Le Milan AC suit de près ce dossier de transfert. Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Lucas Digne, arrière gauche d’Aston Villa, vu comme le parfait back-up de Nuno Mendes. Titulaire avec les Bleus lors de la dernière Coupe du monde, l’ancien défenseur du FC Barcelone et de l’AS Rome dispose d’une clause libératoire de 10 millions d’euros. Il a déjà évolué à Paris de 2013 à 2015.