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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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« Le plus tôt sera le mieux » : Manuel Neuer confirme que sa décision concernant son avenir au Bayern Munich est imminente, alors que la question de sa retraite se profile

M. Neuer
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions

Manuel Neuer a annoncé qu’une décision finale concernant son avenir au Bayern Munich sera prise très prochainement. Le gardien légendaire doit choisir entre prolonger son contrat à l’Allianz Arena ou prendre sa retraite à l’âge de 40 ans.

  • Neuer cherche à clarifier son avenir

    Le gardien de but chevronné, figure incontournable du Bayern Munich, s'est exprimé à la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

    « Le plus tôt sera le mieux, pour être honnête – pour moi aussi, personnellement », a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu’on l’a interrogé sur ses projets au-delà de la saison en cours.

    À 40 ans, le gardien aborde le crépuscule d’une carrière légendaire au cours de laquelle il a redéfini le rôle du gardien moderne. Si son influence sur le groupe reste prépondérante, l’international allemand sait qu’une décision est désormais nécessaire pour toutes les parties. « Je ne pense pas qu'il faudra encore longtemps avant que je prenne mon courage à deux mains et que je prenne une décision. Et ensuite, bien sûr, il y aura des discussions avec le club », a-t-il ajouté.

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    Les dirigeants du Bayern se montrent ouverts à une prolongation

    La direction du Bayern Munich a déjà fait savoir qu’elle entendait conserver son capitaine au sein du club. D’après plusieurs sources, le conseil d’administration serait disposé à lui offrir une prolongation de contrat d’une saison, à condition que le gardien se sente physiquement capable d’évoluer au plus haut niveau pendant douze mois supplémentaires.

    Le gardien a toujours répété qu’il devait « écouter son corps » avant de s’engager dans une nouvelle étape de sa carrière.

    Si le club se dit prêt à négocier, la décision finale reviendra au joueur. L’ancien Schalker, qui a toujours veillé à soigner méticuleusement ses blessures, a déjà indiqué qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière au sommet si les circonstances l’exigeaient.


  • Les titres ne font pas tout

    Malgré l’enjeu considérable de la Ligue des champions, Neuer a insisté sur le fait que sa décision ne dépendait pas des titres remportés par le Bayern cette saison. « Je ne subordonne pas la question de mon avenir aux titres », a-t-il déclaré mardi. « Mais je préférerais que nous remportions tout. Nous savons que beaucoup de choses sont possibles avec cet effectif, cette équipe et l’énergie qui nous anime. Nous y travaillons d’arrache-pied. »

    La quête d’un troisième titre en Ligue des champions constitue un puissant moteur, mais le gardien voit plus loin : que le Bayern parvienne ou non à franchir l’écueil du Real Madrid et à conquérir l’Europe, son choix s’appuiera avant tout sur l’évaluation de sa condition physique et de sa motivation personnelles.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Le Bayern prend l'avantage face au Real Madrid

    Concentré sur le défi immédiat, Neuer s’est montré confiant avant le match retour contre les Blancos. Après une victoire 2-1 à Madrid, il estime que son équipe possède un léger avantage avant la rencontre de retour à Munich. « Le public est en feu, l’équipe et notre motivation le sont aussi », a déclaré le capitaine, visiblement gonflé à bloc pour cette confrontation européenne.

    Reste que le capitaine ne sous-estime pas l’adversaire : « Nous avons souvent vu de quoi le Real Madrid est capable. Quand il est en forme, il peut battre n’importe quelle équipe, mais nous aussi », a-t-il conclu.

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