablement à recruter un défenseur central de premier plan pour épauler le prodige Pau Cubarsi, ou éventuellement un nouveau latéral.

    Note : D

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    Le Bayern Munich

    Le Bayern Munich a déjà réalisé un mercato très fructueux en officialisant les arrivées d’Ismael Saibari et de Nathaniel Brown alors que la Coupe du monde était encore en cours.

    Le transfert de Saibari était en réalité déjà conclu avant le début du tournoi, ce qui tombe plutôt bien. L'attaquant marocain polyvalent a réalisé un tournoi exceptionnel, et les 50 millions d'euros déboursés par les Bavarois semblent constituer une excellente affaire. Bien sûr, l'arrivée de Brown signifie que Vincent Kompany n'aura aucun souci à se faire au poste d'arrière gauche cette saison, même si Alphonso Davies décidait de partir.

    Si le club cherche encore à se renforcer au milieu de terrain et à droite de la défense, ses priorités actuelles sont de convaincre Harry Kane de prolonger son contrat et de repousser les avances du Real Madrid pour Michael Olise, lequel, d’après les rumeurs, aimerait rejoindre son partenaire en équipe de France, Kylian Mbappé, au Bernabéu.

    La façon dont ces deux dossiers évolueront scellera le bilan définitif du mercato bavarois. Pour l’instant, le club peut se montrer satisfait…

    Note : B

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    Chelsea

    Une nouvelle ère s’ouvre à nouveau à Chelsea avec la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur. Le technicien espagnol hérite d’une mission claire : rétablir enfin un cap à Stamford Bridge après une saison 2025-2026 chaotique, au cours de laquelle Enzo Maresca puis Liam Rosenior ont successivement perdu leur poste. Conscient de l’ampleur de la tâche, l’Espagnol a malgré tout bien lancé son mandat, malgré le départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid.

    Il aurait été déterminant pour convaincre Rogers de signer, tandis que Geovany Quenda et Marco Palestra apportent déjà un sang neuf prometteur à l’effectif.

    D’autres renforts sont toutefois indispensables. Liam Delap ne convainc pas au plus haut niveau et Alejandro Garnacho doit être vendu au plus vite, ce qui impose l’arrivée d’un autre attaquant. La priorité absolue reste toutefois de remédier au manque d’expérience, de discipline et de solidité défensive, cruellement exposés lors d’une saison 2025-2026 désastreuse, conclue sans aucune qualification européenne.

    Recruter des joueurs d’élite s’annonce donc complexe, mais les Blues ont déjà réalisé des opérations convaincantes : la venue de Rogers constitue un véritable coup de maître, même si le club a dû surpayer l’international anglais. Selon plusieurs sources, les Londoniens seraient par ailleurs confiants à l’idée d’attirer le défenseur central français Maxence Lacroix, évoluant à Crystal Palace, dans leur quête de joueurs éprouvés en Premier League.

    Beaucoup d’incertitudes tournent encore autour d’Enzo Fernández. L’Argentin veut partir, mais les Blues résistent. Si le club finit par céder, la vente libérerait des fonds supplémentaires pour Alonso, lequel a déjà démontré au Bayer Leverkusen sa capacité à bâtir une équipe séduisante et efficace dès lors qu’il dispose des joueurs adaptés à son 3-4-2-1.

    Note : B

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liverpool

    Il n’est guère surprenant que Liverpool entame la saison 2026-2027 avec un nouvel entraîneur espagnol. Bien avant la fin du précédent exercice, le départ d’Arne Slot d’Anfield était acté. La vraie surprise vient du choix d’Andoni Iraola pour succéder au Néerlandais, alors que l’ancien milieu de terrain Alonso, préféré de nombreux supporters, a finalement opté pour Chelsea.

    Néanmoins, les supporters se montrent plutôt enthousiastes à l’idée de ce qu’Iraola pourrait accomplir sur les rives de la Mersey, lui qui a permis à Bournemouth de se qualifier pour les compétitions européennes pour la première fois de son histoire, en pratiquant un football offensif et spectaculaire.

    Les observateurs estiment qu’il saura mieux tirer parti du potentiel de Florian Wirtz et Alexander Isak que son prédécesseur. Reste que, sur le bord de la pelouse, l’opinion dominante est que Liverpool aura besoin de bien plus que Jeremy Jacquet et Victor Munoz pour reconquérir un titre perdu dans l’indifférence la saison passée.

