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Le PDG de Newcastle s'exprime sur un éventuel départ de Sandro Tonali alors que Manchester United s'intéresse à lui
Newcastle reste ferme concernant son milieu de terrain vedette
Les Magpies sont déterminés à garder le contrôle sur l'effectif de leur équipe après une saison difficile. Après avoir perdu Alexander Isak, parti à Liverpool l'année dernière dans le cadre d'un transfert record de 125 millions de livres sterling, la direction tient à éviter une nouvelle saga qui affaiblirait l'équipe en pleine reconstruction. Tonali est devenu une cible de choix pour plusieurs rivaux de Premier League, dont Manchester United, qui cherchent à renforcer leur milieu de terrain. Cependant, la direction de Newcastle est prête à se montrer intransigeante pour s'assurer que tout départ potentiel apporte un maximum de valeur aux futurs projets du club.
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Hopkinson donne la priorité aux intérêts du club
Le PDG de Newcastle United, Hopkinson, a insisté sur le fait que tout départ de joueur cet été ne se ferait qu'aux conditions fixées par le club. Interrogé sur la possibilité de perdre un autre joueur vedette, il a déclaré : « Nous n'avons pas nécessairement de stratégie globale concernant les départs de joueurs. Nous réfléchissons à ce que les joueurs pourraient ou ne pourraient pas vouloir faire cet été. Mais si un scénario similaire à celui d’Isak se présente à nouveau, tout joueur sous contrat partira selon nos conditions et nous tirerons le meilleur parti de l’opportunité que cela pourrait représenter pour le club.
« À l’avenir, notre stratégie consiste à bien acheter et à bien vendre. Bien acheter ne signifie pas nécessairement dépenser le plus d’argent possible. Cela signifie rechercher sur le marché les joueurs qui génèrent le plus de valeur pour ce club plutôt que de se focaliser sur le montant versé pour leur transfert. Nous devons donc mettre en œuvre une multitude de mesures, notamment former nos propres joueurs, rechercher des opportunités sur le marché et nous assurer de maximiser nos chances dans les limites du budget dont nous disposons. »
Incertitude quant à l'avenir de Howe
Si la situation de Tonali fait beaucoup parler d'elle, l'avenir de l'entraîneur Eddie Howe est également sous les projecteurs. Newcastle occupe actuellement la 12e place du classement de la Premier League et vient de subir une cuisante défaite à domicile face à son rival du derby, Sunderland, ce qui soulève des questions quant à un éventuel changement d'entraîneur cet été. Interrogé directement sur la situation de Howe, Hopkinson est resté évasif quant à l'avenir à long terme.
« Je n'ai pas d'avis sur son avenir », a ajouté Hopkinson. « Ce que je peux vous dire, c'est que cette défaite lors du derby nous a fait mal. Nous prenons cela très au sérieux. Personne parmi nous ne se dit : "Bon, ce ne sont que trois points, passons à autre chose". Cela a eu un impact.
J'ai récemment passé quelques heures à déjeuner en tête-à-tête avec Eddie [Howe] et nous avons abordé une multitude de sujets, y compris celui-là. Eddie est notre entraîneur. Je m'attends à ce que nous réalisions une belle fin de saison ici et nous parlerons de l'avenir le moment venu. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la compétition de cette saison. »
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Et maintenant ?
Après avoir terminé cinquième de la Premier League la saison dernière, Newcastle peine à retrouver son niveau. Le club n'a récolté que 42 points en 31 matches, ce qui le place à 12 points des places qualificatives pour la Ligue des champions. À sept journées de la fin du championnat, les espoirs des Magpies de disputer la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine sont minces, et leur objectif est désormais de se qualifier au moins pour l'Europa League ou la Ligue Europa Conférence. Leur prochain match les opposera à Crystal Palace le 12 avril.