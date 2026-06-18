Le père de Lionel Messi, Jorge, « fait face à un problème de santé », tandis que la famille dénonce « l'attention médiatique irresponsable »

Selon ESPN, la famille Messi a publié un communiqué : « La famille Messi informe que Jorge Messi traverse actuellement un problème de santé. Il est actuellement sous surveillance médicale, en convalescence, et son état s’améliore conformément à son diagnostic. Au vu des informations, rumeurs et spéculations qui ont circulé ces dernières heures, la famille tient à exprimer son profond malaise face au manque de sensibilité, de respect et de discrétion dont certaines personnes ont fait preuve à l’égard de ce qui relève strictement de la vie privée de la famille. La famille tient également à préciser que seuls ses proches disposent d’informations réelles et exactes concernant l’état de santé de Jorge. Par conséquent, toute version, déclaration ou information ne provenant pas directement de la famille et de ses canaux officiels ne doit pas être considérée comme valable ou véridique.

« Dans ces circonstances, nous appelons à la responsabilité, à la prudence et à l’humanité. La santé d’une personne et la sérénité de son entourage ne doivent pas faire l’objet de spéculations ou d’un intérêt médiatique irresponsable. Nous tenons à remercier sincèrement pour les marques d’affection, de respect et de sollicitude que nous avons reçues, et nous demandons que la vie privée, la confidentialité et l’intimité de Jorge – ainsi que celles de toute sa famille – soient respectées tout au long de cette épreuve. Toute information pertinente sera communiquée en temps voulu par la famille et par les canaux appropriés. Merci de votre compréhension. »