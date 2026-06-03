Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

Traduit par

Le plus grand casting d'entraîneurs de l'histoire de la Coupe du monde ? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et bien d'autres s'affronteront en 2026

Analysis
Coupe du monde
C. Ancelotti
T. Tuchel
M. Pochettino
M. Bielsa
L. Scaloni
J. Nagelsmann
R. Martinez
D. Deschamps
L. de la Fuente
F. Cannavaro
J. Marsch
J. Aguirre
J. Lopetegui
V. Montella
S. Clarke
R. Koeman
G. Potter
R. Rangnick
Angleterre
Etats-Unis
Argentine
Autriche
Brésil
Canada
France
Allemagne
Mexico
Pays-Bas
Portugal
Qatar
Écosse
Espagne
Suède
Turquie
Uruguay
Ouzbékistan
FEATURES

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Dans un peu plus d’une semaine, le temps des déclarations sera terminé : les équipes devront alors confirmer leur valeur sur les terrains nord-américains. Qu’elles passent par les États-Unis, le Mexique ou le Canada, toutes les routes convergeront vers le New Jersey le 19 juillet pour le plus grand rendez-vous footballistique de la planète : la finale de la Coupe du monde.

Si le terrain regorgera de superstars, les bancs de touche ne seront pas en reste, alignant presque autant de visages connus. Des techniciens de renom ont échangé le football de club pour la scène internationale, tandis que d’anciens coachs de Premier League et des gloires passées, aujourd’hui sur le banc, composent peut-être le groupe d’entraîneurs le plus prestigieux – et le plus talentueux – de l’histoire de la Coupe du monde.

Mais quels sont ces grands noms que vous pourriez reconnaître, que ce soit pour leurs passages en club ou lors de tournois passés ? GOAL vous présente les entraîneurs de la Coupe du monde à connaître absolument...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    Préparation physique de haut niveau

    Quatre des entraîneurs les plus en vue et les plus titrés du football européen des dix dernières années se préparent pour la Coupe du monde.

    Carlo Ancelotti, ancien mentor du Real Madrid, de l’AC Milan, du Paris Saint-Germain et de Chelsea, a remporté la Ligue des champions pas moins de cinq fois, ainsi que des titres nationaux dans cinq pays différents (Italie, Angleterre, France, Espagne et Allemagne). Sa mission : mettre fin à 24 ans d’attente pour le Brésil et lui offrir un sixième titre mondial.

    Premier sélectionneur étranger de l’histoire de la Seleção, il a connu une première année tumultueuse, mais des signes encourageants indiquent que le Brésil retrouve sa forme au moment idéal.

    Autre vainqueur de la Ligue des champions à avoir été nommé à la tête d’une des favorites malgré ses origines étrangères, Thomas Tuchel veut mettre fin à 60 ans d’attente pour l’Angleterre. L’Allemand a mené une campagne de qualification historique, ponctuée de huit victoires sans encaisser le moindre but, et si certains résultats amicaux ont alerté, ses succès en coupes avec Chelsea, le PSG, le Bayern Munich et Dortmund laissent espérer un bel parcours.

    Tout comme Ancelotti et Tuchel, Mauricio Pochettino a lui aussi fréquenté les chaudrons de Stamford Bridge et du Parc des Princes. Il relève peut-être du plus grand défi de sa carrière : permettre aux États-Unis de saisir leur chance lors du mois le plus important de l’histoire du football américain. Pochettino a dû faire face à des performances irrégulières, aux forfaits de joueurs clés et à des questions incessantes sur son avenir – notamment tout au long de la saison catastrophique de Tottenham – et même s’il n’en restera peut-être qu’à cette seule expérience avec les États-Unis, il possède les qualités d’entraîneur nécessaires pour faire de ce tournoi un succès pour les co-organisateurs.

    Enfin, Julian Nagelsmann est le seul du quatuor à avoir déjà coaché dans un grand tournoi international. Presque unique en son genre, Nagelsmann n’a pas encore quarante ans et a pourtant déjà dirigé une sélection au plus haut niveau. Son équipe allemande reflète cette énergie juvénile et a obtenu des résultats remarquables sous la houlette de l’ancien entraîneur du Bayern. Elle visera désormais à aller plus loin que les quarts de finale de l’Euro 2024, seuil atteint il y a deux ans sous sa conduite.

    • Publicité
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Lauréats internationaux

    Même si ces entraîneurs ont accumulé les trophées comme un jeu au niveau des clubs, ils attendent toujours de remporter un titre international. Certains entraîneurs présents à ce tournoi savent toutefois ce qu’il faut pour remporter les grandes compétitions.

