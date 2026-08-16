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Le Paris Saint-Germain boucle un transfert à 55 M€ pour le prodige belge Mika Godts en provenance de l'Ajax, alors que le départ de Bradley Barcola se profile
Le jeune talent de l’Ajax boucle son transfert à Paris
Le Paris Saint-Germain a confirmé l’arrivée de l’ailier belge Godts en provenance de l’Ajax dans le cadre d’un transfert qui pourrait finalement atteindre 55 M€ (47 M£) avec les bonus, selon le géant de l’Eredivisie. Le talent de 21 ans s’est engagé sur la durée au Parc des Princes en signant un contrat de cinq ans.
Au micro du site officiel du club, Godts a affiché son enthousiasme à l’idée de ce transfert. « Je me sens incroyablement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde, a-t-il déclaré. J’ai hâte de porter ces couleurs et de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je donnerai tout sur le terrain pour rendre la confiance qui m’a été accordée par le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique. »
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Une saison de révélation lui vaut un transfert dans un club de l’élite
Godts arrive dans la capitale française après une année sensationnelle aux Pays-Bas, où il s’est imposé comme l’un des ailiers les plus productifs du football européen. Lors de sa saison d’éclosion en Eredivisie la saison dernière, il a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives, devenant l’un des trois seuls joueurs de l’histoire de l’Ajax à atteindre la barre des 15 buts et 15 passes décisives sur une seule saison depuis 2010-2011.
Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, a reconnu que le club était impuissant pour empêcher ce transfert une fois que le PSG a officialisé son intérêt. « Mika est un excellent joueur avec des qualités très spécifiques, et il va énormément nous manquer », a expliqué Cruyff. « Nous ne voulions pas le perdre et nous aurions préféré le garder ici au moins une saison de plus. Cependant, quand vous évoluez à un tel niveau à l’Ajax, des clubs de ce calibre viennent frapper à la porte. »
Torres, vainqueur de la Coupe du monde, rejoint le club pour 50 M€
Le recrutement de Godts a été annoncé quelques heures seulement après que le géant français a officiellement bouclé la signature de Ferran Torres en provenance de Barcelone pour un montant total d’environ 50 millions d’euros. Torres, qui a inscrit le but de la victoire en finale de la Coupe du monde 2026, a également signé un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031.
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L'avenir de Barcola dans le doute au milieu de l'intérêt de Liverpool
L’afflux soudain d’attaquants, dont l’ancien ailier de Monaco Maghnes Akliouche, a encore davantage semé le doute sur l’avenir de Bradley Barcola. L’international français a reculé dans la hiérarchie sous les ordres de Luis Enrique, et des informations indiquent que l’international français est ouvert à un transfert à Liverpool cet été.
Selon plusieurs informations, le PSG valorise actuellement Barcola à la somme vertigineuse de 140 M£, un montant bien supérieur aux attentes actuelles de Liverpool. Si Liverpool a eu des premiers échanges avec les représentants du joueur, le club devra négocier une baisse massive du prix demandé pour rendre l’opération réalisable.
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