Dans l'émission « Aktuelles Sportstudio » diffusée sur la chaîne ZDF, Krösche a réagi aux conseils prodigués par le patron du FC Bayern de Munich en matière de transferts, selon lesquels le club de Hesse ne devrait pas toujours vendre ses meilleurs éléments.
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Le patron de la Bundesliga répond à Uli Hoeneß : « Si Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid, il y aura des possibilités pour cela »
« Je pense que le FC Bayern perdra lui aussi des joueurs à l’avenir », a déclaré Krösche, réagissant ainsi à certaines rumeurs qui circulaient dans la presse internationale : « Si un joueur comme Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid, il y aura des possibilités pour cela. »
Au cours des dernières semaines et des derniers mois, des informations ont régulièrement fait état de l'intérêt du Real ou des grands clubs de Premier League pour ce joueur d'exception. « Le marché a changé. D'autres pays et d'autres clubs ont d'autres possibilités. Maintenir la compétitivité de la Bundesliga sur la scène internationale, voilà notre priorité », a expliqué Krösche.
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L'Eintracht Francfort pourrait rater l'Europe - Uli Hoeneß critique
Au cours des dernières années, l'Eintracht s'était imposé comme le club le plus performant de la Bundesliga en matière de transferts. En 2023, Randal Kolo Muani a rejoint le Paris Saint-Germain pour 95 millions d'euros ; en janvier 2025, Omar Marmoush a signé à Manchester City pour 75 millions d'euros ; et cet été, Hugo Ekitike a rejoint le FC Liverpool pour 95 millions d'euros. Cependant, Francfort est loin d'être à la hauteur de ses propres ambitions cette saison.
Il n'occupe actuellement que la septième place en Bundesliga, ce qui signifierait une absence sur la scène internationale – à moins que le SC Fribourg, huitième du classement, ne s'impose en Coupe d'Allemagne, d'abord en demi-finale contre le VfB Stuttgart, puis en finale contre le FC Bayern ou le Bayer Leverkusen.
Hoeneß s'est exprimé à ce sujet lors d'un événement organisé par la Frankfurt School of Finance & Management : « Personnellement, je ne suis pas un grand partisan de la vente de bons joueurs. Je le dis toujours au FC Bayern : nous sommes un club acheteur, pas un club vendeur. » S'adressant à Axel Hellmann, porte-parole du directoire de Francfort, il a ajouté : « Axel Hellmann finira bien par comprendre lui aussi qu'à long terme, chaque vente fait perdre de la substance au club. C'est bien de toucher 50 ou 60 millions de temps en temps, mais quelles en sont les conséquences ? »
Sous la direction de Hoeneß, le Bayern n'a jamais déboursé plus de 45 millions d'euros pour un joueur
Sous la direction de Hoeneß, le Bayern n'a toutefois jamais encaissé plus de 45 millions d'euros pour un joueur. Pour cette somme, le club a recruté pas moins de trois joueurs : Robert Lewandowski (FC Barcelone, 2022), Lucas Hernandez (PSG, 2023) et Matthijs de Ligt (Manchester United, 2024). La recrue la plus chère est Harry Kane, pour lequel environ 100 millions d'euros ont été versés à Tottenham Hotspur. « Aujourd’hui, je l’achèterais pour 150 millions », a déclaré le septuagénaire. « Parce que c’est un rêve pour le Bayern Munich. Une figure de proue à l’échelle mondiale. Un bon caractère, un modèle pour nos jeunes, nos joueurs de 18 ans. Il les prend dans ses bras. Il leur dit comment ils doivent tirer au but. »
Un acheteur potentiel devrait sans doute débourser une somme tout aussi importante pour Olise. Après son transfert de Crystal Palace à Munich pour 53 millions d’euros, le Français est encore sous contrat jusqu’en 2029. Il n’y a pas de clause de départ.
Les départs record de l'Eintracht Francfort
Joueur Transfert Année Nouveau club Randal Kolo Muani 95 millions d'euros 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 millions d'euros 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 millions d'euros 2025 Manchester City Luka Jovic 63 millions d'euros 2019 Real Madrid Sébastien Haller 50 millions d'euros 2019 West Ham United