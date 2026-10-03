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« Le plus haut niveau » : Thomas Tuchel salue une « performance complète » alors que l’Angleterre déroule en Croatie et entretient sa dynamique en Ligue des nations
Tuchel célèbre une exécution tactique parfaite
Tuchel n’a pas tari d’éloges envers son équipe après qu’Angleterre a livré une démonstration dévastatrice de football offensif pour submerger la Croatie à Rijeka. « C’était une prestation de 90 minutes au plus haut niveau de la part de tout le monde. De la première à la dernière minute, tous ceux qui ont débuté et tous ceux qui sont entrés depuis le banc. C’était le plus haut niveau et félicitations à l’équipe », a déclaré le technicien allemand à AFP.
Tuchel a souligné que son équipe était restée implacable malgré le score, refusant de lever le pied face à un milieu de terrain croate vieillissant qui a eu du mal à suivre le rythme des jeunes stars de l’Angleterre. Cette victoire permet à l’Angleterre de compter six points dans son groupe, la maintenant pleinement dans la course à une place parmi les deux premiers et à une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations.
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Tuchel impressionné par la prestation inlassable de l’Angleterre
En repensant au déroulement du match, Tuchel s’est montré particulièrement satisfait de l’énergie affichée par ses joueurs dans les premiers échanges. « Sur une pelouse adverse, c’était très, très impressionnant. Nous avons créé énormément d’occasions. Pendant les 40 premières minutes, nous avons été si fluides dès le début. Je me souviens avoir regardé l’horloge, je me suis dit : "Waouh, ça fait déjà trois bonnes minutes", puis j’ai regardé à nouveau et c’était déjà sept bonnes minutes. Ça ne s’est tout simplement jamais arrêté. »
Il a ajouté : « Nous avons maintenu le rythme et joué dans les intervalles. Nous avons été très efficaces. Nous sommes restés affamés dans le contre-pressing et en défense, donc nous avons bien fait les choses simples. J’adore l’attitude. Nous avons toujours joué avec humilité et toujours bien fait les choses simples, et c’est pour cela que ce fut une performance complète », a ajouté l’entraîneur.
Kane et Bellingham mènent la charge
Le capitaine Harry Kane s’est montré tout aussi élogieux sur la qualité de la prestation, faisant écho aux propos de son sélectionneur concernant la domination de l’équipe. Ses deux buts ont porté son total en sélection à 89, renforçant encore davantage son statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale. « Tout le monde a été au plus haut niveau. Incroyable du début à la fin. Nous avons beaucoup parlé de l’idée de faire un match de 90 minutes du début à la fin, d’être complètement dominants avec le ballon et sans le ballon. C’était exactement ça », a déclaré Kane après la rencontre.
Il a ajouté : « Nous sommes à notre meilleur niveau quand nous jouons libérés et quand nous imposons notre puissance physique en amenant le match à un niveau de Premier League. Vous l’avez vu aujourd’hui. Ils n’ont pas pu suivre notre rythme, ni nos appels. »
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En vue de la République tchèque
L’Angleterre tourne désormais son attention vers le choc de mardi contre la République tchèque, avec l’objectif de conclure sur une bonne note sa fenêtre internationale de trois semaines. Une victoire dans ce match assurerait presque certainement une place dans les deux premiers de son groupe de Ligue des nations, ce qui garantirait une qualification pour les quarts de finale l’an prochain.
Pour Kane, ce match revêt aussi une importance personnelle supplémentaire, puisqu’une 125e sélection lui permettrait d’égaler le record historique d’apparitions de Peter Shilton avec l’Angleterre. L’attaquant a plaisanté au sujet de son remplacement en seconde période contre la Croatie, en disant : « Ce serait bien. C’est pour ça que le sélectionneur me sort, pour me préserver pour le prochain ! »
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