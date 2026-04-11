Hogan a appelé les supporters à prendre en compte le contexte financier à l’origine de cette décision. Le dirigeant de Liverpool a également souligné que les Reds avaient augmenté leurs tarifs avec plus de prudence que leurs rivaux de Premier League.

« Pour les semaines à venir, nous demandons que toute protestation ou débat repose sur des faits : ce qui change, pourquoi cela change et ce que cela implique concrètement », écrit-il dans son message aux supporters.

« Au cours de la dernière décennie, nous n’avons augmenté le prix des billets que de 4 % afin de limiter au maximum toute hausse. Dans ce contexte, nous estimons que lier toute augmentation à l’inflation, confirmée à 3 % pour la saison 2026/27, est la manière la plus équitable et la plus transparente de tenter de couvrir une partie de ces coûts incontrôlables.

Enfin, il rappelle que, sur la même période, les autres clubs du top 6 ont augmenté leurs tarifs de 17 % en moyenne, tandis que Liverpool n’a appliqué qu’une hausse de 4 %. »