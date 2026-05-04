Le départ de Lopetegui s’est déroulé de manière particulièrement dramatique, et, d’une certaine façon, il a mis en lumière le chaos grandissant qui règne autour du FC Séville. Avant même la rencontre de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, des informations avaient filtré selon lesquelles Lopetegui devait partir, mais son licenciement n’a été officiellement annoncé qu’après la défaite 1-4 contre le BVB. Ses joueurs et les supporters, visiblement affectés, ont partagé son émotion. « C’est triste et douloureux de quitter un groupe que j’aime et qui restera toujours dans mon cœur », a confié le technicien de 59 ans, désormais sélectionneur du Qatar, au micro de Movistar.

Si le club a connu un sursaut d’orgueil en remportant la Ligue Europa 2023, le déclin sportif était déjà amorcé. Lopetegui n’en est pas le seul coupable : en trois ans et demi, sept entraîneurs se sont succédé sans réussir à inverser la tendance.

La direction du club, dont l’image est depuis longtemps ternie par les dissensions entre l’actuel président José María del Nido Jr. et son père José María del Nido Sr., n’arrange rien. Ces crises sportives récurrentes trouvent leur origine dans les difficultés financières qui minent le club et imposent, inévitablement, de faire preuve de patience avant d’espérer retrouver le chemin de la réussite.

Cette saison, en raison de ses difficultés budgétaires, le club andalou affiche le deuxième plafond salarial le plus bas de La Liga ; la saison passée, il était même le plus faible de l’ensemble des clubs des deux premières divisions espagnoles. La qualité de l’effectif en a logiquement souffert, une situation incompatible avec les ambitions européennes du club. Après avoir investi près de 189 millions d’euros en 2019/2020, le budget transfert est tombé à 250 000 euros en 2025/2026. Pour contourner ces contraintes, le club a fait preuve d’inventivité : recrutement de stars déclinantes et libres comme Alexis Sánchez ou César Azpilicueta, prêt d’Odysseas Vlachodimos, et promotion de jeunes locaux tels que José Ángel Carmona ou Isaac Romero. Transformer cette contrainte en atout exigera de la patience – et peut-être l’acceptation d’un recul à court terme.

Dès la saison 2024/25, le club s’est retrouvé menacé de relégation : battu 2-3 par le Celta Vigo lors de la 35^e journée, il ne comptait plus que quatre points d’avance sur la première place synonyme de chute en deuxième division. À leur retour de Vigo, environ 400 supporters, certains encagoulés, ont réservé un accueil hostile aux joueurs au centre d’entraînement, lançant des œufs et même des pierres sur le bus du club. La police a dû intervenir et les joueurs, effrayés, n’ont pu regagner leur domicile que le lendemain matin.

Le soulagement fut immense lorsque le maintien fut finalement acquis. Pour redresser la barre, le club nomma Antonio Cordon au poste de directeur sportif, puis fit un choix audacieux en confiant les rênes de l’équipe à l’ancien milieu argentin Matias Almeyda (1996-1997). Pour l’Argentin, il s’agissait d’une première expérience dans l’une des cinq grands championnats ; en Europe, il n’avait auparavant entraîné que l’AEK Athènes. Après des débuts plutôt prometteurs, Almeyda n’a pas réussi à mener rapidement l’équipe, privée de figures emblématiques de l’âge d’or comme Ivan Rakitic, Ever Banega ou Lucas Ocampos, vers des résultats constants.