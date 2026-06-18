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Le père de Lionel Messi, Jorge, « fait face à un problème de santé », tandis que la famille dénonce « l'attention médiatique irresponsable »
La famille Messi confirme les problèmes de santé de Jorge
Après une période de spéculations intenses concernant l'état de santé de Jorge, la famille Messi a tenu à clarifier la situation.
Si le bilan médical est encourageant, ses proches ont vertement critiqué la couverture médiatique « irresponsable » de cette épreuve, précisant que Jorge se remet actuellement sous surveillance médicale.
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Communiqué de la famille Messi au sujet de l’état de santé de Jorge
Selon ESPN, la famille Messi a publié un communiqué : « La famille Messi informe que Jorge Messi traverse actuellement un problème de santé. Il est actuellement sous surveillance médicale, en convalescence, et son état s’améliore conformément à son diagnostic. Au vu des informations, rumeurs et spéculations qui ont circulé ces dernières heures, la famille tient à exprimer son profond malaise face au manque de sensibilité, de respect et de discrétion dont certaines personnes ont fait preuve à l’égard de ce qui relève strictement de la vie privée de la famille. La famille tient également à préciser que seuls ses proches disposent d’informations réelles et exactes concernant l’état de santé de Jorge. Par conséquent, toute version, déclaration ou information ne provenant pas directement de la famille et de ses canaux officiels ne doit pas être considérée comme valable ou véridique.
« Dans ces circonstances, nous appelons à la responsabilité, à la prudence et à l’humanité. La santé d’une personne et la sérénité de son entourage ne doivent pas faire l’objet de spéculations ou d’un intérêt médiatique irresponsable. Nous tenons à remercier sincèrement pour les marques d’affection, de respect et de sollicitude que nous avons reçues, et nous demandons que la vie privée, la confidentialité et l’intimité de Jorge – ainsi que celles de toute sa famille – soient respectées tout au long de cette épreuve. Toute information pertinente sera communiquée en temps voulu par la famille et par les canaux appropriés. Merci de votre compréhension. »
Messi entre à nouveau dans l'histoire de la Coupe du monde
Messi a réalisé un début époustouflant lors de la Coupe du monde 2026, où l'Argentine a entamé la défense de son titre par une victoire 3-0 face à l'Algérie. Le capitaine a lancé le tournoi avec un magnifique triplé, même s'il était visiblement submergé par l'émotion et a fondu en larmes après son premier but. Après la rencontre, l’attaquant a confié que ces larmes traduisaient des difficultés et des soucis personnels sans lien avec le football, avant de saluer le soutien de ses coéquipiers et de la délégation argentine.
Outre les trois points décisifs, cette performance de choix permet à Messi d’égaler le record historique de Miroslav Klose avec 16 buts marqués en Coupe du monde.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l'Argentine ?
L'Argentine, en tête du groupe J, vise à consolider sa première place en affrontant l'Autriche le 22 juin. Son prochain adversaire a lui aussi bien commencé la compétition en battant la Jordanie 3-1 lors de la première journée. Après ce match décisif, Messi et l'Albiceleste concluront leur phase de groupes par une dernière rencontre face à la Jordanie.