Les « Foxes », fraîchement relégués de Premier League en 2025, n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul 2-2 (0-1) contre Hull City lors de l’avant-dernière journée de Championship et restent donc condamnés à la zone de relégation.
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« Le pire moment de l'histoire du club » : dix ans après son titre de champion surprise, Leicester City est relégué en troisième division
Liam Millar (18e) et Oli McBurnie (63e) ont inscrit les buts de Hull. Entre-temps, James Jordan (52e, penalty) et Luke Thomas (54e) avaient temporairement permis aux locaux de renverser la vapeur.
Le titre de champion conquis par Leicester en 2016 demeure l’une des plus grandes surprises de l’histoire du football anglais. En 2021, le club a ajouté à son palmarès la FA Cup aux dépens de Chelsea ainsi que la Supercoupe d’Angleterre face au champion en titre Manchester City. En 2008, Leicester avait déjà connu une rétrogradation en League One, troisième échelon du football anglais, avant de remonter dès la saison suivante ; un rebond qui marqua le début d’une ère faste.
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Leicester City : relégué en troisième division en 2008, sacré champion d’Angleterre en 2016.
Cette nouvelle chute s'annonçait depuis des mois. Sur les 18 derniers matchs de championnat, le club n'en a remporté qu'un seul. De plus, Leicester avait débuté la saison avec une pénalité de six points pour avoir enfreint les règles financières.
Depuis plusieurs semaines, une partie des supporters conteste la direction du club, incarnée par le milliardaire thaïlandais Khun Aiyawatt « Top » Srivaddhanaprabha, tandis que d’autres réclament le départ du directeur sportif Jon Rudkin ou dénoncent les joueurs : « Vous n’êtes pas dignes de porter ce maillot ! »
Mardi soir encore, les supporters ont scandé « Sack the board ! » (« Virez la direction ! »). Pour l’ancien joueur de Leicester Matt Piper, interrogé par la BBC, c’est « sans doute le pire moment de l’histoire du club ».
Le classement de Leicester City ces cinq dernières années
Saison
Ligue
Place
2021/22
Premier League
8
2022/23
Premier League
18
2023/24
Championship
1
2024/25
Premier League
18
2025/26 (à deux journées de la fin)
Championship
23