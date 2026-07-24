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EPL pre-season wonderkids GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Le « petit Messi » de Manchester United, la pépite de 16 ans de Liverpool et 10 jeunes prodiges à surveiller alors que les clubs de Premier League entament leurs matchs amicaux de pré-saison

Analysis
Premier League
Manchester United
J. Gabriel
Liverpool
J. Abe
Chelsea
L. Emenalo
Arsenal
M. Salmon
Manchester City
S. Mfuni
Tottenham
L. Williams-Barnett
Aston Villa
B. Madjo
Newcastle
S. Steur
Brighton
Z. Yohanna
Everton
B. Graham

À moins d’un mois du coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League, fixé au 21 août, les matchs amicaux de pré-saison entrent dans leur phase intense, la plupart des clubs s’envolant aux quatre coins du monde pour peaufiner leur préparation en vue de l’exercice 2026-2027. Toutefois, en raison de la Coupe du monde, plusieurs effectifs sont loin d’être au complet : les joueurs ayant disputé les phases à élimination directe en Amérique du Nord bénéficient d’une trêve tardive, offrant ainsi à d’autres l’occasion de se mettre en évidence pour obtenir un rôle plus important au cours des dix prochains mois.

Parmi ceux qui chercheront à se faire remarquer par leur entraîneur, on trouvera de nombreux adolescents, qu’il s’agisse de joueurs issus du centre de formation ou de jeunes recrutés ailleurs pour poursuivre leur développement.

L’été dernier, Max Dowman et Rio Ngumoha s’étaient illustrés lors de la préparation estivale, respectivement à Arsenal et à Liverpool, avant d’être lancés en équipe première dès la reprise officielle. Qui pourrait suivre leurs traces cette fois-ci ?

GOAL a sélectionné dix jeunes joueurs à surveiller de près tout au long de l’été 2026.

  • Joshua Abe Liverpool 2026-27Getty Images

    Josh Abe (Liverpool)

    Comme indiqué, Ngumoha a placé la barre très haut en matière d’impact d’un adolescent lors de la pré-saison à Liverpool, mais on peut espérer que Josh Abe sera capable d’égaler au moins les performances du tout nouveau international anglais, si ce n’est cet été, alors en 2027 ou 2028.

    Il va pouvoir s’entraîner pour la première fois de manière prolongée avec l’équipe première lors de la tournée estivale aux États-Unis, après avoir déjà pris part à certaines séances d’Arne Slot la saison dernière, alors qu’il n’avait que 15 ans. Ces convocations récompensent ses excellentes performances chez les moins de 18 ans, pour lesquels il a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives en dix matches de championnat.

    Une blessure a toutefois écourté sa saison, et les Reds ont dû se battre pour le conserver sur les bords de la Mersey, malgré l’intérêt de Chelsea, Manchester United et Manchester City pour cet attaquant, qui a fêté ses 16 ans début juin.

    Ailier gauche à l’aise lorsqu’il coupe vers l’intérieur depuis la droite, il pourrait profiter du départ de Mohamed Salah et de l’arrivée tardive de la nouvelle recrue Victor Munoz – l’Espagne ayant atteint la finale de la Coupe du monde – pour se mettre en évidence dans les semaines à venir.

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  • Landon Emenalo Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty Images

    Landon Emenalo (Chelsea)

    Avec le départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid, Chelsea doit pourvoir le poste d’arrière gauche, que le nouvel entraîneur Xabi Alonso choisisse une défense à trois ou à quatre. Jorrel Hato et Levi Colwill sont déjà dans l’effectif, tandis que les recrues Valentin Barco et Geovany Quenda peuvent aussi jouer ailier latéral, même si ce dernier est plus à l’aise à droite dans ce système.

    Landon Emenalo, lui, espère intégrer le groupe des jeunes talents que Alonso devrait emmener en tournée en Australie et en Asie. Fils de l’ex-directeur sportif des Blues, Michael Emenalo, le joueur a déjà brillé chez les jeunes, avec Chelsea comme avec l’Angleterre.

    Milieu de terrain capable de glisser à l’arrière gauche, il se distingue par sa qualité de passe et sa capacité à relancer proprement, des atouts susceptibles d’attirer l’œil d’Alonso cet été.

    Le jeune homme de 18 ans devrait être rejoint dans l’effectif de la tournée par des joueurs tels que Reggie Walsh, Shim Mheuka et Ryan Kavuma-McQueen, tous promis à un brillant avenir dans l’ouest de Londres.

