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Le patron de Naples se confie sur l’impasse autour du contrat de Scott McTominay alors que l’international écossais se prépare à une opération du cœur
Les négociations contractuelles dans l’impasse
Manna a livré une mise à jour franche sur la situation contractuelle de McTominay, en admettant que les négociations ont traversé une période d'incertitude. Il a reconnu que trouver un terrain d'entente reste un défi, malgré le souhait exprimé par les deux parties de poursuivre leur relation au-delà de l'échéance actuelle de 2028.
Dans un entretien accordé à DAZN, Manna s'est exprimé sur les spéculations entourant une éventuelle prolongation pour le milieu de terrain de 29 ans. « Le renouvellement du contrat de McTominay ? Scott a dit qu’il ne savait pas s’il allait renouveler à ce stade », a expliqué Manna. Le directeur a souligné l'engagement du club envers le joueur, tout en mettant en avant les complexités inhérentes aux négociations dans le football professionnel. « Il a un contrat de deux ans, nous voulons le faire, et lui aussi. Il n’est pas toujours facile de faire coïncider les choses, mais nous essayons », a ajouté Manna.
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Opération à Londres et calendrier de rétablissement
Alors que les discussions en interne se poursuivent, McTominay se concentre avant tout sur une intervention médicale prévue à Londres. Le milieu de terrain a été diagnostiqué avec une arythmie bénigne légère, une affection dans laquelle le cœur bat occasionnellement en dehors de son rythme normal. Naples a agi rapidement pour traiter le problème, en programmant l’opération afin de minimiser l’impact sur la saison nationale. Le club s’est dit confiant quant au fait que son talisman pourra retrouver la compétition à plein régime d’ici à la mi-octobre.
McTominay lui-même s’est montré très clair en minimisant la gravité de la situation, rassurant les supporters sur le fait que l’intervention relevait d’une mesure proactive. Lors d’une récente apparition à une cérémonie de remise de prix, il a déclaré : « Je vais bien, l’intervention était quelque chose que j’avais prévu de faire avec le club depuis un bon moment. »
Impact sur Naples et l’Écosse
Le calendrier de l’opération signifie que McTominay sera un absent de poids aussi bien en club qu’en sélection. Le milieu de terrain a déjà manqué la récente défaite 3-2 de Naples face à l’Inter Milan, un résultat qui a marqué un deuxième revers consécutif pour l’équipe de Massimiliano Allegri. Son absence laisse un vide dans l’entrejeu napolitain alors que le club se prépare à une série de rencontres difficiles contre Arsenal, Bologne et la Fiorentina notamment.
Pour l’équipe nationale d’Écosse, la nouvelle est tout aussi dommageable. McTominay, qui compte 73 sélections et est devenu une figure centrale de l’Écosse, manquera quatre matches cruciaux de Ligue des nations contre la Slovénie, la Suisse et la Macédoine du Nord. Ces rencontres marquent le début de l’ère Sebastien Pocognoli, et perdre un joueur qui a inscrit les buts décisifs pour décrocher une place à la Coupe du monde 2026 est un coup dur pour le nouveau sélectionneur.
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Le chemin du retour vers une pleine forme physique pour la compétition
Le plan de récupération détaillé par Manna est méticuleux et met l’accent sur une reprise progressive de l’activité physique. Selon le directeur sportif, les deux premières semaines suivant l’opération seront consacrées à un repos total afin de permettre au corps de guérir. Une fois cette phase achevée, McTominay sera autorisé à reprendre une activité compétitive sans contact, participant essentiellement à un entraînement léger et à un travail de remise en forme. Cependant, l’étape finale, le retour à la compétition avec contact, prendra plus de temps en raison de la nature de son traitement et de la nécessité d’obtenir un feu vert médical total de la part des spécialistes.
« Il faudra 28 jours pour retrouver la condition physique sportive, car il prendra des anticoagulants », a déclaré Manna. « Pendant deux semaines, le joueur se reposera, puis il reprendra une activité compétitive sans contact. »
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