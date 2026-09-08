AFP
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« Le plus dur ? Je ne sais pas » - la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe minimise l’élimination de la France en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne
Mbappé revient sur l’élimination en demi-finale
Mbappé s’est confié sur le poids émotionnel de l’élimination de la France de la Coupe du monde, admettant que la défaite 2-0 en demi-finale face à l’Espagne a été très difficile à avaler. Cependant, interrogé sur le fait de savoir si cette défaite en particulier représentait le moment le plus dévastateur de son parcours professionnel, le joueur de 27 ans s’est empressé de souligner qu’il avait déjà connu de grandes désillusions sur les plus grandes scènes du football mondial.
Avant le choc très attendu de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Inter, Mbappé est revenu sur cette déception et l’a comparée à d’autres grandes défaites vécues au cours de son illustre carrière. Le Français a connu les plus hauts sommets comme les plus grandes déconvenues sur la scène internationale, lui qui a remporté la Coupe du monde en 2018 avant d’échouer de peu lors des tournois mondiaux suivants.
- Getty Images Sport
Comparer la douleur des grandes défaites
Interrogé sur le fait de savoir si cette récente élimination était le moment le plus douloureux qu’il ait vécu sur un terrain de football, Mbappe est resté mesuré, reconnaissant qu’il avait déjà connu une peine similaire auparavant. Il a admis : « C’était difficile. Le plus difficile… Je ne sais pas. Parce que j’ai perdu une finale de Coupe du monde et une finale de Ligue des champions. »
Malgré cette élimination douloureuse, le capitaine de l’équipe de France estime que l’équipe peut être fière de la manière dont elle a joué tout au long du tournoi et du lien qu’elle a créé avec les supporters. « Je pense que c’était une très bonne compétition pour le pays, grâce à l’image que nous avons renvoyée », a ajouté l’atout du Real Madrid.
La star du Real Madrid a toujours faim
Mbappé a également insisté sur le fait que cette défaite ne réduirait ni l’ambition de la France ni sa propre détermination à remporter davantage de trophées. Le joueur phare du Real Madrid est connu pour sa quête incessante de l’excellence, et il a affirmé avec force qu’une élimination dans un tournoi ne définirait pas l’avenir de l’équipe nationale.
Le joueur de 27 ans a souligné que remporter la Coupe du monde n’est jamais garanti, mais que conserver le désir de réussir est essentiel pour tout professionnel de haut niveau. Mbappé a déclaré : « On ne peut pas toujours gagner la Coupe du monde, parce que ce n’est pas toujours possible. Mais nous avons toujours faim de victoire. Le jour où nous perdrons cette faim, ce sera fini. »
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Le focus se reporte sur les obligations en club
L’attaquant va désormais se reconcentrer sur le Real Madrid alors que la nouvelle campagne de Ligue des champions débute. Après un été marqué par des rebondissements sur la scène internationale, l’attention se tourne de nouveau vers le Bernabéu, où l’exigence est toujours de remporter toutes les compétitions possibles.
Si l’élimination de la Coupe du monde reste encore fraîche dans les mémoires, le rythme effréné du calendrier du football moderne laisse peu de temps à la réflexion. L’affiche entre le Real Madrid et l’Inter représente l’occasion parfaite pour Mbappe de laisser derrière lui sa déception internationale et de montrer pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde.
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