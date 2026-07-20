Le nouvel accord de deux ans entre Netflix et Goalhanger, la société de production du podcast, couvre notamment l’Euro 2028, coorganisé par le Royaume-Uni et l’Irlande. Cet engagement à long terme garantit que la complicité entre Lineker, Shearer et Richards restera au cœur de la couverture des grands tournois pour les années à venir.

« Nous avons lancé The Rest Is Football après la dernière Coupe du monde, et c’est incroyable de voir tout le chemin parcouru par l’émission en si peu de temps », déclare Tony Pastor, cofondateur de Goalhanger, cité par Radio Times. « Nous sommes partis d’une base très solide, car Gary, Alan et Micah sont de véritables amis proches qui parlent sans cesse de football ensemble. L’objectif était de retranscrire cette chaleur, cet humour et cette énergie, et de donner aux auditeurs l’impression de faire partie de la conversation.

« Netflix nous a permis de préserver tout ce qui rend cette émission si spéciale : parfois sérieuse, souvent hilarante, mais toujours authentique et chaleureuse. Nous sommes ravis que Netflix ait apprécié travailler avec nous cet été et ait choisi de prolonger ce partenariat pour deux années supplémentaires. »



