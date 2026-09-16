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Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Le penalty d'Enzo Le Fee offre à Sunderland sa première victoire européenne en 53 ans contre l'AZ Alkmaar

Sunderland
Ligue Europa
Sunderland vs Alkmaar
Alkmaar
E. Le Fee

Sunderland a marqué son retour très attendu sur la scène européenne par une victoire historique 1-0 contre l’AZ Alkmaar dans un Stadium of Light bouillant. Enzo Le Fee a été le héros de Sunderland en transformant un penalty en seconde période pour mettre fin à 53 ans d’attente avant une victoire en compétition européenne.

  • Un retour mémorable en Europe

    Sunderland a signé un retour triomphal sur la scène européenne après 53 ans d’absence, en s’imposant 1-0 au terme d’un match disputé face à l’AZ Alkmaar pour son entrée en lice en Ligue Europa. L’équipe de Régis Le Bris a livré une performance mémorable devant une foule bouillante au Stadium of Light, mettant fin à une attente qui remontait à 1973.

    Les hôtes ont dominé les 45 premières minutes mais n’ont d’abord pas réussi à tirer profit de leur nette supériorité. Kevin Danso a vu une tentative flottante être détournée au-dessus de la barre, avant que Le Fee ne passe tout près d’ouvrir le score en trouvant le poteau après avoir repris un superbe enchaînement et centre de Wilson Isidor.

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  • Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Fee porte l’estocade décisive

    Le moment décisif du match est arrivé à la 66e minute à la suite d’une contre-attaque de Sunderland, rapide et dévastatrice. Alors que les visiteurs prenaient l’ascendant, Noah Sadiki s’est projeté vers l’avant avec détermination et a trouvé Le Fee, fauché sans ménagement dans la surface de réparation par le remplaçant de l’AZ Weslley Patati.

    Face à cette immense responsabilité, le milieu français a fait preuve d’un sang-froid remarquable. Le Fee a tranquillement glissé son penalty dans le petit filet, déclenchant des célébrations folles dans le stade et récompensant enfin Sunderland pour ses incessantes intentions offensives.

  • Les exploits de Roefs privent l’AZ invaincu de victoire

    L’AZ est arrivé en Angleterre avec une fière série d’invincibilité, et l’équipe a montré exactement pourquoi lors d’une seconde période nettement meilleure. Kees Smit a décoché du pied gauche une frappe dangereuse, passée à côté, alors que la formation fluide d’Eredivisie commençait à contourner le pressing de Sunderland et à dicter le tempo.

    Le gardien de Sunderland, Robin Roefs, a dû être à son meilleur niveau pour préserver ce mince avantage. Après avoir déjà repoussé Ro-Zangelo Daal à la suite d’une erreur défensive en début de match, Roefs a réalisé un arrêt capital en fin de rencontre pour empêcher Mexx Meerdink de marquer, après que deux tentatives de Valdemar Byskov eurent été contrées dans la surface.

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    En route vers une victoire historique

    Les hôtes ont été contraints de résister à une violente tempête en fin de match, alors que leurs adversaires néerlandais poussaient désespérément pour trouver l’ouverture. Patati a expédié au-dessus de la barre transversale une occasion en or à cinq minutes du terme, permettant à un Sunderland émoussé de survivre à une fin de rencontre tendue.

    L’équipe de Le Bris a en réalité terminé le match en prenant l’ascendant, alors qu’AZ a fini par manquer de souffle. Nilson Angulo se demandera encore comment il a pu ne pas marquer à bout portant, à environ cinq mètres, après une puissante percée de Brian Brobbey dans les tout derniers instants.

    Au final, ces occasions manquées en fin de match ont eu peu d’importance pour le public local en liesse. Le coup de sifflet final a confirmé une victoire historique pour Sunderland, donnant immédiatement un ton positif au reste de sa très attendue campagne en Ligue Europa.

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