  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    JJ Gabriel (Manchester United)

    S'il est un joueur de cette liste dont l'engouement rappelle celui, l'été dernier, autour de Ngumoha et surtout Dowman, c'est bien l'attaquant de Manchester United JJ Gabriel. Depuis que la presse a révélé son surnom de « Little Messi », acquis dès son adolescence au centre de formation des Red Devils, son passage chez les seniors est attendu avec impatience.

    Ce moment pourrait bien survenir cet été : Manchester United s’apprête à entamer une tournée éclair en Europe, avec des escales à Dublin, Göteborg et Wrocław. Même s’il n’a pas pris part au premier match amical des Red Devils face à Wrexham, Gabriel devrait obtenir des opportunités de briller sous les yeux de Michael Carrick avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League.

    Bien qu’il n’ait fêté ses 15 ans qu’en octobre, Gabriel a été la star des U18 mancuniens la saison passée : 23 buts en 23 matches de championnat, un titre de Joueur de la saison en Premier League U18 et une finale de FA Youth Cup au compteur.

    Déjà international anglais U17, Gabriel – capable d’évoluer aussi bien en tant qu’attaquant central qu’ailier – est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs issus du centre de formation de Manchester United depuis vingt ans, et l’on espère qu’il fera immédiatement sensation lorsqu’il foulera la pelouse cet été.

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  • Braiden Graham Everton 2025-26Getty Images

    Braiden Graham (Everton)

    Si Beto et Thierno Barry ont affiché des progrès au fil de la saison, Everton a tout de même besoin de renforts offensifs pour espérer retrouver l’Europe, une première depuis 2017-2018. C’est là que Braiden Graham entre en jeu.

    Le jeune joueur de 18 ans a inscrit 25 buts en 34 matchs avec les équipes de jeunes d’Everton la saison dernière, ce qui lui a valu d’être convoqué pour la première fois en équipe nationale senior d’Irlande du Nord pour les matchs amicaux de juin. Aujourd’hui, l’ancien attaquant de Linfield s’apprête à faire ses premiers pas chez les seniors en rejoignant l’effectif de David Moyes pour la pré-saison.

    Formé au poste d’avant-centre, le jeune attaquant a dû, en raison de sa petite taille, se reconvertir sur l’aile gauche au cours des douze derniers mois ; c’est là, sur le flanc, qu’il a affirmé sa polyvalence et qu’il entend désormais séduire définitivement David Moyes.

  • Walsall v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Passé relativement inaperçu au Royaume-Uni, le cas de Brian Madjo mérite pourtant d’être rappelé. Âgé de 16 ans, l’attaquant anglais était titulaire en Ligue 1 avec le FC Metz lors des premières semaines de la saison dernière. Après cinq apparitions, il a été recruté par Aston Villa pour 10 millions de livres sterling en janvier.

    Depuis, l’attaquant est resté à l’écart des terrains, la FIFA ayant gelé son inscription. Âgé de 17 ans au moment de son arrivée à Villa Park, il a d’abord porté les couleurs du Luxembourg en trois occasions avant de revenir sous le maillot de son pays natal, l’Angleterre. Or, aux yeux de l’instance internationale, ces sélections le classent comme joueur étranger, donc inéligible à un transfert hors de son « pays d’origine » avant ses 18 ans.

    Aston Villa a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester cette décision. En attendant, Madjo peut participer aux matchs amicaux : il a d’ailleurs ouvert son compteur en inscrivant un doublé contre Walsall lors du premier match de pré-saison des vainqueurs de la Ligue Europa.

    Avec son gabarit imposant (1,93 m), Madjo a déjà été comparé à Romelu Lukaku et est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs du football anglais. Reste à savoir s’il sera disponible pour la première moitié de la saison d’Aston Villa, mais il peut tout de même profiter de cet été pour montrer à Unai Emery tout ce dont il est capable, quelle que soit la date à laquelle il pourra enfin faire ses débuts en compétition.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    Avec de nombreux joueurs encore engagés en Coupe du monde, Enzo Maresca n’aura d’autre choix que de lancer plusieurs jeunes lors de la tournée asiatique de Manchester City. L’attaquant Jeremy Monga, recruté cet été à Leicester City devant Arsenal, devrait logiquement attirer les regards. Mais c’est surtout le défenseur central Stephen Mfuni que nous sommes impatients de voir à l’œuvre.

