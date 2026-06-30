« Le pire match que je lui ai jamais vu jouer ! » - Rafael Van der Vaart fustige Frenkie de Jong, « invisible », après la défaite des Pays-Bas face au Maroc en Coupe du monde

Analyste pour la chaîne néerlandaise NOS, Van der Vaart a exprimé une vive frustration après la façon dont l’équipe nationale a dilapidé l’élan qu’elle avait mis tant de temps à bâtir. L’ancien meneur de jeu du Real Madrid a surtout pointé du doigt les modifications tactiques qui ont exposé le milieu de terrain et permis à l’adversaire de prendre le contrôle.

Van der Vaart a déclaré : « On passe assez bien une phase de poules difficile. Puis, les choses commencent à s'enchaîner un peu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on change tout contre le Maroc ? Je ne comprends absolument pas. Frenkie a livré aujourd'hui le pire match que je lui aie jamais vu jouer. Vraiment décevant. Mais est-ce dû au système ? »