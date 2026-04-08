Le plus grand de l'histoire... Diab : le championnat égyptien à l'aube d'un tournant majeur

Diab a mis fin à la polémique concernant la participation des clubs aux compétitions africaines, en réaffirmant le respect des critères en vigueur depuis des années : les deux premiers se qualifient pour la Ligue des champions africaine, et le troisième pour la Ligue des nations africaine, aux côtés du vainqueur de la Coupe.

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Il a précisé : « Et si le vainqueur de la Coupe fait partie du trio de tête, le quatrième se qualifie pour la Ligue des nations », soulignant que s’il y avait eu un changement de dernière minute dans les critères, cela aurait été annoncé en début de saison.