Quatre des entraîneurs les plus en vue et les plus titrés du football européen des dix dernières années se préparent pour la Coupe du monde.

Carlo Ancelotti, ancien mentor du Real Madrid, de l’AC Milan, du Paris Saint-Germain et de Chelsea, a remporté la Ligue des champions pas moins de cinq fois, ainsi que des titres nationaux dans cinq pays différents (Italie, Angleterre, France, Espagne et Allemagne). Sa mission : mettre fin à 24 ans d’attente pour le Brésil et lui offrir un sixième titre mondial.

Premier sélectionneur étranger de l’histoire de la Seleção, il a connu une première année tumultueuse, mais des signes encourageants indiquent que le Brésil retrouve sa forme au moment idéal.

Autre vainqueur de la Ligue des champions à avoir été nommé à la tête d’une des favorites malgré ses origines étrangères, Thomas Tuchel veut mettre fin à 60 ans d’attente pour l’Angleterre. L’Allemand a mené une campagne de qualification historique, ponctuée de huit victoires sans encaisser le moindre but, et si certains résultats amicaux ont alerté, ses succès en coupes avec Chelsea, le PSG, le Bayern Munich et Dortmund laissent espérer un bel parcours.

Tout comme Ancelotti et Tuchel, Mauricio Pochettino a lui aussi fréquenté les chaudrons de Stamford Bridge et du Parc des Princes. Il relève peut-être du plus grand défi de sa carrière : permettre aux États-Unis de saisir leur chance lors du mois le plus important de l’histoire du football américain. Pochettino a dû faire face à des performances irrégulières, aux forfaits de joueurs clés et à des questions incessantes sur son avenir – notamment tout au long de la saison catastrophique de Tottenham – et même s’il n’en restera peut-être qu’à cette seule expérience avec les États-Unis, il possède les qualités d’entraîneur nécessaires pour faire de ce tournoi un succès pour les co-organisateurs.

Enfin, Julian Nagelsmann est le seul du quatuor à avoir déjà coaché dans un grand tournoi international. Presque unique en son genre, Nagelsmann n’a pas encore quarante ans et a pourtant déjà dirigé une sélection au plus haut niveau. Son équipe allemande reflète cette énergie juvénile et a obtenu des résultats remarquables sous la houlette de l’ancien entraîneur du Bayern. Elle visera désormais à aller plus loin que les quarts de finale de l’Euro 2024, seuil atteint il y a deux ans sous sa conduite.