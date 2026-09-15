Pro Ref a publié l’audio de la VAR de l’incident, révélant la rapidité du processus de décision dans la salle vidéo. Les officiels ont d’abord conclu que Fernandes avait touché le ballon, et non Foden.

Assistant VAR : « C’était pour un coup de pied. On dirait qu’il a sifflé une faute, puis que les jambes se sont levées. »

VAR : « Michael [arbitre], le penalty a été vérifié et validé. Confirme simplement ta décision sur le terrain sur le plan disciplinaire, s’il te plaît. »

Arbitre : « Carton rouge, Phil Foden. Coup de pied dans le corps de Bruno [Fernandes]. La faute est de Bruno sur Phil. Je pense qu’il est empêtré et que, pendant qu’ils se séparent, Phil lui donne un coup de pied. Mais ils vont vérifier. »

VAR : « Pour moi, ça ressemble clairement à un carton rouge. Mouvement secondaire, regardez le flux de diffusion. OK, on confirme ? Carton rouge. On confirme ? Confirmation du carton rouge pour le n°47 de Manchester City. Un coup au ventre avec les deux pieds. »

« Faites simplement défiler pour vérifier que Bruno ne fait rien. Je suis absolument certain que non. Non, il frappe le ballon ; c’est bon. »

Assistant VAR : « Non, l’autre [le premier coup de pied de Bruno]. Ce n’est pas de ça qu’ils parlent. C’est de celui-là qu’ils parlent. »

VAR : « Minime, minime. Ce n’est pas à nous d’intervenir là-dessus ; c’est bon. »

Assistant VAR : « Oui, je suis d’accord. »