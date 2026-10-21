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« Le pire moment du match ! » Luis Enrique sous le choc : Ousmane Dembele au premier rang d’un triple coup dur pour le Paris Saint-Germain sur le front des blessures, lors d’un match haletant à Barcelone
Dembele sort en boitant avant l’accélération du PSG en fin de match
Les hôtes se sont imposés 4-2 au terme d’un match à rebondissements face à un Barcelone jusque-là invaincu, grâce à des buts tardifs de Vitinha et Fabian Ruiz. Mais ce succès arraché de haute lutte a été largement éclipsé par les nombreuses blessures dans les deux camps. Ousmane Dembele s’est brusquement arrêté en se tenant la cuisse gauche après seulement 19 minutes, obligeant Ferran Torres à le remplacer face à leur ancien club.
La situation s’est aggravée après la pause avec deux nouveaux coups durs sur une même action. Khvicha Kvaratskhelia a lourdement chuté après un choc aérien avec Xavi Espart, du Barça, se tordant sérieusement le genou. L’ailier a dû être évacué, porté par deux membres du personnel médical, tandis que le capitaine Marquinhos a lui aussi quitté le terrain blessé sur cette même action. Maghnes Akliouche est entré en jeu, Enrique tentant de remanier son équipe décimée.
Les visiteurs n’ont pas non plus été épargnés par les blessures. Dani Olmo, touché à son tour, a cédé sa place à Fermin Lopez à la 27e minute, ajoutant aux difficultés rencontrées par les deux bancs lors d’une soirée mouvementée.
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Enrique déplore « le pire moment du match »
Cette série de coups durs a laissé l’entraîneur du PSG profondément frustré, malgré une victoire européenne convaincante. Le technicien espagnol a reconnu que son équipe avait payé un lourd tribut physique pour venir à bout du géant catalan.
« Je ne suis pas médecin. Je suis entraîneur », a déclaré Enrique après le match. « Les trois blessures sont le pire aspect du match aujourd’hui. Nous devrons attendre les examens de demain. Ce sont trois joueurs très importants, donc c’est évidemment une très mauvaise nouvelle, mais c’est le football. »
De son côté, Hansi Flick a confirmé que sa vedette offensive était effondrée d’avoir dû sortir si tôt en première période. « Nous ne savons pas encore quelle est la gravité de la blessure, il faut attendre de voir », a expliqué l’entraîneur de Barcelone.
Les coéquipiers de Kvaratskhelia s’inquiètent pour lui face aux tentatives de rotation
Enrique a géré avec attention le temps de jeu de son effectif cette saison, en se montrant particulièrement prudent avec Dembele, lauréat en titre du Ballon d’Or, en raison des problèmes physiques que l’attaquant a connus en Espagne. Cette gestion n’a toutefois pas permis d’éviter cette nouvelle crise, et ses coéquipiers s’inquiètent de la gravité des blessures.
Ruiz a fait part de l’inquiétude immédiate du vestiaire, notamment après la chute inquiétante de Kvaratskhelia. Selon certaines informations, l’entourage de l’ailier craint désormais une rupture d’un ligament croisé, dans l’attente d’une IRM.
« C’est pour éviter des moments comme celui-ci que Luis Enrique a laissé certains de nos joueurs au repos, mais malheureusement, ce que nous redoutions a fini par arriver, a déclaré Ruiz. Nous avons perdu Ousmane Dembele après seulement 19 minutes de jeu, puis Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia se sont blessés presque à la [même] minute. [La blessure de Kvara] m’a fait peur, car sa façon de tomber m’a inquiété. Il n’a pas pu quitter le terrain par ses propres moyens. J’espère simplement que ce n’est pas grave. »
- Getty Images Sport
Un test crucial sur la scène nationale attend un PSG diminué
Le club parisien a peu de temps pour récupérer avant de retrouver les exigences du championnat. Les hommes d’Enrique affronteront Lyon dimanche dans un choc de haut de tableau en Ligue 1, qui mettra à rude épreuve la profondeur de leur effectif, désormais amoindri.
Dans l’attente des bilans médicaux officiels concernant Dembele, Kvaratskhelia et Marquinhos, le PSG doit vite se remobiliser. Préserver sa dynamique en championnat sans trois de ses cadres sera le défi le plus immédiat et le plus difficile pour Enrique.
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