Après son exploit face au Barça fin octobre, Séville n’a obtenu que quatre victoires en championnat en cinq mois, jusqu’au limogeage d’Almeyda fin mars. La situation était devenue très critique : le club, alors 15e, risquait la relégation. Cet ancien habitué de la Ligue des champions a donc tiré la sonnette d’alarme. Luis García, entraîneur espagnol expérimenté qui connaît parfaitement la Liga, a pris la relève, mais la tendance s’est aggravée.
Lors de son premier match, début avril, le club s’est incliné 0-1 face à Oviedo, lanterne rouge. Deux semaines plus tard, Séville a de nouveau perdu, 0-2 contre Levante, avant-dernier, même si une victoire surprise 2-1 contre l’Atlético de Madrid avait temporairement relancé l’espoir. À y regarder de plus près, ce succès n’avait rien d’étonnant : l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, avait largement roté son effectif entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, préservant la plupart de ses titulaires. Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Giuliano Simeone étaient tous sur le banc ; Ademola Lookman n’est entré qu’à la 70e minute.
Séville s’en moquait bien sûr, et ces trois points étaient précieux. Cependant, après la défaite à Levante, le drame d’Osasuna est survenu : menant jusqu’à la 80^e minute, le club andalou a concédé l’égalisation puis perdu 1-2 sur un but encaissé à la neuvième minute du temps additionnel. « Nous sommes anéantis », a réagi l’entraîneur Garcia après le coup de sifflet final. « Ils pleurent, ils sont profondément blessés », résume-t-il pour décrire l’état d’esprit de ses joueurs. L’arrière gauche Gabriel Suazo avoue : « J’ai la gorge nouée. Je donnerais ma vie pour ce club. » Et le capitaine Nemanja Gudelj conclut, fataliste : « Ça fait mal, ça fait très mal. »
Avant même la rencontre face à l’Atlético, Garcia avait formulé une phrase qui résume le dilemme actuel du club. «Séville est un grand club en Espagne et en Europe», avait-il déclaré, exprimant ainsi sa compréhension face à la frustration des supporters dans la situation actuelle. Peut-être faudrait-il peu à peu admettre que le présent n’est plus aussi glorieux que le passé depuis le début du XXIe siècle.
Sergio Ramos espère sans doute que Séville redeviendra un grand club. L’ancien capitaine du Real Madrid, formé dans le club andalou, y est revenu pour la saison 2023-2024. Cet hiver, le joueur de 40 ans, libre depuis début janvier, espérait un nouveau retour, mais le président Del Nido Jr. a opposé son veto : Ramos ne peut pas être à la fois joueur et propriétaire.
L’ancien international espagnol souhaite en effet racheter le club à la tête d’un groupe d’investisseurs et serait prêt à débourser près de 400 millions d’euros pour en devenir propriétaire. La question de savoir si Ramos finira par racheter le club reste en suspens. Toutes les parties souhaitent toutefois éviter que le nouveau départ sous la houlette de l’un des enfants les plus célèbres du club ne se fasse en deuxième division.
« C’est le défi le plus difficile que j’aie jamais eu à relever », a récemment déclaré l’entraîneur Garcia, résumant ainsi la gravité de la situation actuelle à Séville : « Je ne pense pas avoir jamais travaillé aussi dur de ma vie. Je vais tout donner. Nous sommes en soins intensifs, mais nous pouvons encore nous en sortir. »