Kane est devenu une légende du football moderne, ses exploits en club comme en sélection défiant parfois toute logique. Il a inscrit 73 buts avec le Bayern et l’Angleterre lors de la saison 2025-26, décrochant au passage un deuxième titre de champion de Bundesliga.

Après avoir affiché des statistiques dignes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il a rejoint ces deux légendes lauréates du Ballon d’Or en ajoutant un Ballon d’Or à son palmarès déjà impressionnant, devant des concurrents comme le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal et le « Galactique » du Real Madrid Kylian Mbappe.

Interrogé sur la légitimité de Kane à recevoir le titre de « meilleur joueur de la planète », Richards a répondu : « Je pense qu’ils le méritaient tous, chacun à sa manière. Prenez Lamine, qui a évidemment remporté la Coupe du monde. Oui, il est arrivé dans la compétition avec une blessure et nous ne l’avons pas vu à son meilleur niveau, mais sa manière de jouer par moments la saison dernière était tout simplement incroyable.

« Il y a aussi Kylian Mbappe, que j’ai toujours adoré, parce qu’il sait se créer ses propres occasions de but. Quand on parle de joueurs qui donnent envie d’aller voir du football, ou de payer pour les voir jouer, c’est ce qu’il représente pour moi. Il est tellement dynamique. Il a marqué beaucoup de buts. Il a très bien joué à la Coupe du monde. Mais évidemment, la France ne l’a pas gagnée.

« Et puis il y a Harry Kane, qui a été hallucinant, du moins en Bundesliga la saison dernière. Il a aussi été formidable à la Coupe du monde, avec tous ses buts et ses passes décisives. Mais si l’on parle de statistiques, de régularité, de quelqu’un qui a fait évoluer son jeu et qui n’est plus seulement, avec tout le respect que je lui dois, un buteur, c’est désormais un joueur complet. J’étais vraiment ravi pour lui.

« Le trophée aurait pu revenir à n’importe lequel des trois. J’étais heureux qu’il soit décerné à Harry Kane, compte tenu de son parcours, de tous ses prêts, du fait que tout le monde se moquait de lui parce qu’il ne gagnait rien à Tottenham, puis, lorsqu’il est parti au Bayern Munich, que tout le monde disait : “Est-ce la bonne décision, puisque tu ne vas gagner que la Bundesliga là-bas ?” Mais quel parcours ! Son parcours a été immense. Je suis fier de lui. Il mérite assurément ce trophée. »