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« Le plus grand de l'histoire ! » - Le lauréat du Ballon d'Or fait une déclaration sans équivoque au sujet du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé
Le parcours de Mbappé vers la suprématie historique
L'ancienne icône de Marseille et de l'AC Milan est impressionnée par les performances de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. L'influence de Mbappé sur l'équipe de France a été déterminante, menant celle-ci au titre de championne du monde en 2018 et à une deuxième finale consécutive en 2022, où il a notamment inscrit un triplé contre l'Argentine. Après avoir marqué lors de la victoire 2-1 contre le Brésil cette semaine, il totalise désormais 56 buts en 95 matches avec les Bleus et n'est plus qu'à un but d'Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Giroud a mis un terme à sa carrière internationale en 2024 avec 137 sélections.
- AFP
Papin fait la déclaration ultime
Interrogé par RMC, Papin a été invité à dire si Mbappé devait être considéré comme le meilleur attaquant de l’histoire de l’équipe de France. Il n’a pas hésité à placer l’actuel capitaine au sommet de la hiérarchie, laissant même entendre que le meilleur restait encore à venir pour l’attaquant.
« Je pense qu’aujourd’hui, c’est le plus grand attaquant de l’histoire de l’équipe de France, oui. Et vous savez quoi ? Je pense qu’il va devenir encore plus grand », a déclaré Papin. À 60 ans, celui qui reste le seul joueur à avoir remporté le Ballon d’Or alors qu’il évoluait dans un club français a reconnu que, même si Mbappé n’a pas encore décroché cette distinction individuelle, ses exploits collectifs sont sans égal.
Les récompenses individuelles face à la gloire internationale
La discussion s'est ensuite orientée vers le prestige du Ballon d'Or, un trophée qui a jusqu'à présent échappé à Mbappé malgré son excellence constante. Papin, qui reste l'un des finisseurs les plus redoutables de l'histoire du football avec 30 buts en 54 sélections, a admis qu'il échangerait volontiers son propre couronnement individuel contre le succès international dont Mbappé a pu profiter.
« Il n’a pas encore remporté le Ballon d’Or, c’est vrai, mais moi, est-ce que j’échangerais mon Ballon d’Or contre un titre avec l’équipe de France ? Peut-être. C’est une question qui mérite réflexion », a admis Papin. « Je n’ai jamais joué pour remporter le Ballon d’Or, et je l’ai obtenu. Alors que j’aurais tellement aimé remporter une Coupe du monde, et je ne l’ai jamais eue. »
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À la poursuite du record historique de Giroud
Alors que la France se prépare pour ses prochains matchs, tous les regards seront tournés vers Mbappé, qui cherchera à marquer le but qui lui permettra d'égaler Giroud.
Avec 56 buts à son actif, le capitaine reste le pilier de l'équipe de Didier Deschamps. Alors qu'il poursuit son parcours au Real Madrid et conserve son niveau d'élite avec les Bleus, le titre de « plus grand de tous les temps » que lui a décerné Papin semble de plus en plus difficile à contester.