Malgré les spéculations persistantes sur un transfert l’envoyant au Bayern Munich, le milieu de terrain du FC Barcelone reste pleinement engagé dans sa vie en Catalogne. Cependant, sa feuille de route à long terme le ramène clairement vers les Balkans.

Andy Bara, qui représente l’international espagnol, a révélé que son client considère le Dinamo Zagreb comme sa destination finale. Olmo a vécu un passage déterminant en Croatie plus tôt dans sa carrière, y nouant un lien fort qui continue d’orienter ses ambitions en dehors du terrain.

Le représentant a confirmé que le joueur de 28 ans a non seulement l’intention de raccrocher les crampons au Stadion Maksimir, mais qu’il considère aussi le club comme le point de départ idéal pour son éventuelle reconversion sur un banc.



