Le père de Khvicha Kvaratskhelia dévoile la position de l'ailier du PSG concernant un éventuel transfert cet été, alors qu'Arsenal s'intéresse à lui

Arsenal s’intéresserait de près à Kvaratskhelia, Mikel Arteta souhaitant renforcer ses options offensives lors du mercato estival. Selon Sky Sports, les Gunners envisagent de recruter le joueur de 25 ans, devenu l’un des ailiers les plus redoutés du football européen depuis son transfert de 80 millions d’euros de Naples au PSG en janvier 2025.

Pour autant, les Gunners devront livrer une bataille acharnée pour espérer l’attirer à l’Emirates Stadium, le club de la capitale considérant le capitaine géorgien comme intouchable après dix-huit mois d’excellence constante. Champions d’Europe en titre, les Parisiens sont déterminés à conserver leur noyau dur, ce qui complique grandement toute opération de transfert.