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Oliver Maywurm

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« Le plus grand défi de ma vie ! » Un ancien géant du ballon rond sombre dans le chaos – et risque de s’effondrer définitivement avant même que la légende ne vienne à son secours

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FC Séville vs Real Sociedad
FC Séville

Insidieusement, le FC Séville, autrefois habitué de la Ligue des champions et multiple vainqueur de la Ligue Europa, est devenu un candidat à la relégation. Le pire scénario semble désormais plus que jamais se profiler.

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, réputé pour son ambiance électrique, était archi-comble. Le latéral droit José Ángel Carmona, pur produit du cru formé au club, venait de sceller le sort de la rencontre en inscrivant le but du 3-1 à la 90^e minute. L'euphorie régnait au FC Séville, tandis que les visiteurs barcelonais étaient battus.

« Je voulais que le match ne s’arrête jamais », déclarera après la rencontre un Matias Almeyda euphorique, alors encore entraîneur de Séville. Akor Adams en rajouta une couche peu après le but de Carmona, et Séville renvoya le champion, le Barça, chez lui sur un score de 4-1.

  • Début octobre 2025, à l’occasion de la 8^e journée, Séville pointe à la 6^e place de la Liga et semble retrouver le bon cap. Arrivé l’été précédent, l’entraîneur Almeyda semblait réussir à remettre sur pied l’ancien grand d’Espagne après deux exercices chaotiques. Certes, les Andalous avaient entamé le championnat par deux revers, mais, victoire éclatante contre le Barça comprise, ils venaient de récolter 13 points en six rencontres.

    Reste que cette victoire face à l’armada de Hansi Flick doit beaucoup aux multiples exploits du gardien Odysseas Vlachodimos et à un penalty manqué par Robert Lewandowski. Peu importe : ce dimanche après-midi ensoleillé est désormais évoqué avec nostalgie, sept mois plus tard.

    Car le présent de Séville, c’est une lutte acharnée contre la relégation. Actuellement 18e, le club andalou risque une relégation qui serait sa première depuis 26 ans. En 1999-2000, le Deportivo La Corogne avait été sacré champion, le Real Saragosse avait pris la quatrième place, tandis que l’Atlético Madrid et le Betis, autre rival sévillan, accompagnaient le club andalou en D2.

    La gloire passée du club, auteur de cinq triomphes en Ligue Europa entre 2014 et 2023 et de cinq campagnes européennes aboutissant aux phases à élimination directe de la Ligue des champions entre 2008 et 2021, risque désormais de s’estomper sans que cela surprenne vraiment. Avec le recul, les dirigeants auraient peut-être dû conserver Julen Lopetegui – le dernier entraîneur à avoir tenu plus de neuf mois – lors de l’automne 2022.

    Entre 2019 et 2022, il avait mené le club à trois quarts de finale consécutifs en Ligue des champions et lui avait offert, en 2020, un sixième titre en Ligue Europa, portant à sept le total des victoires dans cette compétition. Pourtant, il ne bénéficiait que d’un crédit limité et a été limogé après un départ mitigé en 2022/23, le club pointant à la 17e place après sept journées.

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    FC Séville : un déclin progressif

    Le départ de Lopetegui s’est déroulé de manière particulièrement dramatique, et, d’une certaine façon, il a mis en lumière le chaos grandissant qui règne autour du FC Séville. Avant même la rencontre de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, des informations avaient filtré selon lesquelles Lopetegui devait partir, mais son licenciement n’a été officiellement annoncé qu’après la défaite 1-4 contre le BVB. Ses joueurs et les supporters, visiblement affectés, ont partagé son émotion. « C’est triste et douloureux de quitter un groupe que j’aime et qui restera toujours dans mon cœur », a confié le technicien de 59 ans, désormais sélectionneur du Qatar, au micro de Movistar.

    Si le club a connu un sursaut d’orgueil en remportant la Ligue Europa 2023, le déclin sportif était déjà amorcé. Lopetegui n’en est pas le seul coupable : en trois ans et demi, sept entraîneurs se sont succédé sans réussir à inverser la tendance.

    La direction du club, dont l’image est depuis longtemps ternie par les dissensions entre l’actuel président José María del Nido Jr. et son père José María del Nido Sr., n’arrange rien. Ces crises sportives récurrentes trouvent leur origine dans les difficultés financières qui minent le club et imposent, inévitablement, de faire preuve de patience avant d’espérer retrouver le chemin de la réussite.

    Cette saison, en raison de ses difficultés budgétaires, le club andalou affiche le deuxième plafond salarial le plus bas de La Liga ; la saison passée, il était même le plus faible de l’ensemble des clubs des deux premières divisions espagnoles. La qualité de l’effectif en a logiquement souffert, une situation incompatible avec les ambitions européennes du club. Après avoir investi près de 189 millions d’euros en 2019/2020, le budget transfert est tombé à 250 000 euros en 2025/2026. Pour contourner ces contraintes, le club a fait preuve d’inventivité : recrutement de stars déclinantes et libres comme Alexis Sánchez ou César Azpilicueta, prêt d’Odysseas Vlachodimos, et promotion de jeunes locaux tels que José Ángel Carmona ou Isaac Romero. Transformer cette contrainte en atout exigera de la patience – et peut-être l’acceptation d’un recul à court terme.

