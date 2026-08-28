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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

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Le pari de Postecoglou et le vice-meilleur buteur : 5 talents à ne pas manquer lors de la deuxième journée de la Ligue Elite

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 vs Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
A. Postecoglou
S. Haqawi
Arabie saoudite
Australie

De jeunes stars appelées à briller dans le championnat saoudien des moins de 21 ans

Les supporters de football saoudiens auront rendez-vous avec de nouveaux talents à découvrir, avec le coup d'envoi de la deuxième journée des compétitions de la saison en cours 2026-2027, dans le cadre du championnat de la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans).

Les matches de la deuxième journée de la Joy Elite League se disputent les dimanche et lundi 30 et 31 août, avec le report du match d'Al-Hazm, tenant du titre, contre Al-Watan, tout juste promu, en janvier de l'année prochaine.

  • سعد حقوي لاعب فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account

    Le pari de Postecoglou

    La journée sera marquée par la première apparition du club d'Al-Nassr cette saison, lorsqu'il recevra Al-Jabalain dans la capitale saoudienne, Riyad, après le report de son premier match contre Al-Watan au 18 décembre prochain.

    La première apparition d'Al-Nassr en Joan Elite League signifiera le retour de certaines stars qui ont brillé la saison dernière, au point de se rapprocher considérablement de l'équipe première, au premier rang desquelles Saad Haqawi.

    Haqawi s'est distingué avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Nassr la saison dernière en Joan Elite League, mais il n'était pas la première star de l'équipe, en raison de la présence de quelques noms forts, à l'image d'Abdulmalek Al-Jaber et Haidar Abdulkarim.

    Avec le départ de ce duo de l'effectif de « Al-Alami » lors de la nouvelle saison du championnat saoudien des moins de 21 ans, Haqawi a hérité d'un rôle plus important, surtout au vu du rôle dont il jouit désormais avec l'équipe première.

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    Haqawi faisait partie des joueurs que l'entraîneur australien Ange Postecoglou a retenus au sein de la délégation de l'équipe première d'Al-Nassr lors du stage de préparation au Portugal avant le début de la nouvelle saison, et il a participé à quelques matchs.

    Avec le coup d'envoi de la saison, le joueur de 20 ans est devenu un élément régulier de l'effectif d'Al-Nassr lors des trois matchs disputés en Roshn League, bien qu'il n'y ait pas pris part, et il est entré en jeu comme remplaçant lors du match contre Al-Diriyah en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

    Il semble clair que Postecoglou mise sur la remise en lumière du talent de Haqawi, après qu'il a attiré les regards pour la première fois sous la direction de l'entraîneur italien Stefano Pioli lors de la saison 2024-2025, où il a disputé 5 matchs et délivré une passe décisive à la star portugaise Cristiano Ronaldo.

    Haqawi devra exploiter cette confiance, non seulement avec l'équipe première, mais aussi en étant la première star de l'équipe des moins de 21 ans en Joan Elite League, à commencer par le match contre Al-Jabalain.

    • Publicité
  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Assem Mohamed

    Un talent comme Haqawi ne peut pas s'exprimer et briller sans un attaquant capable de transformer en buts les occasions nettes qu'il crée, et c'est précisément ce dont Assem Mohamed se chargera.

    Assem a été le meilleur buteur d'Al-Nassr la saison dernière en Ligue Joei d'élite, mettant à profit la magie des joueurs techniques qui l'entouraient, et il a réussi à inscrire 10 buts au fil de la saison.

    Il est vrai que des joueurs de la valeur de Haidar Abdelkarim et Abdelmalek Al-Jaber ont été retirés de la liste, ce qui pourrait l'affecter, mais l'équipe dispose d'autres talents susceptibles de lui offrir des occasions dangereuses, à l'image de Saad Haqawi lui-même, ainsi que d'Abdelrahman Sofiani.

    Assem Mohamed devra poursuivre sa réussite offensive pour une deuxième saison consécutive, dans l'espoir d'attirer l'attention de Postecoglou et d'intégrer l'effectif de l'équipe première, qui a besoin d'un autre attaquant aux côtés de Cristiano Ronaldo, d'Abdullah Al-Hamdan et de Mohamed Maran.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    À propos de buteurs justement, le début de cette même journée offrira une occasion en or à Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, pour ouvrir son compteur de buts lors de la nouvelle saison de la Joy Elite League, après avoir échoué à le faire lors de la première journée.

