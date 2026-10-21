Les hôtes se sont imposés 4-2 au terme d’un match à rebondissements face à un Barcelone jusque-là invaincu, grâce à des buts tardifs de Vitinha et Fabian Ruiz. Mais ce succès arraché de haute lutte a été largement éclipsé par les nombreuses blessures dans les deux camps. Ousmane Dembele s’est brusquement arrêté en se tenant la cuisse gauche après seulement 19 minutes, obligeant Ferran Torres à le remplacer face à leur ancien club.

La situation s’est aggravée après la pause avec deux nouveaux coups durs sur une même action. Khvicha Kvaratskhelia a lourdement chuté après un choc aérien avec Xavi Espart, du Barça, se tordant sérieusement le genou. L’ailier a dû être évacué, porté par deux membres du personnel médical, tandis que le capitaine Marquinhos a lui aussi quitté le terrain blessé sur cette même action. Maghnes Akliouche est entré en jeu, Enrique tentant de remanier son équipe décimée.

Les visiteurs n’ont pas non plus été épargnés par les blessures. Dani Olmo, touché à son tour, a cédé sa place à Fermin Lopez à la 27e minute, ajoutant aux difficultés rencontrées par les deux bancs lors d’une soirée mouvementée.



