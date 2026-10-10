Le Bayern Munich travaille activement pour assurer l’avenir à long terme de Kane, le directeur sportif Christoph Freund confirmant que les discussions autour d’une prolongation de contrat restent encourageantes, même si aucun accord n’a encore été officiellement signé. Des médias allemands ont rapporté plus tôt cette semaine que l’attaquant de 33 ans avait trouvé un accord de principe pour un contrat courant jusqu’en 2029.

Le capitaine de l’Angleterre est dans une forme sensationnelle depuis son transfert de Tottenham Hotspur en 2023. Kane a inscrit 152 buts en 154 matches avec le club bavarois, remportant le Soulier d’or de Bundesliga à chaque saison tout en aidant le club à décrocher deux titres de champion et le DFB-Pokal la saison dernière.

Son impressionnante forme de buteur s’est poursuivie pendant la trêve internationale, où Kane a fêté sa 125e sélection avec l’Angleterre, égalant un record, avec un doublé lors d’une victoire 3-0 contre la Tchéquie mardi. Sa constance au plus haut niveau l’a placé parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or à Londres plus tard ce mois-ci, aux côtés de son coéquipier au Bayern Michael Olise.



