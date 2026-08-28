La journée sera marquée par la première apparition du club d'Al-Nassr cette saison, lorsqu'il recevra Al-Jabalain dans la capitale saoudienne, Riyad, après le report de son premier match contre Al-Watan au 18 décembre prochain.

La première apparition d'Al-Nassr en Joan Elite League signifiera le retour de certaines stars qui ont brillé la saison dernière, au point de se rapprocher considérablement de l'équipe première, au premier rang desquelles Saad Haqawi.

Haqawi s'est distingué avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Nassr la saison dernière en Joan Elite League, mais il n'était pas la première star de l'équipe, en raison de la présence de quelques noms forts, à l'image d'Abdulmalek Al-Jaber et Haidar Abdulkarim.

Avec le départ de ce duo de l'effectif de « Al-Alami » lors de la nouvelle saison du championnat saoudien des moins de 21 ans, Haqawi a hérité d'un rôle plus important, surtout au vu du rôle dont il jouit désormais avec l'équipe première.

Haqawi faisait partie des joueurs que l'entraîneur australien Ange Postecoglou a retenus au sein de la délégation de l'équipe première d'Al-Nassr lors du stage de préparation au Portugal avant le début de la nouvelle saison, et il a participé à quelques matchs.

Avec le coup d'envoi de la saison, le joueur de 20 ans est devenu un élément régulier de l'effectif d'Al-Nassr lors des trois matchs disputés en Roshn League, bien qu'il n'y ait pas pris part, et il est entré en jeu comme remplaçant lors du match contre Al-Diriyah en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Il semble clair que Postecoglou mise sur la remise en lumière du talent de Haqawi, après qu'il a attiré les regards pour la première fois sous la direction de l'entraîneur italien Stefano Pioli lors de la saison 2024-2025, où il a disputé 5 matchs et délivré une passe décisive à la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Haqawi devra exploiter cette confiance, non seulement avec l'équipe première, mais aussi en étant la première star de l'équipe des moins de 21 ans en Joan Elite League, à commencer par le match contre Al-Jabalain.