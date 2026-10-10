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Le patron du Bayern Munich fait le point sur le contrat de Harry Kane alors que le géant allemand cherche à assurer l’avenir du capitaine de l’Angleterre jusqu’en 2029
Le dirigeant du Bayern donne une mise à jour encourageante sur le contrat de Harry Kane
Le Bayern Munich travaille activement pour assurer l’avenir à long terme de Kane, le directeur sportif Christoph Freund confirmant que les discussions autour d’une prolongation de contrat restent encourageantes, même si aucun accord n’a encore été officiellement signé. Des médias allemands ont rapporté plus tôt cette semaine que l’attaquant de 33 ans avait trouvé un accord de principe pour un contrat courant jusqu’en 2029.
Le capitaine de l’Angleterre est dans une forme sensationnelle depuis son transfert de Tottenham Hotspur en 2023. Kane a inscrit 152 buts en 154 matches avec le club bavarois, remportant le Soulier d’or de Bundesliga à chaque saison tout en aidant le club à décrocher deux titres de champion et le DFB-Pokal la saison dernière.
Son impressionnante forme de buteur s’est poursuivie pendant la trêve internationale, où Kane a fêté sa 125e sélection avec l’Angleterre, égalant un record, avec un doublé lors d’une victoire 3-0 contre la Tchéquie mardi. Sa constance au plus haut niveau l’a placé parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or à Londres plus tard ce mois-ci, aux côtés de son coéquipier au Bayern Michael Olise.
- AFP
Freund se montre positif sur la prolongation de Kane alors que les négociations se poursuivent
S'exprimant aux côtés de l'entraîneur principal Vincent Kompany lors de la conférence de presse de vendredi, Freund a précisé que, même si les discussions avancent dans la bonne direction, rien n'est officiel tant que rien n'est signé.
« Il y a toujours différents scénarios tant que ce n'est pas signé, a déclaré Freund. Il n'y a pas de nouveau développement. Les discussions se passent bien. Nous sommes très positifs, tout le monde sait que nous sommes déterminés à prolonger son contrat et Harry se sent très bien ici. »
Le Bayern privilégie le succès collectif aux distinctions individuelles
Bien que Kane et Olise figurent tous deux dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or, Kompany a écarté les questions sur les récompenses individuelles, en gardant comme priorité les trophées collectifs.
« Je crois que c'est déjà décidé, non ? », a déclaré Kompany. « Donc je ne peux plus rien changer, peu importe ce que je dis. Désolé, mais je n'ai pas ce Ballon d'Or en tête tous les jours. Aujourd'hui, je pense seulement à Augsbourg. J'espère qu'un joueur du Bayern gagnera. Mais bien sûr, le plus important pour moi, c'est que nous gagnions des titres avec le Bayern. Je connais bien Harry et Michael, ils pensent de la même manière. C'est ce qui nous distingue en tant qu'équipe. »
Pendant ce temps, alors que des spéculations lient Olise au Real Madrid, Freund a souligné que le Bayern était totalement serein concernant l'avenir de l'ailier français.
« Michael a connu un développement incroyable avec nous et fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde », a noté Freund. « Nous sommes extrêmement heureux qu'il joue pour nous. Il est sous contrat jusqu'en 2029, donc il n'y a aucune pression. Il se sent extrêmement à l'aise au FC Bayern, et nous sommes toujours en discussion avec lui. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de pression de temps. »
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Le géant bavarois se prépare pour le match contre Augsbourg
Le Bayern se tourne de nouveau vers les échéances nationales samedi avec un match contre Augsbourg, Kompany cherchant à entretenir la dynamique en championnat.
Avec des joueurs clés investis et performants au plus haut niveau, l'objectif principal du club reste de remporter de nouveaux trophées sur la scène nationale et européenne.
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