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Le patron de la Premier League sort du silence sur le retard « frustrant » du verdict concernant les 115 chefs d'accusation visant Manchester City
Masters s’exprime sur les retards persistants
S’exprimant lors d’un événement de lancement mardi, Masters a évoqué l’absence de résolution concernant les charges financières retenues contre Manchester City. Dans un entretien accordé à talkSPORT, il a reconnu que l’attente d’une issue a été longue, mais a insisté sur l’importance du bon déroulement de la procédure.
Manchester City a initialement été inculpé en février 2023, et une commission indépendante a tenu une audience qui s’est achevée en décembre 2024. Masters a expliqué la situation en déclarant : « À chaque jour qui passe, nous devons nous rapprocher d’un jour du verdict. Je ne peux évidemment pas faire de commentaire à ce sujet. Je comprends la frustration. Cela a pris plus de temps que prévu, mais nous devons suivre la procédure. »
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Retour en Premier League et cas alternatifs
Masters a en outre précisé que le devoir premier de l’instance dirigeante est de veiller à ce que la commission indépendante établisse la vérité, quel que soit le temps que cela prenne. Il a déclaré : « Au final, la responsabilité de la Premier League est de demander à la commission indépendante d’examiner des allégations graves et d’établir la vérité. Cela ne devrait pas être remis en cause au motif que cela prend trop de temps, par exemple. »
Le dirigeant a également établi des comparaisons avec Chelsea, qui a écopé d’une amende de 10 millions de livres sterling et d’une interdiction de recrutement avec sursis pour des infractions historiques. Manchester City reste sous intense surveillance, car sa situation est très différente des cas dans lesquels des clubs ont volontairement fourni des informations afin d’obtenir immédiatement des accords de sanction.
Explication des différences entre les sanctions infligées à Chelsea
Expliquant la bataille juridique prolongée de Manchester City par rapport à d'autres clubs, Masters a souligné les complexités propres à l'enquête. La Premier League a choisi une voie différente avec Chelsea en raison de l'attitude coopérative de ses nouveaux propriétaires.
Masters a déclaré : « Dans le cas de Chelsea, il s'agit évidemment de faits anciens. C'est très différent des dossiers de PSR. Dans le cas de Chelsea, les nouveaux propriétaires se sont présentés avec toutes les informations, et nous avons décidé de conclure un accord de sanction. » Il a ajouté que l'absence de preuves complètes et de témoins clés dans d'autres enquêtes historiques complexes faisait des commissions contestées la seule option viable, même si cela entraînait des retards persistants.
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En attendant la décision finale de la commission
Manchester City poursuivra sa campagne pour reconquérir le titre de Premier League dans le cadre des nouvelles règles sur le ratio des coûts de l’effectif, tandis que le monde du football attend toujours le verdict final. La commission indépendante devrait publier ses conclusions détaillées une fois les délibérations officiellement terminées. S’il est reconnu coupable, le club pourrait faire face à des sanctions sans précédent, notamment de lourds retraits de points, ce qui bouleverserait radicalement le football anglais.
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