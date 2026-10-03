« Le plus haut niveau » : Thomas Tuchel salue une « performance complète » alors que l’Angleterre déroule en Croatie et entretient sa dynamique en Ligue des nations

Tuchel n’a pas tari d’éloges envers son équipe après qu’Angleterre a livré une démonstration dévastatrice de football offensif pour submerger la Croatie à Rijeka. « C’était une prestation de 90 minutes au plus haut niveau de la part de tout le monde. De la première à la dernière minute, tous ceux qui ont débuté et tous ceux qui sont entrés depuis le banc. C’était le plus haut niveau et félicitations à l’équipe », a déclaré le technicien allemand à AFP.

Tuchel a souligné que son équipe était restée implacable malgré le score, refusant de lever le pied face à un milieu de terrain croate vieillissant qui a eu du mal à suivre le rythme des jeunes stars de l’Angleterre. Cette victoire permet à l’Angleterre de compter six points dans son groupe, la maintenant pleinement dans la course à une place parmi les deux premiers et à une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.



