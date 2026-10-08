S’exprimant auprès de SID, le directeur général de Dortmund, Carsten Cramer, a souligné la confiance inébranlable du conseil d’administration envers l’entraîneur principal : « L’estime pour Niko Kovac est incroyablement élevée. Ce n’est qu’une question de temps, c’est très clair. »

Cependant, le dirigeant a expliqué qu’un accord formel avait simplement été retardé par des obstacles logistiques pendant la récente trêve internationale : « Comme nous n’étions pas tous en permanence au club pendant la trêve internationale, il reste encore quelques discussions à avoir. C’est pourquoi la situation reste techniquement ouverte pour le moment. »