    Dès la saison 2024/25, le club s’est retrouvé menacé de relégation : battu 2-3 par le Celta Vigo lors de la 35^e journée, il ne comptait plus que quatre points d’avance sur la première place synonyme de chute en deuxième division. À leur retour de Vigo, environ 400 supporters, certains encagoulés, ont réservé un accueil hostile aux joueurs au centre d’entraînement, lançant des œufs et même des pierres sur le bus du club. La police a dû intervenir et les joueurs, effrayés, n’ont pu regagner leur domicile que le lendemain matin.

    Le soulagement fut immense lorsque le maintien fut finalement acquis. Pour redresser la barre, le club nomma Antonio Cordon au poste de directeur sportif, puis fit un choix audacieux en confiant les rênes de l’équipe à l’ancien milieu argentin Matias Almeyda (1996-1997). Pour l’Argentin, il s’agissait d’une première expérience dans l’une des cinq grands championnats ; en Europe, il n’avait auparavant entraîné que l’AEK Athènes. Après des débuts plutôt prometteurs, Almeyda n’a pas réussi à mener rapidement l’équipe, privée de figures emblématiques de l’âge d’or comme Ivan Rakitic, Ever Banega ou Lucas Ocampos, vers des résultats constants.

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    Le FC Séville risque de sombrer définitivement

    Après son exploit face au Barça fin octobre, Séville n’a obtenu que quatre victoires en championnat en cinq mois, jusqu’au limogeage d’Almeyda fin mars. La situation était devenue très critique : le club, alors 15e, risquait la relégation. Cet ancien habitué de la Ligue des champions a donc tiré la sonnette d’alarme. Luis García, entraîneur espagnol expérimenté qui connaît parfaitement la Liga, a pris la relève, mais la tendance s’est aggravée.

    Lors de son premier match, début avril, le club s’est incliné 0-1 face à Oviedo, lanterne rouge. Deux semaines plus tard, Séville a de nouveau perdu, 0-2 contre Levante, avant-dernier, même si une victoire surprise 2-1 contre l’Atlético de Madrid avait temporairement relancé l’espoir. À y regarder de plus près, ce succès n’avait rien d’étonnant : l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, avait largement roté son effectif entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, préservant la plupart de ses titulaires. Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Giuliano Simeone étaient tous sur le banc ; Ademola Lookman n’est entré qu’à la 70e minute.

    Séville s’en moquait bien sûr, et ces trois points étaient précieux. Cependant, après la défaite à Levante, le drame d’Osasuna est survenu : menant jusqu’à la 80^e minute, le club andalou a concédé l’égalisation puis perdu 1-2 sur un but encaissé à la neuvième minute du temps additionnel. « Nous sommes anéantis », a réagi l’entraîneur Garcia après le coup de sifflet final. « Ils pleurent, ils sont profondément blessés », résume-t-il pour décrire l’état d’esprit de ses joueurs. L’arrière gauche Gabriel Suazo avoue : « J’ai la gorge nouée. Je donnerais ma vie pour ce club. » Et le capitaine Nemanja Gudelj conclut, fataliste : « Ça fait mal, ça fait très mal. »

    Avant même la rencontre face à l’Atlético, Garcia avait formulé une phrase qui résume le dilemme actuel du club. «Séville est un grand club en Espagne et en Europe», avait-il déclaré, exprimant ainsi sa compréhension face à la frustration des supporters dans la situation actuelle. Peut-être faudrait-il peu à peu admettre que le présent n’est plus aussi glorieux que le passé depuis le début du XXIe siècle.

    Sergio Ramos espère sans doute que Séville redeviendra un grand club. L’ancien capitaine du Real Madrid, formé dans le club andalou, y est revenu pour la saison 2023-2024. Cet hiver, le joueur de 40 ans, libre depuis début janvier, espérait un nouveau retour, mais le président Del Nido Jr. a opposé son veto : Ramos ne peut pas être à la fois joueur et propriétaire.

    L’ancien international espagnol souhaite en effet racheter le club à la tête d’un groupe d’investisseurs et serait prêt à débourser près de 400 millions d’euros pour en devenir propriétaire. La question de savoir si Ramos finira par racheter le club reste en suspens. Toutes les parties souhaitent toutefois éviter que le nouveau départ sous la houlette de l’un des enfants les plus célèbres du club ne se fasse en deuxième division.

    « C’est le défi le plus difficile que j’aie jamais eu à relever », a récemment déclaré l’entraîneur Garcia, résumant ainsi la gravité de la situation actuelle à Séville : « Je ne pense pas avoir jamais travaillé aussi dur de ma vie. Je vais tout donner. Nous sommes en soins intensifs, mais nous pouvons encore nous en sortir. »

  • Le calendrier restant du FC Séville en Liga


    Journée de championnat

    Adversaire

    34e journée

    Real Sociedad (match à domicile)

    35

    Espanyol Barcelone (domicile)

    36

    FC Villarreal (ext.)

    37

    Real Madrid (domicile)

    38

    Celta Vigo (ext.)


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