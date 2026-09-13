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Le penalty de Lamine Yamal déclenche la controverse ! Des consultants remettent en question le penalty accordé lors de la victoire 4-2 de Barcelone contre Levante
Barcelone poursuit son irrésistible série en Liga
Barcelone reste intouchable en tête du classement de la Liga après avoir décroché sa cinquième victoire consécutive de la saison. L'équipe dirigée par Flick a réussi à venir à bout de tous les adversaires qui se sont dressés sur sa route jusqu'ici, signant l'un des débuts les plus prolifiques du club sur le plan offensif depuis de nombreuses décennies.
Ce dernier succès est intervenu sur la pelouse de Levante, avec une victoire 2-4 qui s'est légèrement compliquée dans les derniers instants du match. Malgré la pression, le Barça a montré le réalisme qui a défini ses performances en ce début de saison sous les ordres du technicien allemand.
- AFP
La polémique éclate autour du penalty de Lamine Yamal
Le tournant de la seconde période est arrivé lorsque Jon Ander Gonzalez Cuesta a désigné le point de penalty en faveur de Barcelone après un incident impliquant Aissa Mandi et Lamine Yamal. Mandi, ancien joueur du Real Betis, est tombé au sol et a semblé toucher le ballon de la main avant de faire ensuite trébucher le jeune prodige barcelonais.
Si Yamal n'a pas tremblé au moment de conclure, expédiant le ballon dans la lucarne gauche, la décision d'accorder le penalty a suscité une forte contestation de la part de plusieurs consultants de premier plan, qui estiment que l'arbitre a commis une erreur fondamentale.
Paco Gonzalez a mené la fronde contre l'arbitrage, même s'il a reconnu avoir compris la logique de l'arbitre en direct. S'exprimant sur COPE, il a admis : « Je ne pense pas que ce soit penalty, mais je comprends pourquoi il l'a accordé. Si cette main n'est pas là, il file seul au but. »
Malgré sa reconnaissance de la difficulté de la position de l'arbitre, Gonzalez s'en est pris à la décision d'accorder ce penalty, estimant que la main initiale était bien trop légère pour justifier un penalty et que tout contact ultérieur n'était qu'une conséquence naturelle de l'action.
Les experts se prononcent sur les standards de l’arbitrage
Le débat a fait rage sur les ondes espagnoles, Pedro Martin se joignant au concert de contestation. Martin a estimé que le mouvement du défenseur ne traduisait aucune intention d’obtenir un avantage indu, insistant sur le fait que le contact était purement accidentel. « S’il avait mis sa main là pour attraper le ballon... mais sa main est dans une position très naturelle », a-t-il souligné, estimant que ce placement était une conséquence directe de la chute plutôt qu’une faute passible de sanction.
L’analyse a été encore plus sévère du côté de Cadena SER, où l’expert maison en arbitrage Iturralde Gonzalez a balayé d’un revers de main les deux réclamations de penalty. Évoquant la main puis le contact qui a suivi entre Mandi et Yamal, il n’a pas mâché ses mots. « La première main, ce n’est rien, et dans la seconde il lui donne un coup de pied, mais ce n’est rien. Ça ne peut jamais être un penalty, même dans un million d’années », a-t-il lancé, blanchissant de manière remarquable le joueur du Real Betis de toute faute.
- AFP
Yamal rejoint Messi dans les livres des records
Si le penalty continue de faire parler, il est impossible de nier l’impact historique que Yamal a sur cette équipe de Barcelone. Avec ses deux buts contre Levante, il a atteint un cap statistique qui le place aux côtés du plus grand joueur de l’histoire du club.
Selon Opta, Yamal est le deuxième joueur à inscrire trois doublés lors des cinq premiers matches d’une saison de Liga au XXIe siècle. Cette performance égale l’incroyable début de saison réalisé par Lionel Messi lors de l’exercice 2012-2013, ce qui renforce encore davantage le statut de Yamal comme pierre angulaire de l’ère post-Xavi.
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