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Le pire scénario pour le Portugal… Le fantôme du match face au Maroc va-t-il resurgir pour hanter Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026 ?

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Coupe du monde
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Brésil
Maroc

« El Don » dispute la Coupe du monde pour la sixième fois de son histoire.

Le capitaine du Portugal et d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a traversé une phase délicate lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il y a quatre ans.

Il devrait toutefois faire son retour au Mondial 2026 pour une sixième et dernière participation, en tant que capitaine de la sélection portugaise, laquelle figure dans le groupe 11 aux côtés du Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Le cauchemar du Maroc

    Les dernières images de Ronaldo lors de la Coupe du monde 2022 le montrent quitter en larmes le stade Al-Thumama, à Doha, après l’élimination du Portugal en quarts de finale face au Maroc.

    Ses larmes n’étaient pas seulement liées à l’élimination de la Seleção ni à l’éclatement de son rêve de conduire le Portugal vers un premier titre mondial, mais aussi à la manière dont ce rêve s’est envolé.

    Initialement titulaire lors de la phase de groupes, il avait ensuite été surpris par la décision de Fernando Santos, alors sélectionneur du Portugal, de le laisser sur le banc pour les rencontres face à la Suisse et au Maroc en huitièmes puis en quarts de finale.

    « El Don » n’a disputé que 16 minutes en huitièmes de finale contre la Suisse, puis 39 minutes supplémentaires en quarts de finale, mais cela n’a pas suffi pour éviter à sa Seleção une élimination face au Maroc.

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  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Un retour historique

    À l’époque, l’opinion publique s’attendait à ce que Cristiano Ronaldo convoque une conférence de presse pour annoncer sa retraite internationale, voire sa retraite sportive définitive ; or cela ne s’est pas produit.

    Fernando Santos a depuis quitté son poste de sélectionneur, et Ronaldo poursuit sa carrière sous la direction de l’Espagnol Roberto Martínez, tout en relevant un nouveau défi club avec Al-Nassr.

    Il est revenu avec le salaire le plus élevé de l’histoire du football et a récemment mené Al-Nassr au titre de champion de la Ligue saoudienne, un premier sacre en sept ans pour le club.

    Si la sélection portugaise a été éliminée de l’Euro 2024 dès les quarts de finale par la France, Ronaldo a ensuite guidé le Portugal vers un nouveau sacre en Ligue des Nations 2025, un deuxième titre dans l’histoire de la compétition, acquis aux dépens de l’Espagne, alors championne d’Europe en titre.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Le pire au Portugal

    Ces derniers temps, la forme de « Don » a nettement fléchi sur la scène internationale, en particulier au cours de ses cinq dernières sorties. La plus récente, un match amical face au Nigeria disputé tôt ce jeudi matin, n’a pas inversé la tendance.

    Bien que le Portugal ait gagné 2-1, l’attaquant a livré l’une de ses pires performances et a même obtenu la note la plus basse de son équipe (6,2/10 selon « SofaScore »).

    La « Fusée de Madère » a multiplié les contrôles ratés et gaspillé plusieurs occasions nettes, ce qui a provoqué les railleries des internautes.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Expulsion et score nul

    Au cours de ses cinq dernières sorties avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise : une double réalisation lors du match nul 2-2 contre la Hongrie en octobre, dans le cadre des qualifications mondiales européennes.

    En revanche, « El Don » est resté muet lors des quatre autres sorties : les deux confrontations face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde, ainsi que les matchs amicaux contre le Chili et le Nigeria.

    Le moment le plus délicat reste son expulsion directe face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde, ce qui lui a valu de manquer le match suivant contre l’Arménie après réduction de sa suspension à une rencontre, afin de ne pas compromettre sa participation au premier match du Mondial.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Le cauchemar du Maroc va-t-il se répéter ?

    Ces indicateurs suggèrent que Cristiano Ronaldo pourrait arriver à la Coupe du monde 2026 à un niveau de forme bien inférieur à son potentiel, du moins sur la scène internationale.

    Le quintuple Ballon d’Or redoute, tout comme ses supporters, que le mauvais sort de la Coupe du monde 2022 se prolonge jusqu’en 2026, avec des performances toujours aussi médiocres qui pourraient contraindre l’entraîneur à le cantonner sur le banc, et ainsi anéantir son ultime rêve de titre mondial.

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