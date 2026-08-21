Manchester United a fait du renforcement de son milieu de terrain axial une priorité claire cet été après le départ de Casemiro et une blessure importante de Manuel Ugarte qui a laissé Carrick à court d’options. Le club a déjà été actif sur le marché, s’attachant les services d’Andrey Santos en provenance de Chelsea pour 48 millions de livres sterling et en levant la clause libératoire de 35 millions de livres sterling de Youri Tielemans à Aston Villa afin d’apporter une expérience bien nécessaire.

Selon les informations, United a désormais tourné toute son attention vers Baleba et a formulé une première offre de 60 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling de bonus. Si Brighton estime que l’offre est légèrement inférieure à sa valorisation, les négociations positives se poursuivent entre les deux clubs.



