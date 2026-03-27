« Le passe-temps des psychologues qui ne sont pas en poste ! » Julian Nagelsmann défend sa décision surprenante concernant un transfert

Contrairement à ce qui s'est passé avec Woltemade et Newcastle, au VfB Stuttgart, tout ce qu'Undav touche avec une partie de son corps se transforme pour ainsi dire automatiquement en or. À 29 ans, il réalise déjà la meilleure saison de sa carrière et totalise actuellement 23 buts et 13 passes décisives en 38 matches officiels.
Pourtant, après l'interview très controversée de Nagelsmann dans le magazine kicker début mars, des rumeurs avaient couru selon lesquelles Undav ne jouerait peut-être pas de rôle dans les plans du sélectionneur national pour la Coupe du monde.
Ces spéculations ont également été alimentées par une interview d'Undav peu après, dans laquelle il a déclaré que Nagelsmann n'avait actuellement pas besoin de l'appeler. Le sélectionneur national a immédiatement démenti les rumeurs concernant une relation potentiellement tendue avec Undav dans le cadre de la sélection de l'équipe. « Tout va pour le mieux », a-t-il déclaré.
La relation ne pourrait être encore meilleure que si Nagelsmann donnait à Undav, mardi prochain contre le Ghana, la chance bien méritée de continuer à faire ses preuves en équipe nationale. Nagelsmann n’a toutefois pas voulu promettre que la star du VfB pourrait même figurer dans le onze de départ.
« Nous n'avons pas encore pris de décision. Nous devons voir comment tout le monde sort de ce match, si tout le monde est en bonne santé », a répondu Nagelsmann de manière évasive.