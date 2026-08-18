S’exprimant lors d’un événement de lancement mardi, Masters a évoqué l’absence de résolution concernant les charges financières retenues contre Manchester City. Dans un entretien accordé à talkSPORT, il a reconnu que l’attente d’une issue a été longue, mais a insisté sur l’importance du bon déroulement de la procédure.

Manchester City a initialement été inculpé en février 2023, et une commission indépendante a tenu une audience qui s’est achevée en décembre 2024. Masters a expliqué la situation en déclarant : « À chaque jour qui passe, nous devons nous rapprocher d’un jour du verdict. Je ne peux évidemment pas faire de commentaire à ce sujet. Je comprends la frustration. Cela a pris plus de temps que prévu, mais nous devons suivre la procédure. »