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Le plan d'attaque de Vincent Kompany ? Jonathan Tah valide la stratégie de l'entraîneur, alors que le Bayern Munich vise un retournement de situation en Ligue des champions face au PSG
L'ajustement défensif de Kompany
Malgré cinq buts encaissés lors d’un match aller débridé, le défenseur central du Bayern, Tah, a affirmé que le leader de la Bundesliga ne comptait pas se retrancher dans une défense de fer. « Notre style de jeu nous a menés jusqu’ici, a-t-il déclaré à la presse. Je ne pense donc pas qu’il faille le modifier. »
« En gros, c'est notre façon de jouer qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je ne pense pas que nous devrions y changer quoi que ce soit », a expliqué Tah aux médias. Selon le défenseur, maintenir cette intensité est le seul moyen de contenir l’attaque étoilée du PSG. Il a ajouté : « L’essentiel, c’est notre manière de jouer : faire preuve de courage, d’agressivité, remporter les duels, tant individuellement que collectivement, et s’imposer sur les seconds ballons. »
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Kompany met fin aux comparaisons avec Guardiola
Le dispositif tactique mis en place par Kompany a souvent été comparé à celui de son ancien mentor, Pep Guardiola. Toutefois, l’entraîneur belge a rapidement écarté les suggestions selon lesquelles il « réfléchirait trop » ou modifierait radicalement ses plans pour ce match décisif. Kompany entend rester fidèle aux principes qui lui ont si bien réussi tout au long de sa première saison en Bavière, évitant soigneusement le piège des expérimentations tactiques de dernière minute.
« Si je disais que je voulais faire quelque chose de spécial, ce serait une réponse très stupide de ma part », a-t-il déclaré, avant de balayer d’un revers de main ces « ragots médiatiques » et d’assurer qu’il préservait sa « paix intérieure » à la veille du match. L’entraîneur assure qu’il dort sur ses deux oreilles malgré la pression, ayant méticuleusement étudié l’adversaire en visionnant une trentaine de matchs du PSG ces derniers jours pour peaufiner son plan de jeu.
Confiance dans le trio offensif
Si l’accent reste mis sur le renforcement d’une défense qui sera mise à rude épreuve par des joueurs tels qu’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Tah est tout aussi convaincu que la puissance offensive du Bayern peut semer le chaos dans le camp adverse. Le trio composé de Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz est en grande forme, et Tah admet que les affronter à l’entraînement est une tâche intimidante qui permet aux défenseurs de rester affûtés.
« C’est formidable de s’entraîner avec ces gars tous les jours. Leur niveau vous rend meilleur ; ils vous poussent à vous dépasser », constate Tah. Le joueur de 30 ans se dit soulagé de ne croiser leur route qu’au centre d’entraînement et non en match officiel, ajoutant en plaisantant : « Je préfère les regarder mettre d’autres défenseurs en difficulté. »
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Un regain de forme pour la demi-finale
Kompany a reçu une bonne nouvelle sur le plan des blessures lors de la dernière séance d'entraînement avant le match. À l'exception de Serge Gnabry, absent de longue date, l'entraîneur principal a confirmé qu'il disposait d'un effectif presque au complet, ce qui lui offre une flexibilité tactique essentielle pour ce qui pourrait être une longue soirée de football européen.
Les retours du vétéran Raphaël Guerreiro et du jeune Lennart Karl élargissent les options sur le banc en cas de besoin d’un coup de fouet. Malgré cet effectif presque au complet, Kompany garde l’esprit clair : « Il est crucial que chacun soit prêt pour un match de cette importance. » La scène est donc prête pour un sommet qui pourrait propulser le Bayern en finale aux dépens des tenants du titre.