



Mbappé, Dembélé, Oliasi, Doué, Barkola et Mateta se sont qualifiés pour la Coupe du monde après avoir inscrit environ 150 buts avec leurs clubs au cours de la saison 2025/2026.

En ajoutant leurs réalisations sur le sol américain, leur total frôle les 165 buts. Si l’on intègre les passes décisives, ces six joueurs ont largement dépassé les 200 contributions directes aux buts au cours de l’exercice 2025-2026.

Ces statistiques illustrent l’ampleur du défi. L’équipe de France ne se limite pas à des buteurs : elle compte dans ses rangs des joueurs capables de marquer, de passer, de créer des occasions, et ce depuis différentes positions.

Deschamps peut ainsi aligner Mbappé en pointe ou sur l’aile gauche, utiliser Dembélé comme ailier, meneur de jeu ou « neuf fantôme », laisser à Oulissi la liberté de percer les défenses, exploiter les espaces avec Parkola ; ou encore modifier totalement la dynamique en faisant entrer le géant Mateta (1,92 m).

Mbappé est un pilier du système du Real Madrid. Il a conclu la saison avec 42 réalisations officielles sous le maillot merengue, auxquelles s’ajoutent huit buts en Coupe du monde.

Son total combiné club + sélection atteint donc 50 buts, une saison au cours de laquelle il a par ailleurs été couronné meilleur buteur de la Ligue des champions (15 réalisations). La Coupe du monde a aussi révélé son visage le plus redoutable : 20 buts marqués en 20 matchs lors de ses trois participations, et déjà des records de la compétition en ligne de mire.

Sous le maillot bleu, ses statistiques sont tout aussi impressionnantes : 101 contributions offensives (64 buts et 37 passes décisives) en 104 sélections, soit une moyenne de 0,97 action décisive par match.

À ses côtés, Dembélé, moins spectaculaire mais tout aussi décisif, a conclu une nouvelle saison fructueuse au Paris Saint-Germain avant d’inscrire cinq buts en Coupe du monde ; le duo totalise ainsi 13 réalisations.

Puis il y a Olic… L’ailier du Bayern Munich n’a pas eu besoin de marquer pour dominer le tournoi : il l’a fait grâce à ses passes.

Il trône actuellement en tête du classement des passeurs avec cinq offrandes et se rapproche de plusieurs records historiques. C’est lui qui donne toute sa profondeur à l’abondance offensive des Bleus.

Sa saison en Allemagne a été tout simplement exceptionnelle : il l’a conclue avec 54 contributions offensives toutes compétitions confondues, l’un des meilleurs totaux du football européen.

Ainsi, la France aligne une attaque où trois des joueurs les plus prolifiques des cinq grands championnats se partagent l’affiche : Dembélé, impliqué sur un but toutes les 71 minutes, Mbappé toutes les 75 minutes et Oulissi toutes les 84 minutes. Le constat est époustouflant.

Ce sentiment de supériorité s’accentue encore lorsqu’on observe le banc de touche, qui regorge d’options que Deschamps peut exploiter sans nuire à la puissance offensive de l’équipe.