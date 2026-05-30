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« Le plus grand club de la planète » : Anthony Gordon se réjouit de faire équipe avec Lamine Yamal après avoir conclu un transfert sensationnel de 80 millions d'euros au FC Barcelone
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Le Barça s'offre un ailier prolifique
Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Gordon en provenance de Newcastle pour un montant total de 80 millions d’euros, bonus compris. L’international anglais de 25 ans, meilleur buteur de son ancien club avec 17 réalisations toutes compétitions confondues, s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club catalan. Il a été présenté aux médias vendredi soir, juste avant de rejoindre son équipe nationale pour les prochains tournois internationaux.
L’option idéale pour Gordon
Présenté officiellement, Gordon a décrit son arrivée au Barça comme un « transfert de rêve » : « Dès que j’ai su que le Barça était une option sérieuse, je n’ai pas hésité un seul instant. J’ai toujours voulu rejoindre le Barça. C’est le plus grand club de la planète. Enfant, c’était mon rêve. Aujourd’hui, c’est une réalité, et je mesure pleinement les responsabilités qui vont avec. Je suis prêt à relever ce défi. Je connais les joueurs qui ont porté ce maillot par le passé ; c’est une lourde héritage, mais j’ai hâte de m’attaquer à cette mission. »
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L'engouement autour des stars catalanes
L'ailier se réjouit de son intégration au sein du groupe et, s'adressant à ses nouveaux coéquipiers, il déclare : « Jouer avec Lamine [Yamal] et le reste de l'effectif est très excitant pour moi. Plus on est entouré de joueurs de qualité, meilleurs on devient. Ces joueurs sont au plus haut niveau pour une bonne raison : ce sont les meilleurs au monde. Ils possèdent tellement de qualités que, lorsque nous les avons affrontés à St James’ Park avec Newcastle, nous n’avons presque pas vu le ballon. »
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Le Bayern a vu son intérêt repoussé avec succès.
Ce dénouement rapide met fin aux avances du Bayern Munich, qui souhaitait l'intégrer à une ligne d'attaque déjà composée de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. Son avenir club étant désormais assuré, l'attaquant peut se concentrer pleinement sur la campagne de l'Angleterre en vue de la Coupe du monde 2026.