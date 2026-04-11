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Le PDG de Liverpool appelle les supporters à examiner les « faits » avant les manifestations prévues contre la hausse des tarifs des billets
Liverpool justifie la hausse du prix des billets
Le directeur général de Liverpool a défendu la décision du club d’augmenter le prix des billets pour la saison 2026-2027, en expliquant les contraintes financières qui motivent cette mesure. Dans une lettre adressée aux abonnés, le PDG Peter Moore explique que les dépenses liées aux jours de match ont bondi d’environ 85 % en dix ans. Pour absorber ces « coûts incontrôlables », notamment l’électricité et les taxes professionnelles, le club a donc décidé d’augmenter le prix des billets de 3 %. Une mesure qui provoque déjà une vive réaction chez les supporters.
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Hogan exhorte ses partisans à fonder leurs manifestations sur des faits
Hogan a appelé les supporters à prendre en compte le contexte financier à l’origine de cette décision. Le dirigeant de Liverpool a également souligné que les Reds avaient augmenté leurs tarifs avec plus de prudence que leurs rivaux de Premier League.
« Pour les semaines à venir, nous
demandons que toute protestation ou débat repose sur des faits : ce qui change, pourquoi cela change et ce que cela implique concrètement », écrit-il dans son message aux supporters.
« Au cours de la dernière décennie, nous n’avons augmenté le prix des billets que
de 4 % afin de limiter au maximum toute hausse. Dans ce contexte, nous estimons que lier toute augmentation à l’inflation, confirmée à 3 % pour la saison 2026/27, est la manière la plus équitable et la plus transparente de tenter de couvrir une partie de ces coûts incontrôlables.
Enfin, il rappelle que, sur la même
période, les autres clubs du top 6 ont augmenté leurs tarifs de 17 % en moyenne, tandis que Liverpool n’a appliqué qu’une hausse de 4 %. »
Les supporters vont retirer les drapeaux d'Anfield
La réaction des supporters a été immédiate et visible. Le groupe Spion Kop 1906 a confirmé que drapeaux et banderoles disparaîtraient dès ce week-end, en signe de mécontentement.
« Tous les drapeaux de Spion Kop 1906 disparaîtront d’Anfield pour les matchs restants », a annoncé le groupe, cité par la BBC. « Nous n’avons pas d’autre choix. Chaque année, la hausse des coûts éloigne toujours plus de supporters du football. Que serait Anfield sans son cœur ? Agissez pour l’avenir de notre sport. Écoutez ce battement. »
- AFP
Et maintenant ?
Liverpool se prépare actuellement à affronter Fulham en Premier League, où le club occupe la cinquième place, à six points de Manchester United, troisième, et à cinq points d'Aston Villa, quatrième. Les Reds affronteront ensuite le Paris Saint-Germain lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine.