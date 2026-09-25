L’ailier du PSV Ruben van Bommel a marqué ses débuts en senior avec les Pays-Bas d’une manière inoubliable lors du match nul 1-1 de jeudi soir contre l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, à la Johan Cruyff Arena. Entré en jeu à la 83e minute, l’attaquant de 22 ans a eu un impact tactique immédiat en offrant l’égalisation à Cody Gakpo.

Dans une interview d’après-match accordée à ESPN NL, Van Bommel est revenu sur son entrée sur la scène internationale, décrivant ce cap comme le sommet absolu de sa carrière professionnelle.

Le jeune attaquant a exprimé sa fierté de représenter son pays au plus haut niveau.



