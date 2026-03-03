AFP
Traduit par
Le parquet ouvre une enquête sur Monaco pour blanchiment d'argent et corruption présumés liés au parrainage de la République démocratique du Congo
La genèse de l'enquête
Selon l'Agence France-Presse (AFP), le procureur général de Monaco a ouvert une enquête préliminaire sur les liens commerciaux entre Monaco et la République démocratique du Congo. Des sources judiciaires ont confirmé mardi que cette action en justice faisait suite à une plainte officielle déposée par deux citoyens congolais anonymes résidant en France. Ceux-ci ont exprimé leur profonde inquiétude quant à d'éventuelles malversations financières dissimulées dans l'accord sportif.
L'enquête porte principalement sur un contrat de sponsoring conclu en juin 2025 entre le club de football monégasque et le gouvernement congolais. Cet accord, estimé à 4,8 millions d'euros sur trois saisons, prévoit principalement l'apposition du slogan « R.D. Congo - Cœur de l'Afrique » sur les manches des maillots des joueurs. Bien qu'il existe des partenariats similaires, d'une valeur plus élevée, avec le FC Barcelone et l'AC Milan, cet accord spécifique avec Monaco a immédiatement suscité la méfiance des figures de l'opposition et de la diaspora.
- AFP
Allégations d'exploitation et de corruption
Les représentants légaux des plaignants anonymes affirment que l'image prestigieuse du club français de première division est activement exploitée au détriment de la population congolaise. Hervé Diakese, l'avocat représentant les citoyens, a déclaré à l'AFP que si ses clients ont une profonde admiration pour Monaco, ils estiment que certaines personnes ont manipulé cette réputation pour spolié le peuple de leur pays.
L'objectif déclaré du parrainage était de stimuler le tourisme, d'attirer les investissements étrangers et de tirer parti de l'expertise sportive de Monaco pour développer le football local. Cependant, les détracteurs s'opposent farouchement à ce discours. Ils soulignent l'ironie flagrante du fait que la plupart des pays européens déconseillent actuellement les voyages touristiques dans ce pays en proie à des conflits. Les opposants insistent sur le fait que l'injection de millions d'euros dans le football européen d'élite constitue une grave mauvaise allocation de ressources qui devraient être consacrées aux infrastructures nationales dont le pays a désespérément besoin.
Le ministre congolais des Sports sous le feu des projecteurs
La plainte vise spécifiquement Didier Budimbu, ministre des Sports de la République démocratique du Congo. L'accusation affirme que l'exécution de ce contrat de plusieurs millions d'euros a complètement contourné les règles établies en matière de marchés publics. Les plaignants allèguent une absence flagrante de lignes budgétaires spécifiques et soulignent l'absence totale de tout processus d'appel d'offres concurrentiel, ce qui soulève de sérieux soupçons quant à la nature réelle de la transaction financière entre le gouvernement et le club.
«Nous entrons dans une logique de pratiques illégales avec des pots-de-vin et des commissions ; il y a des éléments à vérifier », a déclaré M. Diakese. Les irrégularités procédurales suggèrent aux plaignants un effort calculé pour contourner la transparence. Après une première évaluation de la plainte, le Parquet national financier (PNF) français a estimé que l'affaire méritait un examen plus approfondi et a officiellement transmis un renvoi au procureur général monégasque afin qu'il se penche de plus près sur les méandres financiers de l'accord.
- AFP
Examen de l'origine des fonds
L'objectif principal de l'enquête récemment ouverte à Monaco est de retracer et d'examiner minutieusement l'origine des fonds utilisés pour financer le sponsoring de 4,8 millions d'euros. Les autorités cherchent à déterminer si cet argent provient du blanchiment de fonds publics détournés. Les registres financiers et les transactions liées à cet accord feront l'objet d'un examen minutieux afin de s'assurer qu'aucun fonds illicite n'a été intégré dans le système financier de la Principauté par le biais de ce partenariat sportif.
En réponse à la situation juridique qui se dessine, Monaco a maintenu une attitude coopérative concernant l'enquête préliminaire. Interrogé par l'AFP au sujet des allégations et de l'enquête qui s'ensuit, le club a fourni une réponse concise. « L'AS Monaco prend note et reste à la disposition des autorités compétentes », a déclaré un porte-parole.
Publicité