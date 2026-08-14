Le Paris Saint-Germain a franchi une étape majeure dans son recrutement estival en trouvant un accord verbal avec l'Ajax pour Godts. Le club de la capitale suit de près la progression du talentueux ailier dans le cadre de sa stratégie visant à s'attacher les meilleurs jeunes espoirs d'Europe.

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, les discussions entre les deux clubs ont rapidement progressé en coulisses, aboutissant à une avancée décisive qui ouvre la voie à un possible transfert vers la capitale française. Cette arrivée imminente souligne l'engagement constant du club à renouveler son effectif avec des talents dynamiques au très fort potentiel.