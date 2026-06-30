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« Le pire match que je lui ai jamais vu jouer ! » - Rafael Van der Vaart fustige Frenkie de Jong, « invisible », après la défaite des Pays-Bas face au Maroc en Coupe du monde
Un changement tactique bien exécuté a provoqué l'élimination de l'adversaire.
Les Pays-Bas ont été éliminés de manière cruelle en seizièmes de finale après avoir perdu leur faible avantage concédé en seconde période à Monterrey. Koeman a surpris son monde en abandonnant son schéma habituel pour une défense à cinq, laissant Tijjani Reijnders sur le banc au profit de Nathan Aké. Le but de Cody Gakpo à la 71^e minute semblait avoir assuré la qualification, mais l’égalisation d’Issa Diop dans le temps additionnel a entraîné la prolongation, et le Maroc s’est finalement imposé 3-2 lors d’une séance de tirs au but haletante.
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La prestation de De Jong est « vraiment décevante »
Analyste pour la chaîne néerlandaise NOS, Van der Vaart a exprimé une vive frustration après la façon dont l’équipe nationale a dilapidé l’élan qu’elle avait mis tant de temps à bâtir. L’ancien meneur de jeu du Real Madrid a surtout pointé du doigt les modifications tactiques qui ont exposé le milieu de terrain et permis à l’adversaire de prendre le contrôle.
Van der Vaart a déclaré : « On passe assez bien une phase de poules difficile. Puis, les choses commencent à s'enchaîner un peu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on change tout contre le Maroc ? Je ne comprends absolument pas. Frenkie a livré aujourd'hui le pire match que je lui aie jamais vu jouer. Vraiment décevant. Mais est-ce dû au système ? »
L’isolement au milieu de terrain freine le maestro
L’analyse d’après-match a pointé du doigt la décision tactique de Koeman, qui a laissé l’entrejeu néerlandais exposé à la puissance marocaine. Pour Van der Vaart, aligner un milieu affaibli a privé de ballon le meneur de jeu clé, le rendant totalement inefficace avant son remplacement par Marten de Roon après 110 minutes.
Van der Vaart a ajouté : « Je pense que le milieu de terrain marocain est leur atout majeur. Et là, on décide de les affronter avec seulement deux joueurs ? Je n’ai pas fait d’études pour devenir entraîneur, mais ça me semble un peu maladroit. Frenkie n’est efficace que quand on a le ballon, mais on n’a pas eu le ballon du tout aujourd’hui, donc Frenkie était complètement invisible. Et c’est censé être notre joueur clé… De plus, si Cody Gakpo a bien marqué le but, il n’a lui non plus pratiquement pas été impliqué dans le jeu. »
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Une enquête judiciaire a été ouverte à la suite de la catastrophe survenue lors du tournoi.
La sélection néerlandaise, vivement critiquée, fait l'objet d'un examen interne immédiat alors qu'elle rentre chez elle après un tournoi profondément décevant. Tandis que le Maroc se prépare pour son match des huitièmes de finale contre le Canada à Houston, Koeman doit faire face aux retombées liées à ses choix tactiques. Avec des joueurs clés sous le feu des critiques et un effectif vieillissant mis à nu, d'importants changements au sein de l'effectif semblent inévitables avant le début du prochain cycle international.