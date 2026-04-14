« Le plus tôt sera le mieux » : Manuel Neuer confirme que sa décision concernant son avenir au Bayern Munich est imminente, alors que la question de sa retraite se profile

Le gardien de but chevronné, figure incontournable du Bayern Munich, s'est exprimé à la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

« Le plus tôt sera le mieux, pour être honnête – pour moi aussi, personnellement », a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu’on l’a interrogé sur ses projets au-delà de la saison en cours.

À 40 ans, le gardien aborde le crépuscule d’une carrière légendaire au cours de laquelle il a redéfini le rôle du gardien moderne. Si son influence sur le groupe reste prépondérante, l’international allemand sait qu’une décision est désormais nécessaire pour toutes les parties. « Je ne pense pas qu'il faudra encore longtemps avant que je prenne mon courage à deux mains et que je prenne une décision. Et ensuite, bien sûr, il y aura des discussions avec le club », a-t-il ajouté.