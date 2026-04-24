Mi-mars, le Daily Echo ouvrait son article sur Daniel Peretz par une introduction émouvante. « Peu importe le nombre de fois où l’on vous met en garde contre le fait de tomber amoureux d’un joueur prêté, c’est difficile quand celui-ci joue comme Daniel Peretz », écrivait le plus grand tabloïd de la région. Aujourd’hui, refuser de l’apprécier paraît non seulement difficile, mais impossible. Peretz est devenu le talisman de Southampton, le visage d’une série de succès tout simplement incroyable.
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« Le point culminant de ma carrière » : l'incroyable série de succès d'un joueur prêté par le FC Bayern
Cette histoire retient l’attention car elle débute en pleine crise collective. Prêté six mois par le FC Bayern à Southampton cet hiver, Peretz, gardien israélien de 25 ans, ne convainc pas, tout comme le club britannique et ses supporters.
Après deux saisons passées sur le banc munichois, le gardien israélien est prêté au Hamburger SV à l’été 2025. Il espère enfin devenir titulaire, mais perd le duel face à Daniel Heuer Fernandes. Profondément déçu, il se plaint publiquement et fait grève à l’entraînement en janvier pour forcer un nouveau transfert.
C’est le FC Southampton, club de deuxième division anglaise, qui a remporté la mise. Après leur relégation de la Premier League, les Saints visaient un retour direct, mais, à l’arrivée de Peretz, ils pointaient à la 15e place du championnat, totalisant six matchs consécutifs sans victoire.
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Peretz à Southampton : vers la promotion et la finale de la FA Cup ?
Après un départ manqué contre Hull City, Southampton a enchaîné 16 victoires et 4 nuls en 20 matchs, une série qui l’a propulsé à la quatrième place à deux journées de la fin. Les Saints sont virtuellement qualifiés pour les barrages d’accession et peuvent encore viser la deuxième place, synonyme de promotion directe. Le champion Coventry City est déjà assuré de monter.
Cette série a non seulement propulsé les Saints vers la promotion, mais aussi jusqu’aux demi-finales de la FA Cup. En route, ils ont éliminé deux formations de Premier League : d’abord Fulham, match au cours duquel Peretz a réalisé une « performance colossale » selon le Daily Echo ; puis Arsenal, alors leader et qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions.
En demi-finale, Southampton défiera Manchester City samedi à 18h15 sur la pelouse de Wembley, avant, éventuellement, d’affronter en finale le vainqueur du match entre Chelsea et Leeds United.
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Daniel Peretz encense Southampton et la Championship.
« Je ne me suis jamais senti aussi bien. J’ai l’impression d’être au sommet de ma carrière », a déclaré Peretz récemment à Transfermarkt. Pour lui, Southampton est « une combinaison parfaite ». Il ne manque pas d’éloges lorsqu’il évoque la ville, le club et le championnat.
À Southampton, il se sent déjà « comme chez lui ». « Ça aide à bien jouer quand on est dans un environnement où l’on sent que tout le monde nous soutient et nous aime. » Alors que certains voient dans le championnat, avec ses 46 journées, un véritable calvaire, Peretz affirme : « J’adore ce championnat parce qu’il est tellement intense. » Après deux ans et demi passés sur le banc, avec seulement neuf apparitions au total pour le FC Bayern et le HSV, ce nouveau cadre est « exactement ce dont j’avais besoin ».
Depuis décembre, le coach des Saints est l’Allemand de 33 ans Tonda Eckert, formé aux centres du FC Bayern et de RB Leipzig. Il voit en Peretz un « gagnant » et salue sa « positivité contagieuse, rare chez un gardien capable d’alimenter le collectif en énergie ».
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Southampton dispose d'une option d'achat pour Daniel Peretz.
Demi-finale de la FA Cup contre City, sprint final dans la course à la montée… mais que se passera-t-il ensuite ? Le contrat de Peretz avec le FC Bayern, qui l’avait recruté en 2023 pour cinq millions d’euros en provenance du Maccabi Tel-Aviv, court jusqu’en 2028. Southampton dispose d’une option d’achat de huit millions d’euros. Interrogé par Transfermarkt, le milieu de terrain estime « logique » un transfert définitif chez les Saints.
Il ajoute toutefois : « Le Bayern est toujours dans mon cœur. J’adore ce club. » Réalistement, Peretz n’a pas d’avenir à Munich, tout comme Alexander Nübel (29 ans), actuellement prêté au VfB Stuttgart. Si Manuel Neuer (40 ans) prolonge d’une saison, son successeur désigné, Jonas Urbig (22 ans), restera numéro deux. Si le gardien emblématique met un terme à sa carrière, Urbig prendra immédiatement la relève et sera épaulé par un numéro deux expérimenté. D’après Sport Bild, l’un des candidats pressentis pour ce rôle serait, ironiquement, Daniel Heuer Fernandes (33 ans), qui avait déjà battu Peretz lors du duel estival au HSV.
La situation des gardiens à Southampton est tout aussi complexe : les Saints ont actuellement prêté deux anciens titulaires. Aaron Ramsdale (27 ans), qui était dans les cages lors de la saison de relégation, évolue aujourd’hui à Newcastle United. Gavin Bazunu (24 ans) a commencé l’exercice comme numéro un, avant d’être prêté à Stoke City, concurrent direct, après l’arrivée de Peretz.
Le classement actuel du Championship
Pos. Équipe Match Buts Diff. Points 1 Coventry City 44 90:44 46 89 2 Ipswich Town 43 75:45 30 79 3 Millwall FC 44 61:48 13 79 4 Southampton FC 44 77:53 24 76 5 Middlesbrough FC 44 65:44 21 76 6 Wrexham AFC 44 66:60 6 70 7 Hull City 44 67:63 4 70 8 Derby County 44 63:55 8 66 9 Norwich City 44 61:53 8 64 10 Birmingham City 44 54:54 0 60 11 Swansea City 44 53:57 différence de buts : -4 60 12 Bristol City 44 56:57 -1 59 13 Queens Park Rangers 44 59:67 différence de buts : -8 58 14 Sheffield United 44 62:62 0 57 15 Watford FC 44 52:56 différence de buts : -4 57 16 Preston North End 44 51:57 différence de buts : -6 57 17 Stoke City 44 50:51 -1 55 18 West Bromwich Albion 44 47:56 -9 52 19 Blackburn Rovers 45 42:55 différence de buts : -13 52 20 Portsmouth FC 44 45:62 différence de buts : -17 51 21 Charlton Athletic 44 41:54 différence de buts : -13 50 22 Oxford United 44 41:56 différence de buts : -15 44 23 Leicester City 44 56:67 différence de buts : -11 42 24 Sheffield Wednesday 44 26 tirs, 84 % de passes réussies -58 -3