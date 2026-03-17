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Le père de Max Dowman critique ouvertement l'entraîneur pour s'être attribué le mérite de l'ascension du jeune prodige d'Arsenal
Un but record suscite la polémique
Samedi, Dowman a atteint de nouveaux sommets en devenant, à 16 ans et 73 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. L'ailier a fait preuve d'un sang-froid remarquable en parcourant tout le terrain pour marquer dans un but vide lors de la victoire 2-0 contre Everton, battant ainsi le record détenu par James Vaughan depuis 2005. Cependant, une polémique impliquant son père, Robert, a rapidement éclipsé les célébrations. L'entraîneur des jeunes, Temisan Williams, a déclenché le conflit en participant à une émission de radio pour évoquer le parcours de l'adolescent. Robert a accusé Williams de « se mettre en avant », révélant qu'il avait auparavant demandé à l'entraîneur de s'abstenir de parler de son fils en public.
- AFP
« Une triste tentative d'autopromotion »
Lors d'une intervention sur talkSPORT, Williams – qui a travaillé au sein des centres de formation d'Arsenal, de Fulham et des Spurs – a déclaré n'avoir joué qu'un « petit rôle » dans ce parcours lorsqu'il était entraîneur adjoint des moins de 12 ans, affirmant : « Je devrais commencer par dire que les recruteurs ont fait un excellent travail. J'étais entraîneur adjoint des moins de 12 ans. J'ai également pu observer Max pendant deux ans, ce qui ne représente qu'une petite partie de son parcours, mais Max a toujours eu une force incroyable pour porter le ballon. C'est quelque chose qu'il a toujours aimé faire, dans quoi il excelle, et que nous avons remarqué à l'entraînement. »
Cependant, Robert s’est exprimé sur X pour évacuer sa frustration : « Entendre ce type, Temisan Williams, prétendre qu’il a joué un rôle quelconque dans le parcours de Max est vraiment une triste tentative d’autopromotion. Je lui ai déjà demandé de s’abstenir de le faire, mais il est quand même réapparu sur Talk Sport ce matin… Je me souviens l’avoir vu placer les cônes à l’entraînement à quelques reprises, mais c’est à peu près tout. Nous avons tellement d’entraîneurs fabuleux envers lesquels nous sommes très reconnaissants. Il n’en fait certainement pas partie…… »
Suite à cette polémique, Williams a rapidement publié des excuses publiques, déclarant : « J'ai parlé à Rob Dowman et je lui ai présenté mes excuses, ainsi qu'à sa famille. Je ne parlerai plus du parcours de Max Dowman. Je souhaite à Rob Dowman et à sa famille beaucoup de succès pour l'avenir. »
Rendre hommage aux véritables artisans de cette réussite
Alors que Williams tentait de commenter la « force extraordinaire » de Dowman dans le transport du ballon, Robert n’a pas hésité à dire clairement qui, selon lui, mérite véritablement le mérite. Il a notamment désigné Johnny Knight, recruteur du centre de formation d’Arsenal, comme l’homme à l’origine de la carrière de son fils. « C’est un grand jour pour nous. Rien n’aurait été possible sans lui. Merci Johnny Knight », a-t-il écrit. « Il a repéré Max alors qu’il avait quatre ans et l’a fait entrer à Arsenal. Le meilleur recruteur du milieu et une personne encore meilleure. Johnny Knight. »
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Préserver un talent exceptionnel
Pour Max, l'accent doit désormais être remis sur le terrain, alors que Mikel Arteta s'efforce de gérer son intégration au sein d'une équipe première en lice pour le titre. L'exploit record de l'ailier l'a propulsé sous les feux de la rampe à l'échelle mondiale, mais les récentes tensions en dehors du terrain laissent entrevoir la détermination de son entourage à lui faire garder les pieds sur terre.
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