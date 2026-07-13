Le Milan AC suit de près ce dossier de transfert. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Lucas Digne, arrière gauche d’Aston Villa, vu comme le parfait back-up de Nuno Mendes. Titulaire avec les Bleus lors de la dernière Coupe du monde, l’ancien défenseur du FC Barcelone et de l’AS Rome dispose d’une clause libératoire de 10 millions d’euros. Il a déjà évolué à Paris de 2013 à 2015.
Getty Images Sport
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Le Paris Saint-Germain s’intéresse à Lucas Digne, tandis qu’Aston Villa revient à la charge pour Pervis Estupiñán, actuellement au Milan AC
VILLA À ESTUPINAN
Le départ de Digne contraint Aston Villa à se mettre en quête d’un nouveau latéral gauche. Selon les informations recueillies, la direction des Villans s’intéresserait notamment à Pervis Estupinan, actuellement sous contrat avec le Milan AC. Le club lombard avait déboursé 17 millions d’euros, plus des bonus, pour s’offrir le défenseur équatorien l’an dernier. Sous le maillot de Brighton, Estupinan a disputé 104 matchs et inscrit 5 buts.
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