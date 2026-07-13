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Abobakr El Mokadem

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« Le plus grand défi » enflamme le sommet entre la France et l'Espagne… Qui parviendra à le relever ?

FEATURES
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
L. Yamal
France
Espagne
É.-U.

La demi-finale de la Coupe du monde promet un affrontement très attendu.

Les passionnés de football attendent avec impatience une demi-finale explosive entre la France et l’Espagne, programmée demain mardi dans le cadre de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal « Marca », cette affiche constituera le « plus grand défi » de la compétition et devrait faire monter la rivalité d’un cran.

L’Espagne est pleinement consciente de l’ampleur de la tâche qui l’attend : l’attaque française ne se résume pas à Kylian Mbappé, même si le capitaine tricolore brille à un très haut niveau dans cette Coupe du monde.

Il ne s’agit pas non plus uniquement d’Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’or, ni d’Olisse, meilleur passeur du tournoi, mais bien d’un mélange de tous ces éléments réunis… Un groupe d’attaquants exceptionnels qui ont fait de la France la puissance offensive la plus redoutable de l’histoire de la Coupe du monde.

  • Une force d'assaut française redoutable

    Les hommes de Luis de la Fuente disputent une demi-finale cruciale pour atteindre la finale, face à l’équipe la plus prolifique du tournoi. Les Bleus ont déjà marqué 16 buts en six rencontres, soit une moyenne de 2,67 réalisations par match, et se sont imposés à chaque fois dans le temps réglementaire. Ils ont tenté 110 tirs, dont 47 cadrés.

     Aucune autre formation n’a affiché une telle intensité offensive ni une telle régularité devant le but. Depuis son match d’ouverture, les Bleus n’ont inscrit moins de deux buts qu’à une seule reprise.

    La puissance de cette attaque saute encore plus aux yeux quand on examine la feuille de match : Mbappé totalise huit buts, Dembélé cinq. À eux deux, ils ont inscrit 13 des 16 réalisations des Bleus, un total supérieur à celui de presque toutes les autres sélections.

     L’attaquant du Real Madrid, en lice pour le Soulier d’or aux côtés de Messi (même si Dembélé totalise aussi trois passes décisives), porte l’attaque tricolore. Toutefois, réduire le potentiel français à Mbappé seul serait une simplification hâtive.

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  • france Getty Images

    Le plus grand défi au monde


    Mbappé, Dembélé, Oliasi, Doué, Barkola et Mateta se sont qualifiés pour la Coupe du monde après avoir inscrit environ 150 buts avec leurs clubs au cours de la saison 2025/2026.

    En ajoutant leurs réalisations sur le sol américain, leur total frôle les 165 buts. Si l’on intègre les passes décisives, ces six joueurs ont largement dépassé les 200 contributions directes aux buts au cours de l’exercice 2025-2026.

     Ces statistiques illustrent l’ampleur du défi. L’équipe de France ne se limite pas à des buteurs : elle compte dans ses rangs des joueurs capables de marquer, de passer, de créer des occasions, et ce depuis différentes positions.

     Deschamps peut ainsi aligner Mbappé en pointe ou sur l’aile gauche, utiliser Dembélé comme ailier, meneur de jeu ou « neuf fantôme », laisser à Oulissi la liberté de percer les défenses, exploiter les espaces avec Parkola ; ou encore modifier totalement la dynamique en faisant entrer le géant Mateta (1,92 m).

    Mbappé est un pilier du système du Real Madrid. Il a conclu la saison avec 42 réalisations officielles sous le maillot merengue, auxquelles s’ajoutent huit buts en Coupe du monde.

     Son total combiné club + sélection atteint donc 50 buts, une saison au cours de laquelle il a par ailleurs été couronné meilleur buteur de la Ligue des champions (15 réalisations). La Coupe du monde a aussi révélé son visage le plus redoutable : 20 buts marqués en 20 matchs lors de ses trois participations, et déjà des records de la compétition en ligne de mire.

     Sous le maillot bleu, ses statistiques sont tout aussi impressionnantes : 101 contributions offensives (64 buts et 37 passes décisives) en 104 sélections, soit une moyenne de 0,97 action décisive par match.

    À ses côtés, Dembélé, moins spectaculaire mais tout aussi décisif, a conclu une nouvelle saison fructueuse au Paris Saint-Germain avant d’inscrire cinq buts en Coupe du monde ; le duo totalise ainsi 13 réalisations.

      Puis il y a Olic… L’ailier du Bayern Munich n’a pas eu besoin de marquer pour dominer le tournoi : il l’a fait grâce à ses passes.

    Il trône actuellement en tête du classement des passeurs avec cinq offrandes et se rapproche de plusieurs records historiques. C’est lui qui donne toute sa profondeur à l’abondance offensive des Bleus.

     Sa saison en Allemagne a été tout simplement exceptionnelle : il l’a conclue avec 54 contributions offensives toutes compétitions confondues, l’un des meilleurs totaux du football européen.

     Ainsi, la France aligne une attaque où trois des joueurs les plus prolifiques des cinq grands championnats se partagent l’affiche : Dembélé, impliqué sur un but toutes les 71 minutes, Mbappé toutes les 75 minutes et Oulissi toutes les 84 minutes. Le constat est époustouflant.

    Ce sentiment de supériorité s’accentue encore lorsqu’on observe le banc de touche, qui regorge d’options que Deschamps peut exploiter sans nuire à la puissance offensive de l’équipe.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Espagne ne compte pas se cacher

    Le défi de l’Espagne est de tenir bon sans renoncer à son identité. Les hommes de Luis de la Fuente atteignent les demi-finales avec une solidité que personne n’a pu percer.

     En cinq matchs, leur défense n’a concédé qu’un seul but, inscrit par le Belge De Ketelaere ; les cinq autres adversaires sont restés muets et n’ont jamais imposé de pression offensive durable devant Unai Simón.

     L’Autriche, le Portugal et leurs homologues ont buté à maintes reprises sur un bloc qui a fait de la solidité défensive sa marque de fabrique. Ce rempart aborde désormais son ultime test : contenir la plus puissante force offensive du tournoi.

    Mais l’Espagne ne se contente pas de se replier : sa première ligne de défense, c’est la possession. Avec 59 % de possession (meilleur taux du tournoi) et 91 % de passes réussies, la Roja protège ses cages en dictant le rythme du jeu.

    Plus la possession est longue, moins l’adversaire a d’occasions de lancer des contres ; et lorsqu’ils perdent le ballon, ils pressent immédiatement pour le récupérer et éviter le scénario dans lequel l’équipe de France est la plus dangereuse.

    Cette alchimie entre maîtrise, pressing après perte de balle et cohésion collective limite drastiquement les occasions concédées : seule la Belgique a transpercé cette organisation, inscrivant l’unique but encaissé par les Ibériques.

     Face à la France, ce schéma tactique ne devrait pas évoluer : plutôt que de reculer près d’Unai Simón, les Espagnols entendent contraindre Mbappé et ses partenaires à courir après le ballon plutôt qu’à le porter vers l’avant.

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