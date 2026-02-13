Le patron de Wigan révèle avoir eu un appel avec un manager de Premier League avant le match contre Arsenal en FA Cup

Wigan vise à battre le leader de la Premier League ce week-end lorsqu'il affrontera Arsenal lors du quatrième tour de la FA Cup, mais devra le faire sans son entraîneur permanent. Whelan a été nommé entraîneur par intérim après le limogeage de Ryan Lowe à la suite d'une défaite 6-1 contre Peterborough United. Les Latics occupent actuellement la troisième place du bas du classement de la League One et n'ont remporté que sept de leurs 30 matchs jusqu'à présent.

Whelan a révélé qu'il s'était entretenu avec le manager de Brentford, Keith Andrews, avec lequel il a joué pour la République d'Irlande pendant sa carrière internationale. Brentford occupe actuellement la septième place du classement de la Premier League, à seulement cinq points de Manchester United, quatrième, et Whelan admet que la « première chose » qu'il a faite a été de parler à son ancien coéquipier.

Bien sûr, Brentford a fait match nul 1-1 contre Arsenal en milieu de semaine, portant un coup dur aux chances des Gunners de remporter le titre de Premier League.