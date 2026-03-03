Le parquet ouvre une enquête sur Monaco pour blanchiment d'argent et corruption présumés liés au parrainage de la République démocratique du Congo

Selon l'Agence France-Presse (AFP), le procureur général de Monaco a ouvert une enquête préliminaire sur les liens commerciaux entre Monaco et la République démocratique du Congo. Des sources judiciaires ont confirmé mardi que cette action en justice faisait suite à une plainte officielle déposée par deux citoyens congolais anonymes résidant en France. Ceux-ci ont exprimé leur profonde inquiétude quant à d'éventuelles malversations financières dissimulées dans l'accord sportif.

L'enquête porte principalement sur un contrat de sponsoring conclu en juin 2025 entre le club de football monégasque et le gouvernement congolais. Cet accord, estimé à 4,8 millions d'euros sur trois saisons, prévoit principalement l'apposition du slogan « R.D. Congo - Cœur de l'Afrique » sur les manches des maillots des joueurs. Bien qu'il existe des partenariats similaires, d'une valeur plus élevée, avec le FC Barcelone et l'AC Milan, cet accord spécifique avec Monaco a immédiatement suscité la méfiance des figures de l'opposition et de la diaspora.