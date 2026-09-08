« Le plus dur ? Je ne sais pas » - la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe minimise l’élimination de la France en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne

Mbappé s’est confié sur le poids émotionnel de l’élimination de la France de la Coupe du monde, admettant que la défaite 2-0 en demi-finale face à l’Espagne a été très difficile à avaler. Cependant, interrogé sur le fait de savoir si cette défaite en particulier représentait le moment le plus dévastateur de son parcours professionnel, le joueur de 27 ans s’est empressé de souligner qu’il avait déjà connu de grandes désillusions sur les plus grandes scènes du football mondial.

Avant le choc très attendu de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’Inter, Mbappé est revenu sur cette déception et l’a comparée à d’autres grandes défaites vécues au cours de son illustre carrière. Le Français a connu les plus hauts sommets comme les plus grandes déconvenues sur la scène internationale, lui qui a remporté la Coupe du monde en 2018 avant d’échouer de peu lors des tournois mondiaux suivants.







