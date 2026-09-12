Le milieu de terrain suisse a été dirigé par des entraîneurs comme Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta et Xabi Alonso au cours d’un long parcours professionnel, passé notamment par Arsenal, le Bayer Leverkusen, Bâle et le Borussia Monchengladbach. Après avoir connu un tel niveau d’encadrement dans trois grands championnats européens différents, Xhaka est peut-être mieux placé que quiconque pour juger la qualité de l’acuité tactique et du style de leadership d’un entraîneur.

S’exprimant avant l’énorme choc de Sunderland contre son ancien club, Arsenal, Xhaka a révélé qu’il voyait de fortes similitudes avec l’un de ses anciens entraîneurs les plus appréciés de son passage dans le nord de Londres. « Je l’appelle comme le petit Arsène Wenger », a-t-il déclaré à TNT Sports. « Humainement, il est au top. Il est très calme, ce n’est pas quelqu’un qui crie, il a toutes les solutions et tactiquement, il est incroyable. Et même pour lui, reprendre une nouvelle équipe, encore une fois avec de nouveaux joueurs, je pense que ce n’est pas facile.

« Mais il a montré lui-même qu’il est un grand entraîneur, il a montré qu’il peut faire progresser cette équipe, les joueurs. Et moi-même, je suis très reconnaissant de pouvoir avoir un entraîneur comme lui. »