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Le PDG de Dortmund confirme que la prolongation du contrat de Niko Kovac n'est « qu'une question de temps », alors qu'un nouveau bail de longue durée se profile
Le dirigeant valide l’engagement futur du tacticien.
Les dirigeants du Signal Iduna Park se préparent à formuler une nouvelle offre contractuelle après la progression constante de l'équipe sous la direction du technicien croate. Nommé en janvier 2025 pour succéder à Nuri Sahin, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a provoqué un redressement immédiat, faisant passer l'équipe de la 11e place à une qualification pour la Ligue des champions. Cette dynamique positive s'est poursuivie tout au long de la saison 2025-2026, avec Dortmund terminant deuxième avec 73 points.
- DeFodi Images
« Seulement une question de temps »
S’exprimant auprès de SID, le directeur général de Dortmund, Carsten Cramer, a souligné la confiance inébranlable du conseil d’administration envers l’entraîneur principal : « L’estime pour Niko Kovac est incroyablement élevée. Ce n’est qu’une question de temps, c’est très clair. »
Cependant, le dirigeant a expliqué qu’un accord formel avait simplement été retardé par des obstacles logistiques pendant la récente trêve internationale : « Comme nous n’étions pas tous en permanence au club pendant la trêve internationale, il reste encore quelques discussions à avoir. C’est pourquoi la situation reste techniquement ouverte pour le moment. »
Le retour en forme consolide l’autorité sur le banc
Sous la direction de Kovac, Dortmund a réalisé un début de saison nationale 2026-2027 immaculé, occupant la tête du classement de Bundesliga avec un sans-faute de 12 points pris lors de ses quatre premiers matches. Cette excellente dynamique s’est également confirmée sur la scène continentale, comme l’a illustré une palpitante victoire 3-2 contre le Real Betis lors de la première journée de la Ligue des champions. De tels résultats convaincants ont renforcé la volonté de la direction de conclure les négociations avant que le calendrier hivernal exigeant ne s’impose.
- Getty Images Sport
Un calendrier exigeant met à l’épreuve la dynamique de l’effectif
Dortmund retrouve les compétitions nationales vendredi soir avec la réception du Werder Brême sous les projecteurs du Signal Iduna Park. L'attention se portera rapidement sur les échéances continentales cinq jours plus tard, avec un déplacement délicat en Ligue des champions vers le nord pour affronter Bodo/Glimt. Maintenir cette dynamique au cours d'un mois d'octobre chargé représente la priorité immédiate de Kovac avant de signer son nouveau contrat.
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