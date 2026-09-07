Manna a livré une mise à jour franche sur la situation contractuelle de McTominay, en admettant que les négociations ont traversé une période d'incertitude. Il a reconnu que trouver un terrain d'entente reste un défi, malgré le souhait exprimé par les deux parties de poursuivre leur relation au-delà de l'échéance actuelle de 2028.

Dans un entretien accordé à DAZN, Manna s'est exprimé sur les spéculations entourant une éventuelle prolongation pour le milieu de terrain de 29 ans. « Le renouvellement du contrat de McTominay ? Scott a dit qu’il ne savait pas s’il allait renouveler à ce stade », a expliqué Manna. Le directeur a souligné l'engagement du club envers le joueur, tout en mettant en avant les complexités inhérentes aux négociations dans le football professionnel. « Il a un contrat de deux ans, nous voulons le faire, et lui aussi. Il n’est pas toujours facile de faire coïncider les choses, mais nous essayons », a ajouté Manna.