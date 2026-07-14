« Le plus proche d'un nouveau R9 » : Claude Makelélé compare Kylian Mbappé à Ronaldo et voit la star du Real Madrid remporter le Ballon d'Or 2026

La légende du Real Madrid a apporté son soutien à Mbappé pour qu'il remporte le Ballon d'Or 2026, malgré le palmarès relativement modeste de l'attaquant au niveau des clubs cette saison. Makelele estime que les performances du Français sur la scène internationale l'ont placé au-dessus de ses concurrents.

« J'adorerais que Mbappé le remporte », a déclaré Makelele au journal Marca. « Il n'a pas remporté beaucoup de trophées avec le Real Madrid cette saison, mais ce qu'il est en train de réaliser lors de cette Coupe du monde est exceptionnel. »

L’ancien meneur de jeu est convaincu que le talent du Français en fait le candidat incontournable pour la plus prestigieuse distinction individuelle du football.