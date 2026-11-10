« Le plus grand joueur de notre génération » : Harry Kane reste derrière les « véritables héros » de l’Angleterre de 1966, mais Micah Richards estime que l’attaquant du Bayern Munich a « mérité sa victoire » au Ballon d’Or 2026
- Getty
L’Angleterre attend toujours de ramener le football « à la maison »
L’ancien attaquant de Tottenham, toujours aussi prolifique et performant sur le plan individuel au Bayern Munich, est passé tout près de remporter des titres majeurs avec l’Angleterre. Capitaine, il a disputé deux finales du Championnat d’Europe et atteint à deux reprises les demi-finales de la Coupe du monde.
L’Angleterre attend toujours de ramener le football « à la maison », ni Sir Gareth Southgate ni Thomas Tuchel n’étant parvenus à lui faire franchir ce cap. L’espoir reste toutefois intact à l’approche d’un Euro organisé sur le sol britannique en 2028.
Kane devrait participer à cette compétition, car rien n’indique que le joueur de 33 ans, toujours aussi performant, ralentisse. Il lui faudra peut-être triompher pour devancer des joueurs comme Bobby Moore et Bobby Charlton dans un classement des plus grands joueurs de tous les temps.
Kane peut-il devenir le plus grand joueur de l’histoire du football anglais ?
Richards en convient. L’ancien défenseur de l’Angleterre, qui a retrouvé Bollington United pour une deuxième expérience d’entraîneur dans le cadre du programme « Best Worst Team » de Specsavers, a déclaré à GOAL : « C’est toujours difficile, car les générations et les époques sont différentes. On peut dire qu’il est le plus grand joueur de notre génération. Mais si l’on remonte aux joueurs qui ont remporté la Coupe du monde en 66, imaginez l’émotion que cela a suscitée et ce que cela a représenté pour le pays à l’époque.
« Si Harry Kane parvenait, d’une manière ou d’une autre, à remporter un trophée, l’Euro dans quelques années, alors oui, il pourrait peut-être asseoir ce statut. Mais les joueurs qui ont remporté la Coupe du monde, ce sont eux les héros, non ? Les véritables héros. »
- Specsavers
Un buteur prolifique est désormais lauréat du Ballon d’Or
Kane est devenu une légende du football moderne, ses exploits en club comme en sélection défiant parfois toute logique. Il a inscrit 73 buts avec le Bayern et l’Angleterre lors de la saison 2025-26, décrochant au passage un deuxième titre de champion de Bundesliga.
Après avoir affiché des statistiques dignes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il a rejoint ces deux légendes lauréates du Ballon d’Or en ajoutant un Ballon d’Or à son palmarès déjà impressionnant, devant des concurrents comme le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal et le « Galactique » du Real Madrid Kylian Mbappe.
Interrogé sur la légitimité de Kane à recevoir le titre de « meilleur joueur de la planète », Richards a répondu : « Je pense qu’ils le méritaient tous, chacun à sa manière. Prenez Lamine, qui a évidemment remporté la Coupe du monde. Oui, il est arrivé dans la compétition avec une blessure et nous ne l’avons pas vu à son meilleur niveau, mais sa manière de jouer par moments la saison dernière était tout simplement incroyable.
« Il y a aussi Kylian Mbappe, que j’ai toujours adoré, parce qu’il sait se créer ses propres occasions de but. Quand on parle de joueurs qui donnent envie d’aller voir du football, ou de payer pour les voir jouer, c’est ce qu’il représente pour moi. Il est tellement dynamique. Il a marqué beaucoup de buts. Il a très bien joué à la Coupe du monde. Mais évidemment, la France ne l’a pas gagnée.
« Et puis il y a Harry Kane, qui a été hallucinant, du moins en Bundesliga la saison dernière. Il a aussi été formidable à la Coupe du monde, avec tous ses buts et ses passes décisives. Mais si l’on parle de statistiques, de régularité, de quelqu’un qui a fait évoluer son jeu et qui n’est plus seulement, avec tout le respect que je lui dois, un buteur, c’est désormais un joueur complet. J’étais vraiment ravi pour lui.
« Le trophée aurait pu revenir à n’importe lequel des trois. J’étais heureux qu’il soit décerné à Harry Kane, compte tenu de son parcours, de tous ses prêts, du fait que tout le monde se moquait de lui parce qu’il ne gagnait rien à Tottenham, puis, lorsqu’il est parti au Bayern Munich, que tout le monde disait : “Est-ce la bonne décision, puisque tu ne vas gagner que la Bundesliga là-bas ?” Mais quel parcours ! Son parcours a été immense. Je suis fier de lui. Il mérite assurément ce trophée. »
Richards promet une récompense pour les buts à son poste d’entraîneur
Au fil des années, Richards a joué aux côtés d’attaquants de légende, dont Wayne Rooney en sélection, et espère transmettre son expérience après avoir rejoint Bollingham United Sunday Blues.
Cette équipe basée dans le Cheshire a perdu tous ses matches la saison dernière, notamment sur le score de 31-1 lors d’une défaite restée tristement célèbre. « Coach Meeks » met son carnet d’adresses à profit pour faire venir d’anciens internationaux, des spécialistes et des personnalités marquantes afin de remédier aux principales faiblesses de l’équipe, des coups de pied arrêtés à la maîtrise de soi sous pression.
Il a également promis une récompense de 5 000 £ à l’attaquant vedette Sam « Goody » Goodwin s’il atteint la barre des 40 buts cette saison. C’est aussi le genre de chiffres que Kane espère atteindre de nouveau.
Interrogé sur la question de savoir si les primes sont, et ont toujours été, le meilleur moyen de tirer le maximum des footballeurs, Richards a répondu : « Vous savez quoi ? Je vais revoir cet objectif à la baisse. Je vais le baisser parce que je pense que 40, c’est beaucoup. 25, c’est plus réaliste, non ?
« C’est un bon joueur, mais il se vantait d’avoir marqué tous ces buts. Alors j’ai dit : 40. Mais je pense qu’il nous faut un objectif plus réaliste. Je vais dire 25. On aime tous recevoir une petite prime à la fin, non ? Quel que soit notre travail, un petit encouragement, ça fait du bien. Alors pourquoi pas ? C’est un super gars, il a une belle personnalité, je l’apprécie beaucoup. Je lui verserai les 5 000 £ s’il marque ces buts. »
Les buteurs sont indispensables à toute équipe
Tout en suivant de près les performances de Goodwin lors des prochains matches, Richards fait partie de ceux qui ont hâte de voir comment l’Angleterre, qui accueille de nouveaux visages dans ses rangs, se comportera face à la Croatie et à l’Espagne lors de ses derniers matches de Ligue des nations de l’UEFA.
Le premier de ces matches aura lieu jeudi au stade de Wembley, où le capitaine Kane est prêt à marquer l’histoire en dépassant l’ancien gardien Peter Shilton au classement des joueurs les plus capés de tous les temps.
Suivez le parcours de Bollington United dans Specsavers’ Best Worst Team: Season 5, une série YouTube haletante en huit épisodes qui retrace chaque coup de pied arrêté raté, chaque erreur défensive et chaque moment de magie inattendu, alors que l’équipe entame une saison pas comme les autres, avec un peu d’aide des experts. Recherchez Specsavers’ Best Worst Team sur YouTube pour suivre la série et voir comment Bolly s’en sort.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles