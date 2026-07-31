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Le patron de l’UEFA fustige « l’arrogance » de Gianni Infantino pour sa volonté de vendre la Coupe du monde « au frère du gendre du président des États-Unis »
Gravina s’en prend à Infantino à propos d’un accord secret
Gravina a vivement critiqué Infantino au sujet d’un projet secret visant à vendre une participation minoritaire dans la Coupe du monde. S’exprimant dans le quotidien italien Repubblica, Gravina a fustigé « l’arrogance » d’Infantino et l’a accusé de traiter le football mondial comme un bien privé personnel. Gravina s’est dit scandalisé que le plan commercial de 20 milliards de dollars (15 Md£) ait été divulgué par les médias internationaux sans aucune consultation préalable des instances dirigeantes européennes. Le dirigeant italien a averti que le football ne peut pas être traité uniquement comme une opportunité commerciale lucrative pour de riches investisseurs extérieurs.
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Le boycott européen de la Coupe du monde est sur la table
Le fossé grandissant entre la FIFA et les instances du football européen pourrait entraîner des conséquences sans précédent, y compris un boycott potentiel des prochaines Coupes du monde. Gravina a révélé que les fédérations européennes se réunissent en urgence pour discuter d’une réponse unifiée à cette proposition controversée.
« Un projet dont la presse internationale a parlé, mais que la FIFA n’avait discuté avec personne, a déclaré Gravina. C’est vraiment inacceptable. Le football, ce n’est pas seulement du business.
« C’est encore pire (que la Super League). Ils bradent le football. Mais le football n’est pas un bien privé que l’on peut vendre au plus offrant, comment peut-on vendre un bien qui ne vous appartient pas ? Infantino ne l’a pas inventé, Ovide écrivait déjà sur ce jeu.
Interrogé sur la possibilité qu’un boycott officiel des nations européennes reste un scénario plausible, le patron de l’UEFA ne l’a pas exclu.
« Le plus important est de bien comprendre le cadre réglementaire et les aspects moraux de cette innovation : nous devons obliger tout le monde à réfléchir profondément, a-t-il expliqué. Nous nous réunirons dans les prochaines heures, une réunion a été convoquée, nous en discuterons. »
Ingérence politique et liens avec des investisseurs américains
Gravina a fait part de vives inquiétudes concernant l’ingérence politique acceptée par Infantino, en pointant spécifiquement des événements survenus lors de la récente Coupe du monde. Il a ciblé l’alliance de la FIFA avec des investisseurs américains, dont Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, le gendre de l’ancien président américain Donald Trump.
« Ensuite, il y a eu l’ingérence de Trump dans la Coupe du monde », a déclaré Gravina. « Maintenant, nous découvrons qu’il veut vendre une partie de l’entreprise qui contrôle le football au frère du gendre du président des États-Unis. »
Le dirigeant chevronné a également soutenu que le football appartient au peuple, pas à ceux qui se trouvent occuper des postes de direction.
« Il est grave qu’ils disent que cette opération est menée pour donner plus d’argent aux fédérations, surtout l’année des élections de la FIFA », a-t-il ajouté.
« Le football, les fédérations, ont besoin de respect plus que d’argent. Du respect pour les règles, pour les supporters, pour les athlètes, pour les dirigeants, du respect pour ce sport. À la Coupe du monde, nous avons vu quelque chose d’inacceptable. L’arrogance de s’attribuer un pouvoir qui n’existe pas ou la propriété du ballon. »
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Réunion européenne pour décider des prochaines étapes
L’avenir immédiat de la proposition commerciale dépend d’une prochaine assemblée convoquée par les dirigeants du football européen. Si les fédérations européennes refusent de participer au nouveau modèle, la FIFA pourrait faire face à une crise sans précédent à l’approche de sa compétition phare. Les discussions imminentes en Europe détermineront si un front uni peut stopper les projets de privatisation de la Coupe du monde d’Infantino.
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