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« Le petit Arsène Wenger » : l’ex-star d’Arsenal Granit Xhaka couvre d’éloges ultimes l’entraîneur de Sunderland Regis Le Bris avant d’énormes retrouvailles avec Arsenal
Éloges appuyés pour l’architecte de Sunderland
Le milieu de terrain suisse a été dirigé par des entraîneurs comme Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta et Xabi Alonso au cours d’un long parcours professionnel, passé notamment par Arsenal, le Bayer Leverkusen, Bâle et le Borussia Monchengladbach. Après avoir connu un tel niveau d’encadrement dans trois grands championnats européens différents, Xhaka est peut-être mieux placé que quiconque pour juger la qualité de l’acuité tactique et du style de leadership d’un entraîneur.
S’exprimant avant l’énorme choc de Sunderland contre son ancien club, Arsenal, Xhaka a révélé qu’il voyait de fortes similitudes avec l’un de ses anciens entraîneurs les plus appréciés de son passage dans le nord de Londres. « Je l’appelle comme le petit Arsène Wenger », a-t-il déclaré à TNT Sports. « Humainement, il est au top. Il est très calme, ce n’est pas quelqu’un qui crie, il a toutes les solutions et tactiquement, il est incroyable. Et même pour lui, reprendre une nouvelle équipe, encore une fois avec de nouveaux joueurs, je pense que ce n’est pas facile.
« Mais il a montré lui-même qu’il est un grand entraîneur, il a montré qu’il peut faire progresser cette équipe, les joueurs. Et moi-même, je suis très reconnaissant de pouvoir avoir un entraîneur comme lui. »
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Transformer Sunderland en prétendant sérieux
Le Bris a fait venir Xhaka au Stadium of Light l'été dernier, en recrutant l'international suisse en provenance de Leverkusen dans un transfert qui a démontré l'ambition de Sunderland de rivaliser au plus haut niveau. Pour sa première saison de retour en Premier League, Xhaka a mené Sunderland, en tant que capitaine, à une remarquable septième place, qualifiant ainsi le club pour la Ligue Europa cette saison et dépassant presque toutes les attentes d'avant-saison. Interrogé sur ce qui distingue exactement Le Bris des autres entraîneurs de classe mondiale sous les ordres desquels il a évolué, Xhaka met en avant l'incroyable minutie du Français et son attention au moindre détail.
Le capitaine suisse a détaillé la manière dont cette approche méticuleuse se manifeste au quotidien lors des séances d'entraînement et de la préparation des matches au centre d'entraînement du club. « Il est très pointilleux. Donc s'il analyse quelque chose, pas seulement l'adversaire, mais aussi nous, et plus encore les réunions individuelles, il est très pointilleux », a déclaré Xhaka. « Il entre dans des détails que je n'ai pas souvent vus chez un entraîneur. Donc chaque joueur ici s'est amélioré au cours des 16 derniers mois et je pense qu'il y a encore une marge de progression pour tout le monde. »
Montrer l’exemple au Stadium of Light
Xhaka joue un rôle clé dans l’effectif de Le Bris. En tant que joueur le plus expérimenté du club, Xhaka a pour mission de montrer la voie et de donner le ton. L’influence du milieu de terrain va au-delà de sa qualité de passe, puisqu’il sert de relais entre les exigences tactiques de l’entraîneur et les plus jeunes membres de l’effectif.
« Si je ne suis pas celui qui fait le premier pas, qui me suit ? Je suis quelqu’un qui exige beaucoup de lui-même. C’est la première chose que je m’impose », a-t-il déclaré. « Je ne pointe jamais les autres du doigt avant de le faire avec moi-même. Parfois, les gens oublient la différence entre l’exigence et la plainte parce que, pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. Je veux gagner. Et je veux gagner quand je suis à la maison, je veux gagner quand je suis sur le terrain à l’entraînement, et je veux aussi gagner lors des matches du week-end. C’est moi. »
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D’immenses retrouvailles
Le prochain match contre Arsenal représente bien plus qu’une simple rencontre de championnat pour Xhaka ; c’est un test pour mesurer le chemin parcouru par Sunderland sous les ordres du « petit Wenger ». Affronter l’équipe de Mikel Arteta, qui réalise actuellement un début de saison parfait, exigera toute la préparation tactique qui fait la réputation de Le Bris. L’association de Xhaka au milieu de terrain avec Diarra et Sadiki sera cruciale pour perturber le rythme de son ancien club. Avant ces retrouvailles avec Arsenal, lancé dans la course au titre sous la direction d’Arteta, Xhaka avait un dernier message clé pour les supporters passionnés du club : « Nous n’abandonnerons jamais. »
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