Le « petit Messi » de Manchester United, la pépite de 16 ans de Liverpool et 10 jeunes prodiges à surveiller alors que les clubs de Premier League entament leurs matchs amicaux de pré-saison

Passé relativement inaperçu au Royaume-Uni, le cas de Brian Madjo mérite pourtant d’être rappelé. Âgé de 16 ans, l’attaquant anglais était titulaire en Ligue 1 avec le FC Metz lors des premières semaines de la saison dernière. Après cinq apparitions, il a été recruté par Aston Villa pour 10 millions de livres sterling en janvier.
Depuis, l’attaquant est resté à l’écart des terrains, la FIFA ayant gelé son inscription. Âgé de 17 ans au moment de son arrivée à Villa Park, il a d’abord porté les couleurs du Luxembourg en trois occasions avant de revenir sous le maillot de son pays natal, l’Angleterre. Or, aux yeux de l’instance internationale, ces sélections le classent comme joueur étranger, donc inéligible à un transfert hors de son « pays d’origine » avant ses 18 ans.
Aston Villa a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester cette décision. En attendant, Madjo peut participer aux matchs amicaux : il a d’ailleurs ouvert son compteur en inscrivant un doublé contre Walsall lors du premier match de pré-saison des vainqueurs de la Ligue Europa.
Avec son gabarit imposant (1,93 m), Madjo a déjà été comparé à Romelu Lukaku et est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs du football anglais. Reste à savoir s’il sera disponible pour la première moitié de la saison d’Aston Villa, mais il peut tout de même profiter de cet été pour montrer à Unai Emery tout ce dont il est capable, quelle que soit la date à laquelle il pourra enfin faire ses débuts en compétition.