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Le père de Khvicha Kvaratskhelia dévoile la position de l'ailier du PSG concernant un éventuel transfert cet été, alors qu'Arsenal s'intéresse à lui
Les Gunners s’apprêteraient à recruter Kvaratskhelia.
Arsenal s’intéresserait de près à Kvaratskhelia, Mikel Arteta souhaitant renforcer ses options offensives lors du mercato estival. Selon Sky Sports, les Gunners envisagent de recruter le joueur de 25 ans, devenu l’un des ailiers les plus redoutés du football européen depuis son transfert de 80 millions d’euros de Naples au PSG en janvier 2025.
Pour autant, les Gunners devront livrer une bataille acharnée pour espérer l’attirer à l’Emirates Stadium, le club de la capitale considérant le capitaine géorgien comme intouchable après dix-huit mois d’excellence constante. Champions d’Europe en titre, les Parisiens sont déterminés à conserver leur noyau dur, ce qui complique grandement toute opération de transfert.
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Badri met fin aux spéculations sur son départ
Dans une interview accordée à Kviris Palitra et relayée par Fabrizio Romano, le père du joueur, Badri, a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant un départ cet été. Il souligne que son fils est parfaitement épanoui en Ligue 1 et n’envisage pas de forcer son départ alors que le club continue de briguer les plus grands titres du football.
« Khvicha quitter le PSG ? Il n’y pense pas », assure-t-il. « Il est heureux à Paris, où le club l’apprécie et le respecte. Pourquoi partir alors qu’il gagne des titres et qu’il est l’un des joueurs clés du PSG ? Si le club ne souhaite plus poursuivre cette collaboration, nous étudierons d’autres options, mais ce n’est pas d’actualité. »
Des chiffres exceptionnels au Parc des Princes
Depuis son arrivée en France, Kvaratskhelia a justifié son transfert mirobolant en s’imposant rapidement dans le onze de départ malgré une concurrence féroce. En 74 apparitions sous les couleurs du champion de Ligue 1, il a inscrit 24 buts et délivré 17 passes décisives, dont une réalisation lors de la finale de la Ligue des champions la saison passée, que les Parisiens ont dominée 5-0 face à l’Inter Milan.
Un départ du Parc des Princes semble peu probable, sauf si une refonte stratégique venait à bouleverser l’effectif. Pour l’instant, le « Messi géorgien » est parfaitement intégré et joue un rôle clé dans l’une des attaques les plus redoutables du continent.
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L'objectif reste la deuxième consécration européenne
Ces rumeurs de transfert surgissent alors que le PSG se prépare pour une demi-finale de Ligue des champions au sommet contre le Bayern Munich. Ayant déjà connu le succès européen avec le club, Kvaratskhelia serait davantage motivé par la perspective d’ajouter de nouveaux trophées à son palmarès que par l’envie de relever un nouveau défi en Angleterre.
Alors que l’international géorgien vise une nouvelle finale, les rumeurs d’un intérêt d’Arsenal ne devraient pas s’estomper. Cependant, bien installé à Paris et soutenu par la direction, Kvaratskhelia semble destiné à rester un pilier du projet parisien à court terme.