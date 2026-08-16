Le Paris Saint-Germain a confirmé l’arrivée de l’ailier belge Godts en provenance de l’Ajax dans le cadre d’un transfert qui pourrait finalement atteindre 55 M€ (47 M£) avec les bonus, selon le géant de l’Eredivisie. Le talent de 21 ans s’est engagé sur la durée au Parc des Princes en signant un contrat de cinq ans.

Au micro du site officiel du club, Godts a affiché son enthousiasme à l’idée de ce transfert. « Je me sens incroyablement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde, a-t-il déclaré. J’ai hâte de porter ces couleurs et de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je donnerai tout sur le terrain pour rendre la confiance qui m’a été accordée par le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique. »







