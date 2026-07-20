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Le podcast « The Rest is Football » de Gary Lineker sera de retour sur Netflix pour la saison 2026-2027 de Premier League, un nouvel accord ayant été conclu après le succès de la Coupe du monde
Le géant du streaming s'assure le retour de Lineker
Netflix a officiellement confirmé que « The Rest Is Football » sera de retour sur sa plateforme pour la saison 2026-2027 de Premier League. Cette décision fait suite au succès retentissant de l’émission lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où elle a diffusé plus de 40 épisodes quotidiens depuis un studio dédié à New York.
Dans le cadre du nouvel accord, l’émission bascule de son format quotidien de la Coupe du monde à une diffusion hebdomadaire. Les abonnés retrouveront de nouveaux épisodes chaque lundi et vendredi dès le mois d’août, couvrant les 40 semaines de la saison footballistique et offrant des analyses approfondies de la Premier League et de la Ligue des champions.
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Le partenariat prolongé couvre désormais l’Euro 2028.
Le nouvel accord de deux ans entre Netflix et Goalhanger, la société de production du podcast, couvre notamment l’Euro 2028, coorganisé par le Royaume-Uni et l’Irlande. Cet engagement à long terme garantit que la complicité entre Lineker, Shearer et Richards restera au cœur de la couverture des grands tournois pour les années à venir.
« Nous avons lancé The Rest Is Football après la dernière Coupe du monde, et c’est incroyable de voir tout le chemin parcouru par l’émission en si peu de temps », déclare Tony Pastor, cofondateur de Goalhanger, cité par Radio Times. « Nous sommes partis d’une base très solide, car Gary, Alan et Micah sont de véritables amis proches qui parlent sans cesse de football ensemble. L’objectif était de retranscrire cette chaleur, cet humour et cette énergie, et de donner aux auditeurs l’impression de faire partie de la conversation.
« Netflix nous a permis de préserver tout ce qui rend cette émission si spéciale : parfois sérieuse, souvent hilarante, mais toujours authentique et chaleureuse. Nous sommes ravis que Netflix ait apprécié travailler avec nous cet été et ait choisi de prolonger ce partenariat pour deux années supplémentaires. »
Lineker réagit au nouvel accord conclu avec Netflix
Lineker, à la fois animateur principal et cofondateur de Goalhanger, se réjouit de poursuivre l’aventure. L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre impute ce passage définitif sur Netflix à l’ambiance unique du tournage new-yorkais de l’émission consacrée à la Coupe du monde.
« Nous avons passé un moment formidable à réaliser l’émission pendant la Coupe du monde », a déclaré Lineker. « Et les réactions ont été incroyables, c’est donc génial d’être de retour sur Netflix chaque semaine tout au long de la saison de Premier League. Le podcast The Rest Is Football se poursuivra également tout au long de la semaine, tandis que l’émission Netflix nous offre une nouvelle occasion de nous plonger dans les sujets les plus marquants.
« Attendez-vous à de nombreuses opinions, à de francs rires et, avec Alan et Micah dans l’équipe, à quelques vives discussions. »
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La Premier League fait son retour dans quelques jours.
Après le sacre de l’Espagne dimanche en finale de la Coupe du monde, tous les regards se tournent déjà vers l’actualité des clubs. La saison 2026-2027 de Premier League s’élancera le vendredi 21 août, et « The Rest Is Football » décryptera pour vous les affiches de ce premier week-end.
Cette saison marquera la troisième année complète de l’émission, lancée le 11 août 2023. En s’assurant une place sur une plateforme de streaming mondiale, Lineker et son équipe se positionnent à l’avant-garde d’un paysage médiatique en pleine évolution. Leur passage d’un simple podcast à une émission sportive phare sur Netflix illustre l’appétit grandissant pour des contenus axés sur la personnalité.
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