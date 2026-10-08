« Le plus grand athlète de l'histoire » : Lisandro Martinez adresse un adieu émouvant à Lionel Messi après sa dernière apparition avec l'Argentine

Après le coup de sifflet final, le défenseur a publié sur son compte Instagram une vidéo de Messi dans le bus de l'équipe, accompagnée de plusieurs séquences retraçant leurs moments mémorables ensemble. En accompagnement de la publication, il a écrit : « Quel privilège cela a été d'avoir partagé avec le plus grand athlète de l'histoire. Nous perdons le plus grand, tu vas nous manquer pour le reste de nos vies, Leo. »

Il a conclu son message en ajoutant : « Je t'aime de tout mon cœur !!! »