Mardi, à l’issue du conseil d’administration du Real Madrid, le président Florentino Pérez a tenu une conférence de presse musclée. Il a vivement critiqué les médias et affirmé qu’il était prêt à affronter tout le monde. Il est également revenu sur le récente altercation à l’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni.
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« Le pire, c’est que cela ait été rendu public » : le président Florentino Pérez minimise la dispute au Real Madrid entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni
« Ce n'est pas la première fois que deux joueurs se disputent ici », a déclaré l'homme de 79 ans, minimisant l'altercation entre les deux joueurs du Real, au cours de laquelle Valverde avait subi un traumatisme crânio-cérébral. « Il y a eu des saisons où les joueurs se disputaient sans arrêt. Ce genre de choses arrive ! »
Ce qui irrite surtout Perez, c’est que l’incident ait été rendu public. « La dispute était grave, mais le pire, c’est qu’elle ait été médiatisée », s’est-il emporté. « Chaque année, il y a des accrochages, parfois plusieurs, mais cela n’a jamais fuité. »
« La fuite est plus grave que la dispute », a-t-il insisté. « Des joueurs peuvent se réconcilier, boire un café, se serrer la main. Mais une telle fuite, c’est inacceptable. » Il a enfin précisé que le club savait déjà « qui avait transmis les informations sur la bagarre aux médias ».
Valverde et Tchouaméni sont entrés en conflit au Real Madrid.
Après son altercation avec Tchouaméni, Valverde a été transporté à l’hôpital pour soigner une plaie ouverte et a reçu plusieurs points de suture. Le club a ensuite annoncé que le milieu uruguayen souffrait d’un traumatisme crânio-cérébral et qu’il se trouvait « à son domicile, en bonne forme ». Conformément aux protocoles médicaux, il devra observer un repos de dix à quatorze jours, a précisé le communiqué.
« De tels incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid. D’autant plus que le Real Madrid est le club le plus en vue au monde », s’est excusé Tchouameni par la suite. « Il n’est plus temps de chercher à savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi ou qui avait raison ou tort. Je prends acte de la sanction infligée par le club et je l’accepte. »
À l’issue d’une audience interne, les deux joueurs ont écopé d’une amende de 500 000 euros, a annoncé le club vendredi dans un communiqué officiel, mettant fin aux procédures disciplinaires.
Selon les informations relayées, le différend aurait éclaté après que Valverde a refusé de serrer la main de Tchouameni en début de séance. La tension entre les deux joueurs, déjà perceptible durant l’entraînement, a finalement conduit à l’incident dans le vestiaire, où le milieu uruguayen a reçu un coup involontaire – et non provoqué par une frappe de son partenaire – entraînant une contusion et une lacération. Plusieurs coéquipiers sont alors intervenus pour calmer les esprits. Selon Marca, une réunion de crise a ensuite été organisée dans les vestiaires.