    Âgé de 18 ans, il a fait ses débuts avec City en janvier avant d’être prêté à Watford, où il a fait forte impression tout en découvrant véritablement le football senior au niveau du Championship. Une blessure a mis fin prématurément à son passage à Vicarage Road, mais il est de nouveau en forme et prêt à montrer pourquoi les clubs de Premier League tiennent tant à l’obtenir en prêt cette saison, si Maresca lui en donne l’occasion.

    Défenseur central gaucher doté d’une excellente lecture du jeu et d’une grande aisance balle au pied, Mfuni possède toutes les qualités pour devenir un futur international anglais et une star du plus haut niveau. Les supporters de City pourront bientôt constater par eux-mêmes pourquoi il est si hautement coté.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Marli Salmon (Arsenal)

    Si Dowman attire naturellement beaucoup d’attention à Arsenal, il n’est pas le seul jeune joueur prometteur de 16 ans à avoir émergé de Hale End au cours des 12 derniers mois. Marli Salmon, lui aussi issu du centre de formation, est attendu comme le prochain talent capable d’intégrer les groupes de match de Mikel Arteta.

    Le jeune défenseur a déjà disputé quatre matchs avec l’équipe première la saison passée. Avec l’indisponibilité de William Saliba, ainsi que la convalescence de Ben White et Jurrien Timber, il pourrait profiter d’un temps de jeu significatif dès les premiers matchs amicaux de pré-saison, début août.

    Polyvalent, il peut jouer arrière droit ou, à son poste de prédilection, défenseur central. Sa maturité et sa qualité technique lui valent déjà une solide réputation dans le nord de Londres.

  • Sean Steur Newcastle 2026Getty Images

    Sean Steur (Newcastle)

    Newcastle a connu un mercato agité, mais malgré le départ de plusieurs de ses joueurs clés, le club a renforcé l’effectif d’Eddie Howe avec plusieurs jeunes talents prometteurs, dont Sean Steur.

    Le jeune Néerlandais, recruté 23 millions de livres (environ 31 millions de dollars) auprès de l’Ajax, a fait ses débuts en équipe première la saison passée et s’est distingué en Eredivisie par sa capacité de passeur. Âgé de seulement 18 ans, il était courtisé par plusieurs cadors de Premier League avant de s’engager avec les Magpies, où il devra compenser les départs de Sandro Tonali et, éventuellement, de Bruno Guimaraes.

    Les autres milieux de terrain étant encore en vacances après la Coupe du monde, Steur devrait logiquement être aligné dès la préparation, que les Magpies effectueront principalement au Royaume-Uni.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    Malgré les difficultés des deux dernières saisons, l’avenir s’annonce prometteur pour Tottenham. Outre l’équipe que Roberto De Zerbi bâtit pour le présent, plusieurs jeunes talents commencent à émerger du centre de formation. Parmi eux, Luca Williams-Barnett se distingue particulièrement.

    Âgé de 18 ans, il a fait ses débuts avec l’équipe première en septembre dernier, mais a depuis dû faire preuve de patience pour obtenir de nouvelles opportunités. La situation pourrait toutefois évoluer : après s’être illustré lors de la victoire de mercredi contre les MK Dons, il fera partie du groupe qui s’envolera vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour la prochaine phase de la préparation estivale.

    Milieu offensif capable aussi d’évoluer sur les ailes, il devra toutefois se battre pour obtenir du temps de jeu, d’autant plus si Mikey Moore, autre joyau du centre de formation, repart en prêt pour gagner en expérience ailleurs.

  • Zadok Yohanna AIK 2026Getty Images

    Zadok Yohanna (Brighton)

    Fidèles à leur politique de recrutement, les Seagulls ont une nouvelle fois misé sur de jeunes talents cet été, mais en dépensant cette fois des sommes bien plus élevées que par le passé. Outre l’arrivée du défenseur central de Tottenham Luka Vuskovic, pour un montant de 46 millions de livres sterling (61 millions de dollars), le club a également versé la coquette somme de 21,5 millions de livres sterling (29 millions de dollars) au club suédois de l’AIK pour s’attacher les services de l’ailier Zadok Yohanna.

    Le joueur de 19 ans arrive sur la côte sud après avoir inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en onze apparitions depuis le début de l’année ; il était également dans le viseur de Chelsea avant que les Seagulls ne s’en mêlent. Doté d’une technique variée et d’une vitesse fulgurante, le jeune Suédois a tout pour donner des cauchemars aux défenseurs. Il aura à cœur de le prouver dès la première étape de la préparation estivale des Seagulls, qui s’envolent vers la France.