Le père de Neymar lance un appel pressant à la star brésilienne : « Continue à jouer au football », alors que des rumeurs évoquent une possible retraite

Neymar a officialisé sa retraite internationale après l'élimination surprise du Brésil, battu 2-1 par la Norvège au MetLife Stadium. À 34 ans, il est apparu visiblement anéanti sur la pelouse après le doublé d’Erling Haaland qui a éliminé la Seleção dès les huitièmes de finale, marquant ainsi la sortie la plus précoce du pays en Coupe du monde depuis 1990. Bien qu’il ait transformé un penalty dans le temps additionnel pour devenir le premier Brésilien à atteindre les 80 buts internationaux, Neymar a admis que son aventure sous le célèbre maillot jaune touchait à sa fin.

Inconsolable après le coup de sifflet final, l’attaquant s’est exprimé en zone mixte : « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici ; j’ai fini ici. » Un adieu qui clôture seize années de sélection, ponctuées par la Coupe des Confédérations 2013 et la médaille d’or olympique 2016.



