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Le penalty de Jack Rudoni met fin à 25 ans sans but de Coventry City à domicile contre Newcastle en Premier League
Entrer dans l’histoire sur penalty
Coventry a créé la surprise en ouvrant le score face à Newcastle après seulement six minutes de jeu. Le but est venu après que Lukas Hornicek a maladroitement fait tomber Sidiki Cherif dans la surface de réparation, à la suite d’un contrôle trop long. Rudoni s’est chargé du penalty et a pris le gardien à contre-pied avec assurance, plaçant sa frappe dans le petit filet. C’était le premier but inscrit à domicile par Coventry dans l’élite depuis celui de John Hartson contre Sunderland en avril 2001. Le stade a explosé de joie, donnant aux locaux l’élan dont ils avaient tant besoin.
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Lampard souligne l’importance de la dynamique
Avant le match, Lampard a salué les efforts récents de son équipe et souligné l’importance de confirmer sa précédente victoire à l’extérieur contre Nottingham Forest.
Au micro de Sky Sports, Lampard a déclaré : « La dynamique est un grand mot, mais c’est quelque chose que nous voulons entretenir. Cette victoire a été importante, ça fait du bien de gagner. Nous avons montré des qualités que nous devons afficher match après match. Nous pouvons encore progresser, c’était une bonne chose avant la trêve. » Lampard a reconnu que l’effectif avait rencontré des difficultés, les joueurs arrivés tardivement ayant besoin de temps pour s’adapter.
Cherif récompensé par une première titularisation en championnat
Cherif a obtenu le penalty. Titularisé pour la première fois en Premier League après avoir connu des problèmes physiques pendant l’été, il a vu Lampard saluer son travail à l’entraînement malgré une préparation perturbée.
Expliquant sa décision de titulariser Cherif, Lampard a ajouté : « Il a montré qu’il progressait sur le plan physique après un été difficile, durant lequel il n’a pas pu s’entraîner pleinement. Il s’entraîne avec nous et s’adapte. Nous n’attendons pas tout de lui ce soir, mais nous sommes impatients de le voir à l’œuvre. » Cherif a immédiatement justifié sa titularisation en provoquant l’erreur décisive de Hornicek en début de match.
- AFP
Quelle est la suite pour Coventry ?
Coventry espère conserver son avantage et décrocher trois points précieux face à l’équipe de Matthias Jaissle. Ce résultat permettrait à Coventry de grimper à la 14e place avec six points et ferait reculer Newcastle à la 11e place avec huit points. Lampard entend s’appuyer sur ce but historique à domicile pour éloigner le club de la zone de relégation.
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