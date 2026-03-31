Le PDG de Newcastle s'exprime sur un éventuel départ de Sandro Tonali alors que Manchester United s'intéresse à lui

Le PDG de Newcastle United, Hopkinson, a insisté sur le fait que tout départ de joueur cet été ne se ferait qu'aux conditions fixées par le club. Interrogé sur la possibilité de perdre un autre joueur vedette, il a déclaré : « Nous n'avons pas nécessairement de stratégie globale concernant les départs de joueurs. Nous réfléchissons à ce que les joueurs pourraient ou ne pourraient pas vouloir faire cet été. Mais si un scénario similaire à celui d’Isak se présente à nouveau, tout joueur sous contrat partira selon nos conditions et nous tirerons le meilleur parti de l’opportunité que cela pourrait représenter pour le club.

« À l’avenir, notre stratégie consiste à bien acheter et à bien vendre. Bien acheter ne signifie pas nécessairement dépenser le plus d’argent possible. Cela signifie rechercher sur le marché les joueurs qui génèrent le plus de valeur pour ce club plutôt que de se focaliser sur le montant versé pour leur transfert. Nous devons donc mettre en œuvre une multitude de mesures, notamment former nos propres joueurs, rechercher des opportunités sur le marché et nous assurer de maximiser nos chances dans les limites du budget dont nous disposons. »