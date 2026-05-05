Malgré cinq buts encaissés lors d’un match aller débridé, le défenseur central du Bayern, Tah, a affirmé que le leader de la Bundesliga ne comptait pas se retrancher dans une défense de fer. « Notre style de jeu nous a menés jusqu’ici, a-t-il déclaré à la presse. Je ne pense donc pas qu’il faille le modifier. »

« En gros, c'est notre façon de jouer qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi je ne pense pas que nous devrions y changer quoi que ce soit », a expliqué Tah aux médias. Selon le défenseur, maintenir cette intensité est le seul moyen de contenir l’attaque étoilée du PSG. Il a ajouté : « L’essentiel, c’est notre manière de jouer : faire preuve de courage, d’agressivité, remporter les duels, tant individuellement que collectivement, et s’imposer sur les seconds ballons. »







