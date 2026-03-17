Le père de Max Dowman critique ouvertement l'entraîneur pour s'être attribué le mérite de l'ascension du jeune prodige d'Arsenal

Lors d'une intervention sur talkSPORT, Williams – qui a travaillé au sein des centres de formation d'Arsenal, de Fulham et des Spurs – a déclaré n'avoir joué qu'un « petit rôle » dans ce parcours lorsqu'il était entraîneur adjoint des moins de 12 ans, affirmant : « Je devrais commencer par dire que les recruteurs ont fait un excellent travail. J'étais entraîneur adjoint des moins de 12 ans. J'ai également pu observer Max pendant deux ans, ce qui ne représente qu'une petite partie de son parcours, mais Max a toujours eu une force incroyable pour porter le ballon. C'est quelque chose qu'il a toujours aimé faire, dans quoi il excelle, et que nous avons remarqué à l'entraînement. »

Cependant, Robert s’est exprimé sur X pour évacuer sa frustration : « Entendre ce type, Temisan Williams, prétendre qu’il a joué un rôle quelconque dans le parcours de Max est vraiment une triste tentative d’autopromotion. Je lui ai déjà demandé de s’abstenir de le faire, mais il est quand même réapparu sur Talk Sport ce matin… Je me souviens l’avoir vu placer les cônes à l’entraînement à quelques reprises, mais c’est à peu près tout. Nous avons tellement d’entraîneurs fabuleux envers lesquels nous sommes très reconnaissants. Il n’en fait certainement pas partie…… »

Suite à cette polémique, Williams a rapidement publié des excuses publiques, déclarant : « J'ai parlé à Rob Dowman et je lui ai présenté mes excuses, ainsi qu'à sa famille. Je ne parlerai plus du parcours de Max Dowman. Je souhaite à Rob Dowman et à sa famille beaucoup de succès pour l'avenir. »