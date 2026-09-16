Le penalty d'Enzo Le Fee offre à Sunderland sa première victoire européenne en 53 ans contre l'AZ Alkmaar

Sunderland a signé un retour triomphal sur la scène européenne après 53 ans d’absence, en s’imposant 1-0 au terme d’un match disputé face à l’AZ Alkmaar pour son entrée en lice en Ligue Europa. L’équipe de Régis Le Bris a livré une performance mémorable devant une foule bouillante au Stadium of Light, mettant fin à une attente qui remontait à 1973.

Les hôtes ont dominé les 45 premières minutes mais n’ont d’abord pas réussi à tirer profit de leur nette supériorité. Kevin Danso a vu une tentative flottante être détournée au-dessus de la barre, avant que Le Fee ne passe tout près d’ouvrir le score en trouvant le poteau après avoir repris un superbe enchaînement et centre de Wilson Isidor.