    Didier Deschamps dirigera la France pour la dernière fois lors de cette Coupe du monde, après avoir mené les Bleus au titre en 2018 et en finale en 2022, où ils ont été battus par l’Argentine. En quatorze ans à la tête des Bleus, le sélectionneur a atteint trois finales majeures ; rares sont ceux qui parieraient contre lui pour qu’il réitère cet exploit.

    L’homme qui lui a succédé au palmarès mondial, Lionel Scaloni, demeure à la tête de l’Argentine malgré les rumeurs récurrentes de départ depuis la nuit qatarie de décembre. Le sélectionneur a aussi remporté deux Copa América avec l’Albiceleste et a l’honneur de coacher Lionel Messi, peut-être pour son dernier tournoi international en tant que joueur.

    Deschamps et Scaloni sont les seuls champions du monde en activité en 2026, mais d’autres techniciens ont brillé sur le plan continental. Luis de la Fuente, après un long parcours chez les jeunes, a propulsé la Roja vers l’Euro 2024 en dominant l’Angleterre en finale.

    Emerse Faé, lui, a emprunté un chemin encore plus singulier vers le succès. Lorsque la Côte d’Ivoire a entamé la CAN 2023, il était simple adjoint. Après la démission de Jean-Louis Gasset en plein tournoi, Faé a pris les commandes et guidé les Éléphants jusqu’en finale, où ils ont dominé le Nigeria.

    Selon certaines sources, Pape Thiaw est également considéré comme vainqueur de la CAN, le Sénégal ayant soulevé le trophée en janvier dernier. Certes, c’est sa décision de faire quitter le terrain à ses joueurs pour protester qui a poussé la CAF à attribuer la victoire au Maroc, mais le sélectionneur sénégalais conserve une médaille de champion à son domicile.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Anciens entraîneurs de Premier League (1^(re) partie)

    Outre Ancelotti, Tuchel et Pochettino, plusieurs autres anciens coachs de Premier League seront présents au Mondial. 

    L’ex-technicien de Leeds United, Marcelo Bielsa, mènera l’Uruguay au combat. Cet Argentin non-conformiste a suscité une véritable adoration dans le West Yorkshire pendant les trois saisons et demie qu’il a passées à la tête du club, et pourrait devenir une icône en Uruguay si l’équipe va loin dans la compétition. 

    Jesse Marsch, autre ex-technicien d’Elland Road, vise une surprise avec le Canada, co-organisateur de la compétition. Il se voyait favori pour diriger les États-Unis avant l’arrivée de Pochettino et aura à cœur de prouver sa valeur à son pays natal comme aux observateurs anglais qui ont critiqué son passage à Leeds. 

    Ronald Koeman, lui,conduira les Pays-Bas après ses passages à Southampton et Everton ; il a même dirigé Barcelone lors de son dernier poste en club. Roberto Martínez, ancien mentor d’Everton et de Wigan Athletic, prendra les commandes du Portugal. Il a déjà guidé la « génération dorée » belge de 2016 à 2022, avec deux participations au Mondial sans toutefois atteindre le dernier acte. Sa nouvelle mission : offrir à Cristiano Ronaldo le seul trophée manquant à son palmarès.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLO-PRESSERAFP

    Anciens entraîneurs de Premier League (deuxième partie)

    Par ailleurs, Julen Lopetegui, ex-technicien des Wolves et de West Ham, aura enfin l’occasion de diriger une équipe en Coupe du monde, après avoir été limogé par l’Espagne à la veille du tournoi 2018 pour avoir négocié avec le Real Madrid. Il prendra les rênes du Qatar. Ralf Rangnick, ancien conseiller de Manchester United, a exporté son modèle de « gegenpressing » chez l’Autriche, tandis que l’ex-technicien de West Brom, Steve Clarke, dirige l’Écosse, qui rêve d’atteindre pour la première fois les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

    L’un des deux seuls techniciens anglais du tournoi (aux côtés du Néo-Zélandais Darren Bazeley) est Graham Potter, qui a surmonté ses passages tumultueux à Chelsea et West Ham pour conduire la Suède jusqu’aux barrages de l’UEFA. Après s’être forgé une réputation en Scandinavie avec Östersunds, il a désormais pour mission de faire briller des joueurs comme Alexander Isak et Viktor Gyökeres en Amérique du Nord.

