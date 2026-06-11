Les dernières images de Ronaldo lors de la Coupe du monde 2022 le montrent quitter en larmes le stade Al-Thumama, à Doha, après l’élimination du Portugal en quarts de finale face au Maroc.

Ses larmes n’étaient pas seulement liées à l’élimination de la Seleção ni à l’éclatement de son rêve de conduire le Portugal vers un premier titre mondial, mais aussi à la manière dont ce rêve s’est envolé.

Initialement titulaire lors de la phase de groupes, il avait ensuite été surpris par la décision de Fernando Santos, alors sélectionneur du Portugal, de le laisser sur le banc pour les rencontres face à la Suisse et au Maroc en huitièmes puis en quarts de finale.

« El Don » n’a disputé que 16 minutes en huitièmes de finale contre la Suisse, puis 39 minutes supplémentaires en quarts de finale, mais cela n’a pas suffi pour éviter à sa Seleção une élimination face au Maroc.