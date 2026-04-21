« Le pire moment de l'histoire du club » : dix ans après son titre de champion surprise, Leicester City est relégué en troisième division

Liam Millar (18e) et Oli McBurnie (63e) ont inscrit les buts de Hull. Entre-temps, James Jordan (52e, penalty) et Luke Thomas (54e) avaient temporairement permis aux locaux de renverser la vapeur.

Le titre de champion conquis par Leicester en 2016 demeure l’une des plus grandes surprises de l’histoire du football anglais. En 2021, le club a ajouté à son palmarès la FA Cup aux dépens de Chelsea ainsi que la Supercoupe d’Angleterre face au champion en titre Manchester City. En 2008, Leicester avait déjà connu une rétrogradation en League One, troisième échelon du football anglais, avant de remonter dès la saison suivante ; un rebond qui marqua le début d’une ère faste.