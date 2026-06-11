À l’époque, l’opinion publique s’attendait à ce que Cristiano Ronaldo convoque une conférence de presse pour annoncer sa retraite internationale, voire sa retraite sportive définitive ; or cela ne s’est pas produit.
Fernando Santos a depuis quitté son poste de sélectionneur, et Ronaldo poursuit sa carrière sous la direction de l’Espagnol Roberto Martínez, tout en relevant un nouveau défi club avec Al-Nassr.
Il est revenu avec le salaire le plus élevé de l’histoire du football et a récemment mené Al-Nassr au titre de champion de la Ligue saoudienne, un premier sacre en sept ans pour le club.
Si la sélection portugaise a été éliminée de l’Euro 2024 dès les quarts de finale par la France, Ronaldo a ensuite guidé le Portugal vers un nouveau sacre en Ligue des Nations 2025, un deuxième titre dans l’histoire de la compétition, acquis aux dépens de l’Espagne, alors championne d’Europe en titre.