« Le plus grand club de la planète » : Anthony Gordon se réjouit de faire équipe avec Lamine Yamal après avoir conclu un transfert sensationnel de 80 millions d'euros au FC Barcelone

L'ailier se réjouit de son intégration au sein du groupe et, s'adressant à ses nouveaux coéquipiers, il déclare : « Jouer avec Lamine [Yamal] et le reste de l'effectif est très excitant pour moi. Plus on est entouré de joueurs de qualité, meilleurs on devient. Ces joueurs sont au plus haut niveau pour une bonne raison : ce sont les meilleurs au monde. Ils possèdent tellement de qualités que, lorsque nous les avons affrontés à St James’ Park avec Newcastle, nous n’avons presque pas vu le ballon. »