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« Le plus grand athlète de l'histoire » : Lisandro Martinez adresse un adieu émouvant à Lionel Messi après sa dernière apparition avec l'Argentine
Hommage empreint d’émotion à une icône disparue
La star d'Old Trafford a exprimé sa profonde admiration pour son compatriote alors que le meneur de jeu emblématique a officiellement mis un terme à son parcours international mardi. Le défenseur central, affectueusement surnommé Licha, est entré en jeu peu après la mi-temps pour remplacer Nicolas Otamendi lors de cette rencontre de célébration. Cette sortie a marqué la 30e fois que les deux hommes ont partagé le terrain avec l'Argentine, un partenariat marqué par leur triomphe lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
- Getty Images Sport
Le défenseur rend un hommage émouvant sur les réseaux sociaux
Après le coup de sifflet final, le défenseur a publié sur son compte Instagram une vidéo de Messi dans le bus de l'équipe, accompagnée de plusieurs séquences retraçant leurs moments mémorables ensemble. En accompagnement de la publication, il a écrit : « Quel privilège cela a été d'avoir partagé avec le plus grand athlète de l'histoire. Nous perdons le plus grand, tu vas nous manquer pour le reste de nos vies, Leo. »
Il a conclu son message en ajoutant : « Je t'aime de tout mon cœur !!! »
Le rideau tombe sur un parcours historique
Le match a été marqué par des engins pyrotechniques et une standing ovation à la 10e minute pour rendre hommage à ce numéro de maillot iconique. Le capitaine sur le départ a couronné sa 208e sélection en envoyant un penalty en pleine lucarne, portant son total record en sélection à 126 buts. Otamendi et Nico Paz ont également trouvé le chemin des filets, pour conclure une soirée mémorable face aux visiteurs africains.
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Les affaires nationales attendent le défenseur de retour
Cette rencontre a conclu une trêve internationale de trois semaines pour les internationaux de Manchester United. L'attention se tourne désormais de nouveau vers les affaires domestiques, puisque Manchester United reçoit Tottenham Hotspur à Old Trafford le samedi 10 octobre, pour un coup d'envoi à 18 h 30. Martinez devrait réintégrer directement le cœur de la défense de Michael Carrick pour ce match de Premier League.
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