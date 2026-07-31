Le patron de l’UEFA fustige « l’arrogance » de Gianni Infantino pour sa volonté de vendre la Coupe du monde « au frère du gendre du président des États-Unis »

Le fossé grandissant entre la FIFA et les instances du football européen pourrait entraîner des conséquences sans précédent, y compris un boycott potentiel des prochaines Coupes du monde. Gravina a révélé que les fédérations européennes se réunissent en urgence pour discuter d’une réponse unifiée à cette proposition controversée.

« Un projet dont la presse internationale a parlé, mais que la FIFA n’avait discuté avec personne, a déclaré Gravina. C’est vraiment inacceptable. Le football, ce n’est pas seulement du business.

« C’est encore pire (que la Super League). Ils bradent le football. Mais le football n’est pas un bien privé que l’on peut vendre au plus offrant, comment peut-on vendre un bien qui ne vous appartient pas ? Infantino ne l’a pas inventé, Ovide écrivait déjà sur ce jeu.

Interrogé sur la possibilité qu’un boycott officiel des nations européennes reste un scénario plausible, le patron de l’UEFA ne l’a pas exclu.

« Le plus important est de bien comprendre le cadre réglementaire et les aspects moraux de cette innovation : nous devons obliger tout le monde à réfléchir profondément, a-t-il expliqué. Nous nous réunirons dans les prochaines heures, une réunion a été convoquée, nous en discuterons. »