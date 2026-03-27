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Jonas Rütten

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« Le passe-temps des psychologues qui ne sont pas en poste ! » Julian Nagelsmann défend sa décision surprenante concernant un transfert

Matchs Amicaux
Suisse vs Allemagne
Suisse
Allemagne
J. Nagelsmann
N. Woltemade
D. Undav

Nick Woltemade a eu une nouvelle occasion de faire ses preuves contre la Suisse, à la place de Deniz Undav, pourtant en grande forme. Pour le sélectionneur national, il s'agissait d'une décision dictée par le doigté et la psychologie.

Julian Nagelsmann a vigoureusement défendu sur RTL sa décision, qui a pu paraître quelque peu surprenante, d'aligner Nick Woltemade, en perte de vitesse, à la place de Deniz Undav lors de la victoire 4-3 de l'équipe nationale allemande.

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  • Pourquoi a-t-il fait entrer Woltemade à la 63e minute à la place de Kai Havertz, plutôt qu'Undav, qui est actuellement au sommet de sa forme ? Eh bien, premièrement, il s'agissait d'un « match extrêmement intense », au cours duquel Undav n'avait pas forcément pu mettre en valeur ses « nombreuses qualités, notamment lorsqu'il a souvent le ballon ». 

    Mais deuxièmement, et c'était apparemment le point le plus déterminant, Nagelsmann voulait manifestement redonner confiance au joueur évoluant en Angleterre en lui accordant un peu de temps de jeu en équipe nationale.

    Après un début de rêve avec quatre buts lors de ses cinq premiers matchs de championnat, Woltemade traverse une période difficile à Newcastle United : il doit souvent jouer beaucoup plus en retrait et ne peut pas occuper son poste de prédilection en pointe. Nagelsmann avait déjà critiqué cette situation lors d’une conférence de presse et n’avait pas pu s’empêcher de lancer une pique à son collègue Eddie Howe à ce sujet. 

    « Je peux vous promettre qu’il ne sera pas à 80 mètres du but chez nous », avait déclaré Nagelsmann, qui a également souligné vendredi soir le bon ratio de buts de Woltemade sous le maillot national (4 buts en 9 matchs).

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  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Undav ou Woltemade ? L'attaque de Nagelsmann contre les psychologues qui diront « le contraire »

    « Nick affiche un excellent bilan chez nous et traverse actuellement une période difficile à Newcastle. Je suis maintenant face à un choix : continuer à donner confiance à un attaquant de haut niveau qui est en pleine forme, ou laisser de côté un autre attaquant de haut niveau qui n’est pas tout à fait au mieux de sa forme ? On pourrait demander à quelques psychologues ce qu’ils en pensent », a déclaré Nagelsmann pour défendre sa décision, avant de s’en prendre à ces mêmes psychologues. Ceux-ci diraient « probablement le contraire de moi » : « C’est le passe-temps des psychologues qui ne sont pas en poste : ils aiment toujours affirmer le contraire de ce que disent tous les entraîneurs. »

    En vue de la Coupe du monde cet été, Nagelsmann a également souligné l’importance que pourrait encore avoir ce grand maigre de 1,98 mètre, doté d’une grande technique. « Je pense qu’il est judicieux que Nick Woltemade retrouve ses marques chez nous. À Newcastle, ça ne se passe pas bien et Deniz est de toute façon sur une bonne lancée. Qu’il ait joué aujourd’hui ou non, cela ne changera rien à sa confiance en lui pour cette semaine. »

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Undav est au sommet de sa forme au VfB Stuttgart… mais n'a-t-il aucune chance en équipe nationale ?

    Contrairement à ce qui s'est passé avec Woltemade et Newcastle, au VfB Stuttgart, tout ce qu'Undav touche avec une partie de son corps se transforme pour ainsi dire automatiquement en or. À 29 ans, il réalise déjà la meilleure saison de sa carrière et totalise actuellement 23 buts et 13 passes décisives en 38 matches officiels. 

    Pourtant, après l'interview très controversée de Nagelsmann dans le magazine kicker début mars, des rumeurs avaient couru selon lesquelles Undav ne jouerait peut-être pas de rôle dans les plans du sélectionneur national pour la Coupe du monde. 

    Ces spéculations ont également été alimentées par une interview d'Undav peu après, dans laquelle il a déclaré que Nagelsmann n'avait actuellement pas besoin de l'appeler. Le sélectionneur national a immédiatement démenti les rumeurs concernant une relation potentiellement tendue avec Undav dans le cadre de la sélection de l'équipe. « Tout va pour le mieux », a-t-il déclaré. 

    La relation ne pourrait être encore meilleure que si Nagelsmann donnait à Undav, mardi prochain contre le Ghana, la chance bien méritée de continuer à faire ses preuves en équipe nationale. Nagelsmann n’a toutefois pas voulu promettre que la star du VfB pourrait même figurer dans le onze de départ. 

    « Nous n'avons pas encore pris de décision. Nous devons voir comment tout le monde sort de ce match, si tout le monde est en bonne santé », a répondu Nagelsmann de manière évasive. 

  • Deniz Undav et Nick Woltemade : performances et statistiques

    JoueursMatchsButsPasses décisives
    Nick Woltemade48115
    Deniz Undav382313
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