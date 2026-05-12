Après son altercation avec Tchouaméni, Valverde a été transporté à l’hôpital pour soigner une plaie ouverte et a reçu plusieurs points de suture. Le club a ensuite annoncé que le milieu uruguayen souffrait d’un traumatisme crânio-cérébral et qu’il se trouvait « à son domicile, en bonne forme ». Conformément aux protocoles médicaux, il devra observer un repos de dix à quatorze jours, a précisé le communiqué.

« De tels incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid. D’autant plus que le Real Madrid est le club le plus en vue au monde », s’est excusé Tchouameni par la suite. « Il n’est plus temps de chercher à savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi ou qui avait raison ou tort. Je prends acte de la sanction infligée par le club et je l’accepte. »

À l’issue d’une audience interne, les deux joueurs ont écopé d’une amende de 500 000 euros, a annoncé le club vendredi dans un communiqué officiel, mettant fin aux procédures disciplinaires.

Selon les informations relayées, le différend aurait éclaté après que Valverde a refusé de serrer la main de Tchouameni en début de séance. La tension entre les deux joueurs, déjà perceptible durant l’entraînement, a finalement conduit à l’incident dans le vestiaire, où le milieu uruguayen a reçu un coup involontaire – et non provoqué par une frappe de son partenaire – entraînant une contusion et une lacération. Plusieurs coéquipiers sont alors intervenus pour calmer les esprits. Selon Marca, une réunion de crise a ensuite été organisée dans les vestiaires.