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Le père de Neymar lance un appel pressant à la star brésilienne : « Continue à jouer au football », alors que des rumeurs évoquent une possible retraite
Des adieux déchirants dans le New Jersey
Neymar a officialisé sa retraite internationale après l'élimination surprise du Brésil, battu 2-1 par la Norvège au MetLife Stadium. À 34 ans, il est apparu visiblement anéanti sur la pelouse après le doublé d’Erling Haaland qui a éliminé la Seleção dès les huitièmes de finale, marquant ainsi la sortie la plus précoce du pays en Coupe du monde depuis 1990. Bien qu’il ait transformé un penalty dans le temps additionnel pour devenir le premier Brésilien à atteindre les 80 buts internationaux, Neymar a admis que son aventure sous le célèbre maillot jaune touchait à sa fin.
Inconsolable après le coup de sifflet final, l’attaquant s’est exprimé en zone mixte : « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici ; j’ai fini ici. » Un adieu qui clôture seize années de sélection, ponctuées par la Coupe des Confédérations 2013 et la médaille d’or olympique 2016.
- AFP
Neymar Sr lance un appel émouvant
Alors que le joueur semble déterminé à quitter l'équipe nationale, son père, Neymar Senior, s'est exprimé publiquement pour empêcher son fils d'abandonner complètement le football. Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, il a exhorté l'ancienne star du FC Barcelone et du PSG à trouver la force de poursuivre sa carrière en club, soulignant l'importance de ce sport pour leur famille.
« Je voudrais te demander quelque chose en tant que père. Ney, continue à jouer au football, s'il te plaît », a écrit le père de Neymar. Ce message intervient alors que l’avenir du joueur au plus haut niveau fait l’objet de nombreuses interrogations, notamment en raison de problèmes physiques récurrents qui ont failli l’exclure de la sélection finale de 26 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour ce tournoi. L’appel du père suggère que la famille espère ardemment voir l’emblématique numéro 10 poursuivre son héritage sur les terrains, même si son chapitre en sélection est désormais clos.
La fin d’une époque
D’un point de vue statistique, Neymar quitte la scène internationale en tant que titan du football. Avec 130 sélections, 80 buts et 59 passes décisives, il s’en va comme meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, après avoir dépassé Pelé. Sa dernière contribution, un penalty obtenu par Casemiro et transformé avec sang-froid, a rappelé une dernière fois le génie individuel qui a incarné le football brésilien durant plus d’une décennie.
Néanmoins, la défaite contre la Norvège a aussi acté la fin d’une période tumultueuse pour les quintuples champions du monde. Il s’agissait là de la septième élimination consécutive en phase à élimination directe face à une sélection européenne pour la Seleção. Malgré ses exploits personnels, le Graal mondial est resté hors de portée de Neymar, qui a porté, tournoi après tournoi, le poids des attentes d’une nation entière.
- AFP
Ancelotti et les défis qui l’attendent
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, doit désormais relever le défi colossal de reconstruire une équipe privée de sa force créative la plus influente. Après avoir récemment prolongé son contrat à la tête de la sélection nationale jusqu’en 2030, le tacticien italien doit trouver un successeur pour occuper le poste de numéro 10. L’élimination précoce aux États-Unis a accéléré la nécessité d’une transition, alors que la CBF cherche à mettre fin à sa longue attente d’une sixième étoile.
Quant à Neymar, la question est désormais de savoir s’il suivra les conseils de son père et continuera à illuminer le football de club. Alors que sa carrière internationale s’est terminée dans les larmes, la communauté footballistique mondiale garde l’espoir que Neymar ait encore un dernier coup de génie dans sa manche.
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