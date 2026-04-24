« Le point culminant de ma carrière » : l'incroyable série de succès d'un joueur prêté par le FC Bayern

Cette histoire retient l’attention car elle débute en pleine crise collective. Prêté six mois par le FC Bayern à Southampton cet hiver, Peretz, gardien israélien de 25 ans, ne convainc pas, tout comme le club britannique et ses supporters.

Après deux saisons passées sur le banc munichois, le gardien israélien est prêté au Hamburger SV à l’été 2025. Il espère enfin devenir titulaire, mais perd le duel face à Daniel Heuer Fernandes. Profondément déçu, il se plaint publiquement et fait grève à l’entraînement en janvier pour forcer un nouveau transfert.

C’est le FC Southampton, club de deuxième division anglaise, qui a remporté la mise. Après leur relégation de la Premier League, les Saints visaient un retour direct, mais, à l’arrivée de Peretz, ils pointaient à la 15e place du championnat, totalisant six matchs consécutifs sans victoire.