    Mais en termes d’expérience, personne ne surpassera Dick Advocaat. À 78 ans, le vétéran est sur le point de devenir le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la Premier League. Passé par Sunderland, les Rangers, le PSV et Fenerbahçe, il prendra part à sa troisième Coupe du monde, 32 ans après ses débuts, grâce au petit miracle accompli avec Curaçao. Après avoir démissionné pour raisons familiales, il a rapidement été convaincu de revenir afin de guider cette nation pour sa première participation.

    Le sélectionneur de la Norvège Stale Solbakken, celui du Panama Thomas Christiansen et le Tunisien Sabri Lamouchi ont tous déjà entraîné en Championship : Solbakken a dirigé les Wolves, Christiansen a passé moins d’une saison à Leeds et Lamouchi a coaché Nottingham Forest et Cardiff City en deuxième division.

  • FBL-WC-2022-MATCH34-IRI-USAAFP

    Les incontournables des tournois

    Certains entraîneurs sont indissociables des grandes compétitions internationales : on les retrouve tous les deux ou quatre ans, lorsque les supporters s’installent devant leur télévision pour suivre le déroulement des matchs.

    Zlatko Dalic en est l’un des meilleurs exemples : il conduira la Croatie à sa troisième Coupe du monde en tant que sélectionneur. Lors de ses deux précédentes participations, il a toujours atteint au moins les demi-finales, et a même mené les siens jusqu’à la deuxième place en 2018 ; autant dire qu’il aura une réputation à défendre en 2026.

    Javi Aguirre se prépare aussi à sa troisième Coupe du monde à la tête du Mexique, même si ses précédentes participations ont eu lieu lors de mandats distincts avec El Tri. Il avait déjà dirigé le Mexique en 2002 et 2010, et fait son retour pour une dernière campagne avec les coorganisateurs avant de passer le relais à son adjoint et légendaire ancien capitaine, Rafa Marquez.

    Hajime Moriyasu se forge également un solide palmarès mondial. Assistant du Japon en 2018, il a pris les commandes de la sélection à temps pour 2022 et a guidé les Samurai Blue vers des succès retentissants contre l’Espagne et l’Allemagne, synonymes de qualification malgré un groupe redoutable.

    D’autres noms connus changent de décor : Vladimir Petkovic, ex-sélectionneur de la Suisse, prend les rênes de l’Algérie, tandis que Graham Arnold conduit l’Irak à sa première Coupe du monde depuis 1986, après avoir mené l’Australie en huitièmes de finale en 2022.

    Néanmoins, aucun ne fait mieux que Carlos Queiroz, futur sélectionneur du Ghana, qui égalera le record de participation à cinq Coupes du monde consécutives. L’ancien entraîneur du Real Madrid et adjoint de Manchester United a déjà dirigé le Portugal et l’Iran (à trois reprises), et rejoindra ainsi l’ex-sélectionneur des États-Unis Bora Milutinovic, ainsi que le champion de 1994 Carlos Alberto Pereira, ce dernier détenant le record absolu de six participations sur le banc.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    Anciens joueurs légendaires

    Si Ancelotti, Koeman et Pochettino peuvent tous se targuer d’avoir mené une brillante carrière de joueur au plus haut niveau avant de se lancer dans le métier d’entraîneur, seuls deux techniciens en 2026 peuvent se vanter d’avoir remporté la Coupe du monde sur le terrain.

    Le premier, Didier Deschamps, fait partie des trois personnes seulement à avoir soulevé le trophée en tant que joueur (avec la France en 1998) puis en tant qu’entraîneur. Le second est le capitaine emblématique de l’Italie championne en 2006, Fabio Cannavaro.

    Vainqueur du Ballon d’Or il y a vingt ans, il a été nommé à la tête de l’Ouzbékistan, novice dans la compétition, après avoir pris ses fonctions en octobre, une fois la qualification confirmée. Champion de Chine, Cannavaro affiche pour l’instant des résultats mitigés alors que la première équipe d’Asie centrale à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde vise à sortir d’un groupe comprenant le Portugal et la Colombie.

    Privés d’une équipe nationale pour la troisième Coupe du monde consécutive, les supporters italiens suivront avec attention les progrès de l’ancien attaquant des Azzurri, Vincenzo Montella. Membre de la sélection transalpine finaliste de l’Euro 2000 et champion d’Italie avec la Roma, Montella a qualifié la Turquie pour son premier Mondial depuis son parcours jusqu’en demi-finales en 2002.