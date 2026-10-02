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Le plan de retraite de Dani Olmo dévoilé : la star de Barcelone vise un retour surprise dans son ancien club pour y terminer sa carrière et débuter comme entraîneur
L’agent révèle ses projets pour l’avenir
Malgré les spéculations persistantes sur un transfert l’envoyant au Bayern Munich, le milieu de terrain du FC Barcelone reste pleinement engagé dans sa vie en Catalogne. Cependant, sa feuille de route à long terme le ramène clairement vers les Balkans.
Andy Bara, qui représente l’international espagnol, a révélé que son client considère le Dinamo Zagreb comme sa destination finale. Olmo a vécu un passage déterminant en Croatie plus tôt dans sa carrière, y nouant un lien fort qui continue d’orienter ses ambitions en dehors du terrain.
Le représentant a confirmé que le joueur de 28 ans a non seulement l’intention de raccrocher les crampons au Stadion Maksimir, mais qu’il considère aussi le club comme le point de départ idéal pour son éventuelle reconversion sur un banc.
- AFP
« Il veut terminer sa carrière au Dinamo »
S'exprimant dans le podcast Inkubator, Bara a détaillé l'affection profonde que son client porte à ses anciens employeurs. Il a souligné que la vie quotidienne du meneur de jeu en Espagne reste encore largement marquée par des rappels de son passage à Zagreb.
« Il veut terminer sa carrière au Dinamo et espère que ce sera le cas, même comme entraîneur ; il aimerait commencer sa carrière d'entraîneur au Dinamo », a déclaré Bara. « Dani se promène encore dans la maison avec un maillot du Dinamo floqué du numéro 7 et de son nom, même aujourd'hui à Barcelone. »
L'agent a insisté sur le fait que la réputation d'Olmo reste définitivement liée au club croate. « D'autres joueurs l'abordent et ils connaissent tous l'histoire : quand on mentionne Olmo, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le Dinamo. Il est bien plus étroitement lié au Dinamo que ceux qui devraient l'être, mais ne le sont pas », a-t-il ajouté.
Dons secrets à Vukovar
Au-delà de ses aspirations sur le terrain, Olmo entretient discrètement un lien caritatif profond avec la région. Bara a révélé que le milieu de terrain soutient financièrement la ville croate de Vukovar depuis des années.
« Dani Olmo est très attaché à Zagreb et à la Croatie. Je vais maintenant dire quelque chose que les gens ne savent pas ; j’espère que Dani ne m’en voudra pas, car je sais que les médias espagnols le publieront aussi », a commencé Bara. « Depuis son départ du Dinamo, il reverse 2 % de son salaire annuel brut à Vukovar.
« Ce sont des sommes importantes parce qu’il gagne beaucoup d’argent, et cela dure depuis son passage à RB Leipzig et maintenant à Barcelone. Il n’en parle pas publiquement, mais je veux le dire parce qu’il le mérite. »
En revenant sur leur parcours commun, Bara a mis en avant une relation qui dépasse le cadre habituel du football. « Avec Dani, il ne s’agit pas seulement de travail. Il y a peut-être eu des dossiers où j’ai mieux travaillé, sur le plan financier, mais cela n’est rien comparé aux émotions que j’ai vécues avec lui dès le début », a-t-il poursuivi. « Quand je l’ai convaincu de venir à Zagreb, je lui ai dit que c’était une ville belle et sûre, et qu’il y avait là-bas un club et un homme, Zdravko Mamic à l’époque, qui le soutiendraient. »
- Getty Images Sport
Le Barça reste au centre de l’attention
Alors que les rumeurs d’un transfert en Bundesliga persistent en raison de son combat pour obtenir une place de titulaire garantie, la priorité immédiate d’Olmo est de s’imposer dans le onze de départ du FC Barcelone. Sans contact officiel du Bayern Munich, le milieu de terrain doit gérer la saison actuelle en Espagne et prouver sa valeur indispensable à la direction blaugrana.
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