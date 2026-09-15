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Le patron des arbitres pros, Howard Webb, admet que le capitaine de Manchester United Bruno Fernandes a échappé à une sanction, alors que l’audio de la VAR sur le carton rouge de la star de Manchester City Phil Foden est publié
Le suspense du derby expliqué
Webb a clarifié l’incident controversé qui a conduit au carton rouge de Foden lors du derby de Manchester. L’attaquant de Manchester City a été expulsé à la 23e minute après avoir donné un coup à Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United.
Webb a reconnu que Fernandes aurait dû recevoir un carton jaune pour un coup d’humeur sur Foden quelques instants avant l’action qui a entraîné le rouge. Cependant, l’arbitre Michael Oliver a manqué la faute initiale, et la VAR n’avait légalement aucun pouvoir pour intervenir.
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Webb livre son verdict
Sur Match Officials Mic'd Up, Webb a soutenu la décision d'Oliver d'expulser Foden pour comportement violent. Il a comparé l'incident à un carton rouge similaire montré à Joao Gomes d'Aston Villa plus tôt dans la saison.
« Il [Foden] donne un coup avec force dans le haut du corps de Bruno Fernandes », a expliqué Webb. Cependant, le directeur de l'arbitrage a reconnu le rôle de Fernandes dans l'accrochage. « Quand on regarde les images, il y a ce coup de pied d'humeur de Bruno Fernandes dans le derrière de Foden. C'est davantage un geste d'humeur qu'un acte violent. Pour qu'il s'agisse d'un comportement violent, il faut une force excessive ou de la brutalité.
Il a ajouté : « Quand on regarde cela à vitesse réelle, cet élément n'y est pas. Cela vaudrait un carton jaune et la VAR ne peut pas intervenir pour donner un jaune.
« Si tout cela avait été manqué et que rien n'avait été sifflé contre Foden, alors la VAR aurait pu intervenir et examiner les actions de Foden en vue d'un possible carton rouge, tout en relevant l'action de Fernandes valant un carton jaune. Parce que l'arbitre a donné le carton rouge, cette option n'est pas ouverte à la VAR. »
L’audio du VAR révèle une confusion
Pro Ref a publié l’audio de la VAR de l’incident, révélant la rapidité du processus de décision dans la salle vidéo. Les officiels ont d’abord conclu que Fernandes avait touché le ballon, et non Foden.
Assistant VAR : « C’était pour un coup de pied. On dirait qu’il a sifflé une faute, puis que les jambes se sont levées. »
VAR : « Michael [arbitre], le penalty a été vérifié et validé. Confirme simplement ta décision sur le terrain sur le plan disciplinaire, s’il te plaît. »
Arbitre : « Carton rouge, Phil Foden. Coup de pied dans le corps de Bruno [Fernandes]. La faute est de Bruno sur Phil. Je pense qu’il est empêtré et que, pendant qu’ils se séparent, Phil lui donne un coup de pied. Mais ils vont vérifier. »
VAR : « Pour moi, ça ressemble clairement à un carton rouge. Mouvement secondaire, regardez le flux de diffusion. OK, on confirme ? Carton rouge. On confirme ? Confirmation du carton rouge pour le n°47 de Manchester City. Un coup au ventre avec les deux pieds. »
« Faites simplement défiler pour vérifier que Bruno ne fait rien. Je suis absolument certain que non. Non, il frappe le ballon ; c’est bon. »
Assistant VAR : « Non, l’autre [le premier coup de pied de Bruno]. Ce n’est pas de ça qu’ils parlent. C’est de celui-là qu’ils parlent. »
VAR : « Minime, minime. Ce n’est pas à nous d’intervenir là-dessus ; c’est bon. »
Assistant VAR : « Oui, je suis d’accord. »
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Foden encourt une suspension sur le plan national
Après son expulsion précoce, Foden risque désormais une suspension de trois matches sur la scène nationale. Le règlement de la Premier League prévoit que les suspensions consécutives à un carton rouge direct reçu lors d’un match de championnat s’appliquent également à toutes les autres compétitions nationales.
L’international anglais manquera immédiatement le prochain match de City en Carabao Cup contre Norwich City. Il sera également absent pour l’affiche de Premier League contre Sunderland à l’Etihad Stadium ce week-end, ainsi que pour un déplacement crucial à Liverpool le 11 octobre après la trêve internationale.
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