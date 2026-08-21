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Le patron de Brighton sort du silence sur le transfert de Carlos Baleba alors que Manchester United lance une offre de 60 M£ pour la dernière cible de Michael Carrick
Barber évoque l’intérêt de Manchester United
Barber a insisté sur le fait que le club n’autorisera des départs sur le marché des transferts que s’ils « ont du sens pour nous sur le plan financier » après que Baleba a été fortement associé à un transfert vers Old Trafford. Le joueur de 22 ans s’est imposé comme un élément clé de Brighton depuis son arrivée en provenance de Lille, et ses performances ne sont pas passées inaperçues auprès de l’élite de la Premier League.
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« Nous allons toujours être intéressés »
Interrogé par talkSPORT au sujet des spéculations, Barber est resté professionnel tout en laissant la porte ouverte à un accord si le prix est le bon. « Ce n’est pas quelque chose dont je peux parler pour le moment », a reconnu le dirigeant de Brighton. « Je veux dire, à cette période de l’année, comme vous le savez, nous serons toujours susceptibles de recevoir des offres pour nos joueurs. Nous serons toujours intéressés par celles qui sont raisonnables et qui auront du sens pour nous sur les plans financier et économique. »
Carrick vise des renforts au milieu de terrain
Manchester United a fait du renforcement de son milieu de terrain axial une priorité claire cet été après le départ de Casemiro et une blessure importante de Manuel Ugarte qui a laissé Carrick à court d’options. Le club a déjà été actif sur le marché, s’attachant les services d’Andrey Santos en provenance de Chelsea pour 48 millions de livres sterling et en levant la clause libératoire de 35 millions de livres sterling de Youri Tielemans à Aston Villa afin d’apporter une expérience bien nécessaire.
Selon les informations, United a désormais tourné toute son attention vers Baleba et a formulé une première offre de 60 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling de bonus. Si Brighton estime que l’offre est légèrement inférieure à sa valorisation, les négociations positives se poursuivent entre les deux clubs.
- AFP
Trouver l’équilibre entre les ambitions de Brighton
Barber a rapidement souligné que toute vente devait être mise en balance avec les ambitions sportives du club, en particulier avec la perspective du football européen. « Nous devons toujours trouver un équilibre afin de nous assurer que l’effectif soit aussi fort que possible pour disputer des compétitions comme celle dans laquelle nous jouons ce soir [la Ligue Europa Conférence] », a ajouté Barber pendant l’entretien.
Malgré le besoin de profondeur d’effectif, Barber a reconnu que la cote du milieu de terrain était en pleine ascension. Il a conclu : « Il n’y a donc rien de particulier à dire sur Carlos pour le moment, si ce n’est que c’est un jeune milieu de terrain extrêmement talentueux, qui a très bien joué pour nous et qui suscite l’intérêt de certains des plus grands clubs du monde depuis maintenant quelques années, donc voyons où cela nous mènera. »
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