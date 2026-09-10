Si le mercato a peut-être fermé ses portes, Arsenal est sur le point de boucler son opération la plus importante à ce jour. Le club du nord de Londres en est désormais aux dernières étapes d’un accord sur un nouveau contrat majeur pour Mikel Arteta, avec une confiance grandissante dans le fait que l’Espagnol va prolonger son séjour à l’Emirates Stadium.

Selon la BBC, les discussions ont progressé ces dernières semaines, et les personnes impliquées dans les négociations sont de plus en plus convaincues qu’Arteta va engager son avenir à long terme avec le club qu’il a transformé depuis sa prise de fonction en 2019.

L’entraîneur lui-même a exprimé clairement son désir de poursuivre le projet qu’il a lancé il y a près de six ans. En évoquant les négociations, Arteta a levé sans ambiguïté le mois dernier les derniers doutes sur son avenir : « Tout le monde estime que le timing du contrat ne posera pas de problème parce que ma volonté est clairement d’être ici et je suis très heureux ici. Le sentiment que me renvoie le club est le même. C’est pourquoi tout le monde fait les choses de manière très naturelle. »