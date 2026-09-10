AFP
Traduit par
Le plus gros contrat à ce jour pour Arsenal ! Mikel Arteta se rapproche d’un nouveau contrat alors qu’Arsenal se prépare à faire de l’Espagnol l’un des entraîneurs les mieux payés du football
Arsenal passe à l’action pour assurer l’avenir d’Arteta
Si le mercato a peut-être fermé ses portes, Arsenal est sur le point de boucler son opération la plus importante à ce jour. Le club du nord de Londres en est désormais aux dernières étapes d’un accord sur un nouveau contrat majeur pour Mikel Arteta, avec une confiance grandissante dans le fait que l’Espagnol va prolonger son séjour à l’Emirates Stadium.
Selon la BBC, les discussions ont progressé ces dernières semaines, et les personnes impliquées dans les négociations sont de plus en plus convaincues qu’Arteta va engager son avenir à long terme avec le club qu’il a transformé depuis sa prise de fonction en 2019.
L’entraîneur lui-même a exprimé clairement son désir de poursuivre le projet qu’il a lancé il y a près de six ans. En évoquant les négociations, Arteta a levé sans ambiguïté le mois dernier les derniers doutes sur son avenir : « Tout le monde estime que le timing du contrat ne posera pas de problème parce que ma volonté est clairement d’être ici et je suis très heureux ici. Le sentiment que me renvoie le club est le même. C’est pourquoi tout le monde fait les choses de manière très naturelle. »
- (C)Getty Images
Énorme augmentation de salaire pour l’entraîneur champion du titre
Le package financier préparé pour Arteta reflète son statut de figure la plus influente du club depuis Arsène Wenger. Arteta peut s’attendre à devenir l’un des entraîneurs les mieux payés du football mondial une fois son nouveau contrat signé.
Arsenal s’est engagé à améliorer sensiblement son contrat actuel, qui lui rapporte 10 M£ par saison, plus 5 M£ supplémentaires en cas de qualification pour la Ligue des champions. Cette récompense intervient après une campagne historique au cours de laquelle Arsenal a enfin mis fin à 22 ans d’attente pour un titre de Premier League, consolidant à nouveau sa place de force dominante du football anglais.
L’influence d’Arteta alimente l’ascension d’Arsenal
Sous la direction d’Arteta, Arsenal est passé d’une équipe qui peinait à accrocher le top 4 à un champion en titre et à un véritable prétendant à la couronne de la Ligue des champions. L’autorité de l’Espagnol s’étend désormais à tous les aspects des opérations football du club. L’empreinte d’Arteta est visible partout dans le club et, surtout, au sein de l’effectif.
Rien ne se fait concernant l’équipe première sans son approbation. Ce contrôle total a été l’un des moteurs du renouveau du club, la direction considérant la perspective de perdre son leadership comme pratiquement impensable dans le contexte actuel.
- (C)Getty Images
Bâtir un héritage durable dans le nord de Londres
Malgré les liens inévitables avec de futurs rôles dans son Espagne natale, Arteta semble pleinement investi dans l’effectif qu’il a construit. Si un retour en Liga peut finir par l’attirer, il est peu probable qu’il bénéficie du même niveau d’autonomie dans des clubs comme le FC Barcelone ou le Real Madrid.
L’influence de l’entraîneur a été clairement visible pendant le mercato estival. Quand Arsenal a tenté de recruter Julian Alvarez et Vinicius Jr le mois dernier, c’est Arteta qui était à l’avant-garde de l’offensive de séduction du club. Même si les transferts des stars sud-américaines ne se sont pas concrétisés, ces approches ont elles-mêmes fourni à Arteta la preuve que les propriétaires américains du club sont prêts à dépenser massivement pour des talents d’élite.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles