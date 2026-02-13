Getty Images
Traduit par
Le patron de Wigan révèle avoir eu un appel avec un manager de Premier League avant le match contre Arsenal en FA Cup
Wigan vise un renversement de situation spectaculaire
Wigan vise à battre le leader de la Premier League ce week-end lorsqu'il affrontera Arsenal lors du quatrième tour de la FA Cup, mais devra le faire sans son entraîneur permanent. Whelan a été nommé entraîneur par intérim après le limogeage de Ryan Lowe à la suite d'une défaite 6-1 contre Peterborough United. Les Latics occupent actuellement la troisième place du bas du classement de la League One et n'ont remporté que sept de leurs 30 matchs jusqu'à présent.
Whelan a révélé qu'il s'était entretenu avec le manager de Brentford, Keith Andrews, avec lequel il a joué pour la République d'Irlande pendant sa carrière internationale. Brentford occupe actuellement la septième place du classement de la Premier League, à seulement cinq points de Manchester United, quatrième, et Whelan admet que la « première chose » qu'il a faite a été de parler à son ancien coéquipier.
Bien sûr, Brentford a fait match nul 1-1 contre Arsenal en milieu de semaine, portant un coup dur aux chances des Gunners de remporter le titre de Premier League.
- Getty Images Sport
Whelan demande conseil
Whelan a déclaré au podcast Off The Ball : « C'est la première chose que j'ai faite ce matin. Surtout avec lui et [son ancien coéquipier irlandais, aujourd'hui entraîneur des coups de pied arrêtés à Brentford] Stephen Rice sur les coups de pied arrêtés - nous sommes tous sur la même longueur d'onde. »
À propos du travail d'Andrews à Brentford, il a déclaré : « [C'est] incroyable.
Je pense qu'il était probablement l'un des favoris pour être licencié [avant la saison]. Il y a évidemment eu beaucoup de changements à Brentford, tant au niveau des joueurs que du personnel, et le fait qu'il soit arrivé et ait redressé la situation comme il l'a fait a été une bouffée d'air frais.
Et pas seulement pour moi, pour tous les jeunes entraîneurs, Keith est désormais quelqu'un dont on s'inspire pour essayer d'acquérir de l'expérience, pour essayer d'apprendre tout ce qu'on peut de lui, car ce qu'il a accompli et la façon dont il s'est présenté devant les caméras de télévision est incroyable.
Il nous rend tous fiers. »
Arteta prêt pour le test
Arsenal a fait match nul contre Brentford lors de son dernier match, mais l'entraîneur Mikel Arteta insiste sur le fait que son équipe sera prête pour le prochain match de coupe.
Il a déclaré aux journalistes : « Nous disputons différentes compétitions tous les trois jours, nous y sommes donc habitués. Nous allons donc analyser le match [contre Brentford], en retenir les aspects positifs, tirer les leçons qui s'imposent pour nous améliorer et repartir dimanche avec toute notre énergie et nos batteries rechargées pour aller gagner le match.
C'est une nouvelle opportunité pour l'équipe, avec une autre compétition, et l'histoire que nous avons avec cette compétition est incroyable. Nous jouerons à nouveau à domicile. Je suis vraiment impatient de récupérer et de repartir. »
Arsenal n'a pas remporté la FA Cup depuis 2020, et Arteta sait que les Gunners doivent y remédier.
Il a ajouté : « Nous n'avons pas été assez bons ce jour-là, et quand on participe à une compétition, il faut être excellent le jour J, le reste, le maillot que l'on porte ou l'écusson que l'on arbore, n'a aucune importance. Nous allons donc devoir le prouver à nouveau dimanche contre Wigan. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Arsenal affrontera Wigan samedi. Les Gunners affronteront ensuite les Wolves lors de leur retour en Premier League, tandis que les Latics affronteront Luton.
Arsenal et Wigan ont tous deux déjà remporté cette compétition, mais leurs parcours ont pris des directions très différentes depuis leurs victoires respectives à Wembley.
Publicité