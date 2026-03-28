« Le plus grand de l'histoire ! » - Le lauréat du Ballon d'Or fait une déclaration sans équivoque au sujet du capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé

Interrogé par RMC, Papin a été invité à dire si Mbappé devait être considéré comme le meilleur attaquant de l’histoire de l’équipe de France. Il n’a pas hésité à placer l’actuel capitaine au sommet de la hiérarchie, laissant même entendre que le meilleur restait encore à venir pour l’attaquant.

« Je pense qu’aujourd’hui, c’est le plus grand attaquant de l’histoire de l’équipe de France, oui. Et vous savez quoi ? Je pense qu’il va devenir encore plus grand », a déclaré Papin. À 60 ans, celui qui reste le seul joueur à avoir remporté le Ballon d’Or alors qu’il évoluait dans un club français a reconnu que, même si Mbappé n’a pas encore décroché cette distinction individuelle, ses exploits collectifs sont sans égal.