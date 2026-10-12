Avant le match, Lampard a salué les efforts récents de son équipe et souligné l’importance de confirmer sa précédente victoire à l’extérieur contre Nottingham Forest.

Au micro de Sky Sports, Lampard a déclaré : « La dynamique est un grand mot, mais c’est quelque chose que nous voulons entretenir. Cette victoire a été importante, ça fait du bien de gagner. Nous avons montré des qualités que nous devons afficher match après match. Nous pouvons encore progresser, c’était une bonne chose avant la trêve. » Lampard a reconnu que l’effectif avait rencontré des difficultés, les joueurs arrivés tardivement ayant besoin de temps pour s’adapter.