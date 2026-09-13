Le tournant de la seconde période est arrivé lorsque Jon Ander Gonzalez Cuesta a désigné le point de penalty en faveur de Barcelone après un incident impliquant Aissa Mandi et Lamine Yamal. Mandi, ancien joueur du Real Betis, est tombé au sol et a semblé toucher le ballon de la main avant de faire ensuite trébucher le jeune prodige barcelonais.

Si Yamal n'a pas tremblé au moment de conclure, expédiant le ballon dans la lucarne gauche, la décision d'accorder le penalty a suscité une forte contestation de la part de plusieurs consultants de premier plan, qui estiment que l'arbitre a commis une erreur fondamentale.

Paco Gonzalez a mené la fronde contre l'arbitrage, même s'il a reconnu avoir compris la logique de l'arbitre en direct. S'exprimant sur COPE, il a admis : « Je ne pense pas que ce soit penalty, mais je comprends pourquoi il l'a accordé. Si cette main n'est pas là, il file seul au but. »

Malgré sa reconnaissance de la difficulté de la position de l'arbitre, Gonzalez s'en est pris à la décision d'accorder ce penalty, estimant que la main initiale était bien trop légère pour justifier un penalty et que tout contact ultérieur n'était qu'une conséquence naturelle de l'action.