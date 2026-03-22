Le patron de la Bundesliga répond à Uli Hoeneß : « Si Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid, il y aura des possibilités pour cela »

Au cours des dernières années, l'Eintracht s'était imposé comme le club le plus performant de la Bundesliga en matière de transferts. En 2023, Randal Kolo Muani a rejoint le Paris Saint-Germain pour 95 millions d'euros ; en janvier 2025, Omar Marmoush a signé à Manchester City pour 75 millions d'euros ; et cet été, Hugo Ekitike a rejoint le FC Liverpool pour 95 millions d'euros. Cependant, Francfort est loin d'être à la hauteur de ses propres ambitions cette saison.

Il n'occupe actuellement que la septième place en Bundesliga, ce qui signifierait une absence sur la scène internationale – à moins que le SC Fribourg, huitième du classement, ne s'impose en Coupe d'Allemagne, d'abord en demi-finale contre le VfB Stuttgart, puis en finale contre le FC Bayern ou le Bayer Leverkusen.

Hoeneß s'est exprimé à ce sujet lors d'un événement organisé par la Frankfurt School of Finance & Management : « Personnellement, je ne suis pas un grand partisan de la vente de bons joueurs. Je le dis toujours au FC Bayern : nous sommes un club acheteur, pas un club vendeur. » S'adressant à Axel Hellmann, porte-parole du directoire de Francfort, il a ajouté : « Axel Hellmann finira bien par comprendre lui aussi qu'à long terme, chaque vente fait perdre de la substance au club. C'est bien de toucher 50 ou 60 millions de temps en temps, mais quelles en sont les conséquences ? »