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« Le plus grand accomplissement pour un footballeur néerlandais ! » : Ruben van Bommel réagit à ses débuts magiques avec les Pays-Bas et à sa passe décisive en trivela
Van Bommel réussit des débuts de rêve avec les Pays-Bas en délivrant immédiatement une passe décisive
L’ailier du PSV Ruben van Bommel a marqué ses débuts en senior avec les Pays-Bas d’une manière inoubliable lors du match nul 1-1 de jeudi soir contre l’Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, à la Johan Cruyff Arena. Entré en jeu à la 83e minute, l’attaquant de 22 ans a eu un impact tactique immédiat en offrant l’égalisation à Cody Gakpo.
Dans une interview d’après-match accordée à ESPN NL, Van Bommel est revenu sur son entrée sur la scène internationale, décrivant ce cap comme le sommet absolu de sa carrière professionnelle.
Le jeune attaquant a exprimé sa fierté de représenter son pays au plus haut niveau.
- ANP
L’ailier détaille une audacieuse passe en trivela pour l’égalisation de Cody Gakpo
Revenant sur sa contribution décisive dans le match, Van Bommel a détaillé comment il a intercepté une passe allemande mal ajustée, s'est engouffré dans l'espace libre et a trouvé Gakpo d'une passe en trivela précise de l'extérieur du pied. Il a reconnu que s'adapter au rythme physique intense du football international senior exigeait une concentration immédiate.
Van Bommel a souligné qu'affronter une opposition de classe mondiale exige une condition physique optimale de la part de chaque joueur sur le terrain.
« Faire mes débuts en équipe nationale est mon moment le plus fier, a déclaré Van Bommel. C'est la plus haute réussite pour un footballeur néerlandais. J'ai intercepté le ballon, fait une course et décidé d'utiliser l'extérieur de son pied pour offrir le but. L'aspect physique est l'obstacle le plus important à ce niveau. »
Intégration tactique rapide sous une nouvelle configuration managériale
Malgré un nombre limité de séances d'entraînement durant le stage, Van Bommel a salué l'intensité du travail tactique de l'équipe sous les ordres du nouveau staff. Il a souligné que le pressing incessant de l'équipe en seconde période lui avait permis de perturber la relance de l'Allemagne et d'arracher un précieux point dans le groupe.
Le joueur de 22 ans a affiché une confiance totale dans la trajectoire tactique de l'équipe à mesure que le projet se développe.
Il a insisté sur le fait que les joueurs avaient rapidement assimilé les consignes tactiques de l'entraîneur.
- AFP
Jalon particulier partagé aux côtés de l’ancien coéquipier à l’AZ, Meerdink
Ajoutant une touche personnelle unique à la soirée, Van Bommel a fêté ses débuts le soir même que son ami proche et ancien coéquipier à l’AZ Alkmaar, Mexx Meerdink. Les deux joueurs ont savouré ensemble leurs débuts en équipe nationale A à domicile.
Les Pays-Bas terminent leur récupération d’après-match avant de se tourner vers leurs prochaines rencontres de Ligue des nations.
Van Bommel vise désormais à enchaîner les sélections lors des prochaines fenêtres internationales.
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