    Les Reds cherchent toujours un successeur à la hauteur de Mohamed Salah, mais ils semblent avoir perdu leur cible prioritaire, Yan Diomande, au profit du Paris Saint-Germain, qui ne donne pour l’instant aucun signe de vouloir céder Bradley Barcola afin de compenser le départ de l’Ivoirien.

    Des interrogations subsistent aussi sur la puissance physique et la profondeur du milieu de terrain, ainsi que sur le poste d’arrière droit, où Jérémie Frimpong et Conor Bradley sont souvent blessés. La défense centrale réclame également un renfort après le départ surprise d’Ibrahima Konaté, parti libre au Real Madrid.

    Dans l’immédiat, l’effectif d’Iraola paraît donc un peu juste, même si l’entraîneur basque pourrait relancer les carrières de Curtis Jones, Federico Chiesa et du retourneur Harvey Elliott.

    Note : D+

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manchester City

    Un seul transfert majeur a été conclu à l’Etihad depuis le début de l’été, mais c’était un coup de maître : Manchester City a recruté Anderson, en provenance de Nottingham Forest, pour 116 millions de livres sterling. Selon certaines informations, le vice-champion de Premier League de la saison dernière souhaiterait également recruter Ayyoub Bouaddi afin de renforcer encore davantage son milieu de terrain.

    Il est clair que City se prépare à vivre sans son joueur le plus important, Rodri, dont le contrat expire dans un an et dont le nom est sans cesse associé à un transfert au Real Madrid. Cependant, si le vainqueur de la Coupe du monde venait à partir cet été, cela poserait tout de même un problème majeur au successeur de Pep Guardiola, Enzo Maresca, car ni Anderson ni Bouaddi ne sont, loin s'en faut, aussi bons que Rodri – du moins, pas encore.

    Par ailleurs, le club doit gérer d’autres dossiers chauds : le défenseur polyvalent John Stones, souvent blessé ces dernières saisons, part libre, tout comme Bernardo Silva, dont la créativité et le leadership vont manquer. Enfin, il est probable que Maresca réclame un véritable arrière droit, poste occupé l’an dernier par le milieu Matheus Nunes à la demande de Guardiola.

    Même si le club avait déjà réalisé de belles opérations lors du mercato d’hiver, il devra encore passer un été fructueux pour pouvoir à nouveau prétendre à la gloire en Ligue des champions.

    Note : C-


  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Manchester United

    Manchester United a réagi avec une rapidité rare pour résoudre son problème au milieu de terrain. Après le départ de Casemiro en fin de saison dernière, la grave blessure de Manuel Ugarte alors que le club cherchait à le céder, et l’abandon de l’accord avec l’Atalanta pour Ederson en raison de craintes sur sa condition physique, les Red Devils ont réalisé deux recrutements surprenants en quarante-huit heures.

    Tout d’abord, Andrey Santos est arrivé de Chelsea pour la somme astronomique de 50 millions de livres sterling, puis United a activé la clause libératoire de 36 millions de livres sterling inscrite dans le contrat de Youri Tielemans pour arracher le Belge à Aston Villa.

    Ces deux joueurs pourraient s’avérer des renforts utiles, mais il est clair que Michael Carrick a besoin de beaucoup plus de qualité à sa disposition si l’effectif de Manchester United, plutôt restreint et fragile, doit faire face aux rigueurs de la Ligue des champions cette saison. En effet, même le milieu de terrain aurait bien besoin d’un renfort supplémentaire, ce qui rend tout à fait compréhensible l’intérêt rapporté pour Manu Kone, tandis qu’on pourrait facilement affirmer que l’ensemble de la défense à quatre doit être renforcée.

    Devant, si les Red Devils possèdent des attaquants polyvalents, ils manquent cruellement d’un buteur fiable et d’un dribbleur capable de faire la différence. La situation de Marcus Rashford, de retour d’un prêt encourageant à Barcelone mais probablement sacrifié pour financer de meilleures options offensives, illustre bien cette nécessité.

    Note : C-

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paris Saint-Germain

    Le calme règne actuellement au Parc des Princes, mais la trêve pourrait bien être de courte durée. Dès sa double victoire en Ligue des champions en mai dernier, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a annoncé qu’il se consacrait déjà au renforcement de son effectif en vue d’un troisième sacre. Des arrivées de poids sont donc attendues d’ici quelques jours ou semaines.