    Al-Ittihad a entamé la nouvelle saison du championnat saoudien des moins de 21 ans par un match nul et vierge face à Damac, le seul match nul de la compétition jusqu'à présent, Al-Ghamdi n'ayant pas réussi à trouver le chemin des filets.

    La tâche pourrait toutefois sembler plus aisée cette fois-ci, d'autant qu'Al-Ittihad affrontera Al-Tadamon, tout juste promu en Joy Elite League, qui a subi la pire défaite de l'histoire de la compétition, face à Al-Ettifaq sur le score de 1-10 lors de la première journée.

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    Cette défaite historique d'Al-Tadamon a propulsé Mohammed Al-Issa, l'attaquant d'Al-Ettifaq, en tête du classement des buteurs de la Joy Elite League après la première journée, avec 4 buts inscrits, une performance qu'Al-Ghamdi tentera de rééditer et de mettre à profit.

    La mission d'Al-Ghamdi ne semble pas seulement facilitée par la situation de l'adversaire, mais aussi par sa grande forme la saison dernière, lui qui avait inscrit 14 buts, dont 4 en 4 matchs lors des phases éliminatoires, ce qui reflète ses grandes qualités.

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  • En raison

    Al-Ghamdi n'était pas le seul homme décisif lors des tours à élimination directe, puisqu'il a été dépassé par le Cap-Verdien Jefferson Ramos, plus connu sous le nom de « En Rass », attaquant d'Al-Fateh, qui a inscrit 6 buts au cours de ces tours.

    Les 6 buts d'En Rass ont mené Al-Fateh en finale, le seul tour où le joueur africain n'a pas marqué, son équipe s'inclinant face à Al-Hazm sur le score de 1-3.

    En Rass a poursuivi sa belle forme en ce début de nouvelle saison, en inscrivant 3 buts lors de la large victoire d'Al-Fateh contre Al-Ansar, sur le score de six buts à zéro, lors de la première journée.

    Ce triplé a placé l'attaquant cap-verdien à la deuxième place du classement des buteurs de la Roshn Saudi League à l'issue de la première journée, à une seule longueur de Mohammed Al-Issa, attaquant d'Al-Ettifaq.

    En Rass cherche à poursuivre cette forme étincelante, qui ne s'est pas interrompue depuis la saison dernière, lorsque son équipe disputera un test difficile face à Al-Ahli, sur la pelouse de ce dernier à Djeddah.

  • Ziad Aba

    Le test ne sera pas difficile uniquement pour Al-Fateh, mais aussi pour En-Nesyri, qui se retrouvera dans un duel individuel avec celui qui partage avec lui la deuxième place au classement des buteurs du championnat saoudien des moins de 21 ans, à savoir Ziyad Aba, l'ailier d'Al-Ahli.

    Aba a inscrit un triplé qui a mené Al-Ahli à la victoire face à Al-Feiha sur le score de 3-1, lui permettant de partager la deuxième place du classement des buteurs avec En-Nesyri, à un but derrière Mohammed Al-Aïssa, la star d'Al-Ittifaq.

    Aba est devenu le plus grand espoir des supporters d'Al-Ahli pour la nouvelle saison après une première apparition remarquable, les supporters comptant sur lui pour éviter de revivre la saison passée, au cours de laquelle l'équipe a terminé à la quinzième place.

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    Il est vrai que le Brésilien Ricardo Matias a réussi à briller durant la deuxième moitié de la saison passée et a inscrit plusieurs buts importants, mais la présence de Ziyad Aba en tant que talent saoudien sera plus bénéfique pour Al-Ahli et l'Arabie saoudite à l'avenir.

    Toutefois, la mission du jeune ailier saoudien pour poursuivre sur sa lancée ne sera pas facile, d'autant plus qu'Al-Fateh fait partie des 6 équipes qui n'ont pas encaissé de but lors de la première journée du championnat Joui d'élite, ce qui témoigne de sa solidité défensive.