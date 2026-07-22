Il n’est guère surprenant que Liverpool entame la saison 2026-2027 avec un nouvel entraîneur espagnol. Bien avant la fin du précédent exercice, le départ d’Arne Slot d’Anfield était acté. La vraie surprise vient du choix d’Andoni Iraola pour succéder au Néerlandais, alors que l’ancien milieu de terrain Alonso, préféré de nombreux supporters, a finalement opté pour Chelsea.
Néanmoins, les supporters se montrent plutôt enthousiastes à l’idée de ce qu’Iraola pourrait accomplir sur les rives de la Mersey, lui qui a permis à Bournemouth de se qualifier pour les compétitions européennes pour la première fois de son histoire, en pratiquant un football offensif et spectaculaire.
Les observateurs estiment qu’il saura mieux tirer parti du potentiel de Florian Wirtz et Alexander Isak que son prédécesseur. Reste que, sur le bord de la pelouse, l’opinion dominante est que Liverpool aura besoin de bien plus que Jeremy Jacquet et Victor Munoz pour reconquérir un titre perdu dans l’indifférence la saison passée.
Les Reds cherchent toujours un successeur à la hauteur de Mohamed Salah, mais ils semblent avoir perdu leur cible prioritaire, Yan Diomande, au profit du Paris Saint-Germain, qui ne donne pour l’instant aucun signe de vouloir céder Bradley Barcola afin de compenser le départ de l’Ivoirien.
Des interrogations subsistent aussi sur la puissance physique et la profondeur du milieu de terrain, ainsi que sur le poste d’arrière droit, où Jérémie Frimpong et Conor Bradley sont souvent blessés. La défense centrale réclame également un renfort après le départ surprise d’Ibrahima Konaté, parti libre au Real Madrid.
Dans l’immédiat, l’effectif d’Iraola paraît donc un peu juste, même si l’entraîneur basque pourrait relancer les carrières de Curtis Jones, Federico Chiesa et du retourneur Harvey Elliott.
Note : D+