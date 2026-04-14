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« Le plus tôt sera le mieux » : Manuel Neuer confirme que sa décision concernant son avenir au Bayern Munich est imminente, alors que la question de sa retraite se profile
Neuer cherche à clarifier son avenir
Le gardien de but chevronné, figure incontournable du Bayern Munich, s'est exprimé à la veille du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.
« Le plus tôt sera le mieux, pour être honnête – pour moi aussi, personnellement », a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu’on l’a interrogé sur ses projets au-delà de la saison en cours.
À 40 ans, le gardien aborde le crépuscule d’une carrière légendaire au cours de laquelle il a redéfini le rôle du gardien moderne. Si son influence sur le groupe reste prépondérante, l’international allemand sait qu’une décision est désormais nécessaire pour toutes les parties. « Je ne pense pas qu'il faudra encore longtemps avant que je prenne mon courage à deux mains et que je prenne une décision. Et ensuite, bien sûr, il y aura des discussions avec le club », a-t-il ajouté.
- AFP
Les dirigeants du Bayern se montrent ouverts à une prolongation
La direction du Bayern Munich a déjà fait savoir qu’elle entendait conserver son capitaine au sein du club. D’après plusieurs sources, le conseil d’administration serait disposé à lui offrir une prolongation de contrat d’une saison, à condition que le gardien se sente physiquement capable d’évoluer au plus haut niveau pendant douze mois supplémentaires.
Le gardien a toujours répété qu’il devait « écouter son corps » avant de s’engager dans une nouvelle étape de sa carrière.
Si le club se dit prêt à négocier, la décision finale reviendra au joueur. L’ancien Schalker, qui a toujours veillé à soigner méticuleusement ses blessures, a déjà indiqué qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière au sommet si les circonstances l’exigeaient.
Les titres ne font pas tout
Malgré l’enjeu considérable de la Ligue des champions, Neuer a insisté sur le fait que sa décision ne dépendait pas des titres remportés par le Bayern cette saison. « Je ne subordonne pas la question de mon avenir aux titres », a-t-il déclaré mardi. « Mais je préférerais que nous remportions tout. Nous savons que beaucoup de choses sont possibles avec cet effectif, cette équipe et l’énergie qui nous anime. Nous y travaillons d’arrache-pied. »
La quête d’un troisième titre en Ligue des champions constitue un puissant moteur, mais le gardien voit plus loin : que le Bayern parvienne ou non à franchir l’écueil du Real Madrid et à conquérir l’Europe, son choix s’appuiera avant tout sur l’évaluation de sa condition physique et de sa motivation personnelles.
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Le Bayern prend l'avantage face au Real Madrid
Concentré sur le défi immédiat, Neuer s’est montré confiant avant le match retour contre les Blancos. Après une victoire 2-1 à Madrid, il estime que son équipe possède un léger avantage avant la rencontre de retour à Munich. « Le public est en feu, l’équipe et notre motivation le sont aussi », a déclaré le capitaine, visiblement gonflé à bloc pour cette confrontation européenne.
Reste que le capitaine ne sous-estime pas l’adversaire : « Nous avons souvent vu de quoi le Real Madrid est capable. Quand il est en forme, il peut battre n’importe quelle équipe, mais nous aussi », a-t-il conclu.