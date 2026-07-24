Le « petit Messi » de Manchester United, la pépite de 16 ans de Liverpool et 10 jeunes prodiges à surveiller alors que les clubs de Premier League entament leurs matchs amicaux de pré-saison

Comme indiqué, Ngumoha a placé la barre très haut en matière d’impact d’un adolescent lors de la pré-saison à Liverpool, mais on peut espérer que Josh Abe sera capable d’égaler au moins les performances du tout nouveau international anglais, si ce n’est cet été, alors en 2027 ou 2028.

Il va pouvoir s’entraîner pour la première fois de manière prolongée avec l’équipe première lors de la tournée estivale aux États-Unis, après avoir déjà pris part à certaines séances d’Arne Slot la saison dernière, alors qu’il n’avait que 15 ans. Ces convocations récompensent ses excellentes performances chez les moins de 18 ans, pour lesquels il a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en dix matches de championnat.

Une blessure a toutefois écourté sa saison, et les Reds ont dû se battre pour le conserver sur les bords de la Mersey, malgré l’intérêt de Chelsea, Manchester United et Manchester City pour cet attaquant, qui a fêté ses 16 ans début juin.

Ailier gauche à l’aise lorsqu’il coupe vers l’intérieur depuis la droite, il pourrait profiter du départ de Mohamed Salah et de l’arrivée tardive de la nouvelle recrue Victor Munoz – l’Espagne ayant atteint la finale de la Coupe du monde – pour se mettre en évidence dans les semaines à venir.