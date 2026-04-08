Goal.com
En direct
Al-Ahly-FC-vs-Pharco-FC-Egyptian-Premier-League-24-25AFP

Traduit par

Le plus grand de l'histoire... Diab : le championnat égyptien à l'aube d'un tournant majeur

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Arab Contractors vs Ismaily SC
Arab Contractors
Ismaily SC
Zamalek SC vs Pyramids FC
Zamalek SC
Pyramids FC
Égypte

Un nouveau partenariat qui va transformer le visage de la compétition

Ahmed Diab, président de la Fédération égyptienne des clubs professionnels, a affirmé que le championnat égyptien se déroulait de manière organisée cette saison, après que la fédération a réussi à fixer le calendrier et à éviter tout chevauchement avec les matchs de l'équipe nationale et les compétitions africaines interclubs.

Diab a révélé que la dernière journée du groupe A du championnat se déroulera le 15 mai, et celle du groupe B le 27 mai, l'équipe nationale devant se réunir le 15 mai en totale coordination avec les clubs.

  • La controverse autour des contributions africaines

    Diab a mis fin à la polémique concernant la participation des clubs aux compétitions africaines, en réaffirmant le respect des critères en vigueur depuis des années : les deux premiers se qualifient pour la Ligue des champions africaine, et le troisième pour la Ligue des nations africaine, aux côtés du vainqueur de la Coupe.

    Lire aussi : Une légende du Bayern provoque le Real : « Seul Barcelone peut nous rivaliser »

    Lire aussi : Explosion inhabituelle de Tchouameni contre l'arbitre du match du Bayern

    Il a précisé : « Et si le vainqueur de la Coupe fait partie du trio de tête, le quatrième se qualifie pour la Ligue des nations », soulignant que s’il y avait eu un changement de dernière minute dans les critères, cela aurait été annoncé en début de saison.

    • Publicité

  • Il n'y a pas de raison d'annuler l'atterrissage

    Diab a également affirmé qu'il n'était pas envisageable d'annuler les relégations cette saison, soulignant que l'accord conclu lors de l'assemblée générale prévoyait la relégation de 4 clubs et la promotion de 3, et que ce système resterait en vigueur pendant les trois prochaines saisons jusqu'à ce que le nombre de clubs atteigne 18, selon ses dires. Il a ainsi exclu toute possibilité de rediscuter de cette question ou de voir se reproduire ce qui s'est passé la saison dernière (après la suppression de la relégation pour l'Ismaïli).

    Lire aussi : Après la gifle du Bayern : débat choc autour de Mbappé... Le Real est-il meilleur en son absence ?

    Diab a également évoqué le projet des sociétés du secteur du football (fusion entre clubs populaires et privés), précisant qu'il ne s'agit pas d'une fusion complète mais de partenariats visant à assurer la viabilité financière et le retour des supporters, avec la possibilité de s'associer à des clubs hors de la Premier League, étant entendu que les quatre clubs désignés pour la relégation le seront indépendamment de ces partenariats. Il a souligné : « Il pourrait s'agir d'un partenariat avec des clubs populaires hors de la Premier League. »

  • Les meilleurs résultats de l'histoire du football égyptien

    Sur le plan marketing, Diab a confirmé que la Ligue s'apprêtait à annoncer, dans le courant du mois, un nouveau partenaire pour le nom du championnat. Il s'attend à ce que ce partenariat constitue « un bond en avant considérable » en matière de droits de diffusion et de droits commerciaux, et qu'il génère des revenus bien plus élevés pour les clubs, en particulier les plus populaires, avec une répartition inégale tenant compte du classement et de la nature des clubs, a-t-il précisé.

    Il a révélé que les primes dépasseront les montants précédents (tels que 5 millions pour le champion du championnat et 25 millions pour la Coupe de la Ligue) et a souligné : « Ce seront les plus élevées de l'histoire du football égyptien ».

    Il a souligné que « la valeur marketing du championnat a considérablement augmenté ces dernières années grâce au développement de la diffusion, à l’organisation et au retour progressif des supporters ».

    Diab s’est déclaré satisfait à 60-70 % de ce qui a été réalisé jusqu’à présent, affirmant que « le plus grand rêve est d’augmenter le nombre de clubs populaires dans le championnat et de remplir durablement les stades ».