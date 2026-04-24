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Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Nino Duit

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« Le point culminant de ma carrière » : l'incroyable série de succès d'un joueur prêté par le FC Bayern

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D. Peretz

Depuis son arrivée en janvier, Daniel Peretz, prêté par le Bayern, enchaîne les performances de haut niveau avec le FC Southampton. Le club vise désormais la promotion en Premier League et une place en finale de la FA Cup.

Mi-mars, le Daily Echo ouvrait son article sur Daniel Peretz par une introduction émouvante. « Peu importe le nombre de fois où l’on vous met en garde contre le fait de tomber amoureux d’un joueur prêté, c’est difficile quand celui-ci joue comme Daniel Peretz », écrivait le plus grand tabloïd de la région. Aujourd’hui, refuser de l’apprécier paraît non seulement difficile, mais impossible. Peretz est devenu le talisman de Southampton, le visage d’une série de succès tout simplement incroyable.

  • Cette histoire retient l’attention car elle débute en pleine crise collective. Prêté six mois par le FC Bayern à Southampton cet hiver, Peretz, gardien israélien de 25 ans, ne convainc pas, tout comme le club britannique et ses supporters. 

    Après deux saisons passées sur le banc munichois, le gardien israélien est prêté au Hamburger SV à l’été 2025. Il espère enfin devenir titulaire, mais perd le duel face à Daniel Heuer Fernandes. Profondément déçu, il se plaint publiquement et fait grève à l’entraînement en janvier pour forcer un nouveau transfert. 

    C’est le FC Southampton, club de deuxième division anglaise, qui a remporté la mise. Après leur relégation de la Premier League, les Saints visaient un retour direct, mais, à l’arrivée de Peretz, ils pointaient à la 15e place du championnat, totalisant six matchs consécutifs sans victoire.

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  • Coventry City v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Peretz à Southampton : vers la promotion et la finale de la FA Cup ?

    Après un départ manqué contre Hull City, Southampton a enchaîné 16 victoires et 4 nuls en 20 matchs, une série qui l’a propulsé à la quatrième place à deux journées de la fin. Les Saints sont virtuellement qualifiés pour les barrages d’accession et peuvent encore viser la deuxième place, synonyme de promotion directe. Le champion Coventry City est déjà assuré de monter. 

    Cette série a non seulement propulsé les Saints vers la promotion, mais aussi jusqu’aux demi-finales de la FA Cup. En route, ils ont éliminé deux formations de Premier League : d’abord Fulham, match au cours duquel Peretz a réalisé une « performance colossale » selon le Daily Echo ; puis Arsenal, alors leader et qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions. 

    En demi-finale, Southampton défiera Manchester City samedi à 18h15 sur la pelouse de Wembley, avant, éventuellement, d’affronter en finale le vainqueur du match entre Chelsea et Leeds United.

  • FBL-ENG-FACUP-FULHAM-SOUTHAMPTONAFP

    Daniel Peretz encense Southampton et la Championship.

    « Je ne me suis jamais senti aussi bien. J’ai l’impression d’être au sommet de ma carrière », a déclaré Peretz récemment à Transfermarkt. Pour lui, Southampton est « une combinaison parfaite ». Il ne manque pas d’éloges lorsqu’il évoque la ville, le club et le championnat. 

    À Southampton, il se sent déjà « comme chez lui ». « Ça aide à bien jouer quand on est dans un environnement où l’on sent que tout le monde nous soutient et nous aime. » Alors que certains voient dans le championnat, avec ses 46 journées, un véritable calvaire, Peretz affirme : « J’adore ce championnat parce qu’il est tellement intense. » Après deux ans et demi passés sur le banc, avec seulement neuf apparitions au total pour le FC Bayern et le HSV, ce nouveau cadre est « exactement ce dont j’avais besoin ». 

    Depuis décembre, le coach des Saints est l’Allemand de 33 ans Tonda Eckert, formé aux centres du FC Bayern et de RB Leipzig. Il voit en Peretz un « gagnant » et salue sa « positivité contagieuse, rare chez un gardien capable d’alimenter le collectif en énergie ».

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Southampton dispose d'une option d'achat pour Daniel Peretz.

    Demi-finale de la FA Cup contre City, sprint final dans la course à la montée… mais que se passera-t-il ensuite ? Le contrat de Peretz avec le FC Bayern, qui l’avait recruté en 2023 pour cinq millions d’euros en provenance du Maccabi Tel-Aviv, court jusqu’en 2028. Southampton dispose d’une option d’achat de huit millions d’euros. Interrogé par Transfermarkt, le milieu de terrain estime « logique » un transfert définitif chez les Saints. 

    Il ajoute toutefois : « Le Bayern est toujours dans mon cœur. J’adore ce club. » Réalistement, Peretz n’a pas d’avenir à Munich, tout comme Alexander Nübel (29 ans), actuellement prêté au VfB Stuttgart. Si Manuel Neuer (40 ans) prolonge d’une saison, son successeur désigné, Jonas Urbig (22 ans), restera numéro deux. Si le gardien emblématique met un terme à sa carrière, Urbig prendra immédiatement la relève et sera épaulé par un numéro deux expérimenté. D’après Sport Bild, l’un des candidats pressentis pour ce rôle serait, ironiquement, Daniel Heuer Fernandes (33 ans), qui avait déjà battu Peretz lors du duel estival au HSV. 

    La situation des gardiens à Southampton est tout aussi complexe : les Saints ont actuellement prêté deux anciens titulaires. Aaron Ramsdale (27 ans), qui était dans les cages lors de la saison de relégation, évolue aujourd’hui à Newcastle United. Gavin Bazunu (24 ans) a commencé l’exercice comme numéro un, avant d’être prêté à Stoke City, concurrent direct, après l’arrivée de Peretz.

  • Le classement actuel du Championship

    Pos.ÉquipeMatchButsDiff.Points
    1Coventry City4490:444689
    2Ipswich Town4375:453079
    3Millwall FC4461:481379
    4Southampton FC4477:532476
    5Middlesbrough FC4465:442176
    6Wrexham AFC4466:60670
    7Hull City4467:63470
    8Derby County4463:55866
    9Norwich City4461:53864
    10Birmingham City4454:54060
    11Swansea City4453:57différence de buts : -460
    12Bristol City4456:57-159
    13Queens Park Rangers4459:67différence de buts : -858
    14Sheffield United4462:62057
    15Watford FC4452:56différence de buts : -457
    16Preston North End4451:57différence de buts : -657
    17Stoke City4450:51-155
    18West Bromwich Albion4447:56-952
    19Blackburn Rovers4542:55différence de buts : -1352
    20Portsmouth FC4445:62différence de buts : -1751
    21Charlton Athletic4441:54différence de buts : -1350
    22Oxford United4441:56différence de buts : -1544
    23Leicester City4456:67différence de buts : -1142
    24Sheffield Wednesday4426 tirs, 84 % de passes réussies-58-3
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