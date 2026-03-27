« Le passe-temps des psychologues qui ne sont pas en poste ! » Julian Nagelsmann défend sa décision surprenante concernant un transfert

Pourquoi a-t-il fait entrer Woltemade à la 63e minute à la place de Kai Havertz, plutôt qu'Undav, qui est actuellement au sommet de sa forme ? Eh bien, premièrement, il s'agissait d'un « match extrêmement intense », au cours duquel Undav n'avait pas forcément pu mettre en valeur ses « nombreuses qualités, notamment lorsqu'il a souvent le ballon ».

Mais deuxièmement, et c'était apparemment le point le plus déterminant, Nagelsmann voulait manifestement redonner confiance au joueur évoluant en Angleterre en lui accordant un peu de temps de jeu en équipe nationale.

Après un début de rêve avec quatre buts lors de ses cinq premiers matchs de championnat, Woltemade traverse une période difficile à Newcastle United : il doit souvent jouer beaucoup plus en retrait et ne peut pas occuper son poste de prédilection en pointe. Nagelsmann avait déjà critiqué cette situation lors d’une conférence de presse et n’avait pas pu s’empêcher de lancer une pique à son collègue Eddie Howe à ce sujet.

« Je peux vous promettre qu’il ne sera pas à 80 mètres du but chez nous », avait déclaré Nagelsmann, qui a également souligné vendredi soir le bon ratio de buts de Woltemade sous le maillot national (4 buts en 9 matchs).