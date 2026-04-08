Le plus grand de l'histoire... Diab : le championnat égyptien à l'aube d'un tournant majeur

Sur le plan marketing, Diab a confirmé que la Ligue s'apprêtait à annoncer, dans le courant du mois, un nouveau partenaire pour le nom du championnat. Il s'attend à ce que ce partenariat constitue « un bond en avant considérable » en matière de droits de diffusion et de droits commerciaux, et qu'il génère des revenus bien plus élevés pour les clubs, en particulier les plus populaires, avec une répartition inégale tenant compte du classement et de la nature des clubs, a-t-il précisé.
Il a révélé que les primes dépasseront les montants précédents (tels que 5 millions pour le champion du championnat et 25 millions pour la Coupe de la Ligue) et a souligné : « Ce seront les plus élevées de l'histoire du football égyptien ».
Il a souligné que « la valeur marketing du championnat a considérablement augmenté ces dernières années grâce au développement de la diffusion, à l’organisation et au retour progressif des supporters ».
Diab s’est déclaré satisfait à 60-70 % de ce qui a été réalisé jusqu’à présent, affirmant que « le plus grand rêve est d’augmenter le nombre de clubs populaires dans le championnat et de remplir durablement les stades ».