    Diomandé pourrait figurer parmi ces renforts. Tout indiquait que Liverpool allait recruter l’un des jeunes talents les plus prometteurs du moment, mais l’international ivoirien ne voudrait désormais jouer que pour le PSG. Malgré les bonnes relations entre Paris et Leipzig, la conclusion d’un accord cet été reste incertaine : les Allemands souhaitent conserver le joueur une saison de plus, sans parler des zones d’ombre qui entourent encore Diomandé et son entourage.

    Même si le club de la capitale ne semble pas manquer d’ailiers, Luis Enrique affectionne particulièrement les joueurs de couloir, et l’arrivée de Maghnes Akliouche, en provenance de Monaco, est attendue d’un jour à l’autre. Conséquence directe : l’avenir de Barcola fait l’objet de toutes les spéculations. Son départ, s’il se concrétise, injecterait une somme colossale dans les caisses du club, qui a déjà perçu l’incroyable chèque de 75 millions d’euros pour le second couteau Goncalo Ramos, rôle que pourrait désormais endosser Ferran Torres, en provenance du Barça.

    Par ailleurs, le PSG se serait retiré de la course pour recruter le jeune joueur lillois Bouaddi, ce qui est logique étant donné que Luis Enrique ne manque pas d’options au milieu de terrain. Les champions d’Europe se sont également dotés d’un remplaçant de qualité au poste d’arrière gauche en recrutant le Français Lucas Digne, en provenance d’Aston Villa.

    Note : C+


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Real Madrid

    Sans surprise, Florentino Pérez a cédé à la panique après une deuxième saison consécutive sans titre majeur et, après avoir caressé pendant plusieurs années l’idée de faire revenir José Mourinho au Bernabéu, il a finalement franchi le pas. Une décision pour le moins discutable, comparable à jeter de l’huile sur le feu, mais Pérez met déjà tout en œuvre pour offrir à celui qui n’est plus le « Special One » les moyens de bâtir une équipe capable de bousculer Barcelone – au sens propre comme au sens figuré.

    Comme à son habitude, le Real Madrid a optimisé le marché des transferts libres en recrutant l’ancien capitaine de Manchester City, Bernardo, et l’ex-défenseur central de Liverpool, Konaté, même si ce dernier pourrait se révéler être un gouffre financier, comme l’a souligné sa campagne désastreuse en Coupe du monde avec l’équipe de France. Le recrutement de Denzel Dumfries pour seulement 20 millions d’euros s’avère également judicieux, eu égard aux incertitudes persistantes concernant Trent Alexander-Arnold au poste d’arrière droit, et les 50 millions de livres sterling investis dans la star espagnole Cucurella devraient s’révéler particulièrement rentables.

    Si la défense prend forme, le milieu et l’attaque demeurent des inconnues. Il faut encore remplacer Toni Kroos et Luka Modric, mais les arrivées éventuelles de Rodri et Michael Olise transformeraient soudainement le Real en candidat crédible.

    Note : B+

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham

    Qui l’eût cru ? Après deux exercices conclus à la 17e place, Tottenham devait réagir. Pourtant, peu d’observateurs imaginaient que le club londonien, souvent critiqué pour son approche frugale, allait soudainement ouvrir les vannes du mercato estival.

    Les Spurs ont déjà déboursé la somme astronomique de 227 millions de livres pour Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke, tout en recrutant Andy Robertson et Marcos Senesi en transfert libre.

    Les montants déboursés pour Tonali (100 millions de livres sterling) et Fernandes (85 millions de livres sterling) dépassent manifestement la valeur du marché, mais les supporters s’en moquent probablement. Depuis des années, ils réclamaient à ENIC un vrai coup de fouet sur le marché des transferts, et c’est désormais chose faite.

    Et ce n’est pas fini : Roberto De Zerbi réclame encore plus de poids offensif. Certes, on peut s’interroger sur l’opportunité d’injecter autant d’argent dans un effectif confié à un technicien au caractère impulsif et souvent nomade, mais l’ambition des dirigeants londonien est, à ce stade du mercato, difficile à contester.

    Les Spurs comptent d’ailleurs amortir une partie de ces investissements en cédant des joueurs jugés superflus par De Zerbi, à l’image de Luka Vuskovic, déjà parti à Brighton pour 50 millions de livres, et de Lucas Bergvall, qui pourrait rapporter une somme équivalente en cas de départ.

    Note : B+